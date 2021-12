Tous les matchs de TEN Premier League en direct sur talkSPORT cette semaine, y compris Brentford contre Man United, Arsenal contre West Ham et Liverpool contre Newcastle

Le programme festif chargé est officiellement à nos portes alors que la Premier League se prépare pour une liste complète des matches cette semaine et que TOUS LES DIX matchs seront en direct sur talkSPORT.

La saison de haut vol 2021/22 s’annonce comme l’une des plus excitantes de mémoire récente.

.

Cristiano Ronaldo et Man United affrontent Brentford cette semaine

GETTY

West Ham de Michail Antonio fait le déplacement à Arsenal cette semaine

En tête du classement, Manchester City, Liverpool et Chelsea s’affrontent dans la course au titre.

Ensuite, les quatrième à onzième ne sont séparés que de huit points alors que les clubs cherchent à se hisser sur les places européennes.

A l’autre bout, Norwich et Newcastle ont désespérément besoin de points tandis que Watford ne devance que de peu Burnley dans la zone de relégation.

L’action va maintenant monter d’un cran avec le calendrier de Noël qui bat son plein.

À quoi ressemble le tableau de la Premier League avant les matchs de cette semaine

Le club à travers le pays jouera une série de matchs de Premier League en succession rapide d’ici le début du mois de janvier.

Et nous avons une semaine d’action exceptionnelle avec dix matchs en milieu de semaine à venir.

talkSPORT sera votre destination unique pour tout ce qui concerne le football cette semaine, car nous vous proposons tous les matchs en direct exclusivement.

Nous aurons des actions sur talkSPORT, talkSPORT 2 et l’application talkSPORT les mardi, mercredi et jeudi et voici ce qui nous attend…

Les matchs de Premier League cette semaine

MARDI 14 DÉCEMBRE

Brentford v Manchester United – 19h30 – talkSPORT EXCLUSIVE Norwich v Aston Villa – 19h45 – talkSPORT APP EXCLUSIVE Manchester City v Leeds – 20h00 – talkSPORT 2 EXCLUSIVE

MERCREDI 15 DECEMBRE

Brighton v Wolves – 19h30 – EXCLUSIVITÉ APP TalkSPORT Burnley v Watford – 19h30 – EXCLUSIVITÉ APPLI talkSPORT Crystal Palace v Southampton – 19h45 – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2 Arsenal v West Ham – 20h00 – EXCLUSIVITÉ talkSPORT

JEUDI 16 DÉCEMBRE

Leicester v Tottenham – 19h30 – EXCLUSIVITÉ APPLI talkSPORT Chelsea v Everton – 19h45 – talkSPORT 2 EXCLUSIF Liverpool v Newcastle – 20h00 – talkSPORT EXCLUSIF

Mardi, les deux géants de Manchester seront en action alors que United se rendra à Brentford et City accueillera Leeds.

Pendant ce temps, Dean Smith affrontera son ancien club pour la première fois en tant que patron de Norwich alors qu’Aston Villa se dirigera vers Carrow Road.

Le match phare de mercredi verra un affrontement derby londonien entre Arsenal et West Ham.

Ailleurs, Brighton affronte les Wolves, l’hôte de Burnley, Watford et Southampton sont à Crystal Palace.

Et jeudi voit trois grands matchs, dont Liverpool contre Newcastle.

Ensuite, Leicester affronte Tottenham et Chelsea divertit Everton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Mo Salah et Liverpool affrontent Newcastle cette semaine