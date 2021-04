Tous les meilleurs cadeaux et offres – .

Même si nous pouvons nous moquer du barrage sans fin de vacances absurdes qui dominent le calendrier chaque année, il est difficile de trouver quoi que ce soit à se plaindre lorsque les restaurants veulent offrir de la nourriture gratuite ou bon marché. Aujourd’hui, en plus d’être la journée du poisson d’avril, c’est aussi la journée nationale du burrito, alors plutôt que de passer les prochaines heures à essayer de trier ce qui est réel et ce qui est faux sur Twitter, pourquoi ne pas aller chercher un burrito bon marché à la place?

Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques-unes des meilleures offres que nous pourrions trouver en ligne pour la Journée nationale du burrito le 1er avril, mais si vous avez un restaurant local préféré, cela ne peut pas faire de mal d’appeler et de voir s’ils ont des promotions aujourd’hui:

Restaurant mexicain d’Abuelo: 50% de réduction sur le Durango Burrito toute la journée sur l’application, le site Web ou en magasin.

Baja frais: Achetez un burrito et obtenez un deuxième 50% de réduction lorsque vous utilisez le code BajaBurrito21 en ligne à la caisse.

Chipotle: Chipotle offre 100000 $ de burritos gratuits et 100000 $ en Bitcoin. Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur le site Web de Burritos ou Bitcoin le 1er avril à partir de 9h00 PT / 12h00 HE. Une fois le concours lancé, vous aurez dix essais pour deviner un code valide à six chiffres pour courir la chance de gagner un burrito gratuit ou 25000 $ dans la crypto-monnaie populaire. Même si vous échouez tous les dix essais, vous bénéficierez toujours d’une offre spéciale de Chipotle.

Del Taco: Achetez un Epic Burrito et obtenez-en un deuxième gratuitement sur l’application Del Taco (iOS et Android).

El Pollo Loco: Utilisez le coupon BOGO Burrito pour obtenir un burrito gratuit lorsque vous en achetez un. Vous pouvez également obtenir un deuxième burrito gratuit si vous utilisez le coupon dans l’application El Pollo Loco (iOS et Android).

Grill sud-ouest de Moe: 5 $ burritos et bols toute la journée en magasin ou par livraison avec l’application Moe Rewards.

Taco Bell: Si vous êtes membre de Taco Bell Rewards, consultez l’application jeudi pour une offre de gagner 100 points supplémentaires lorsque vous commandez un burrito de la chaîne. De plus, si vous vous inscrivez pour la première fois, vous pouvez également acheter un Doritos Locos Tacos gratuit pendant que vous achetez votre burrito.

Taco John’s: Achetez n’importe quel Boss Burrito ou Boss Bowl pour 5 $.

Enfin, si vous restez à la maison aujourd’hui et préférez vous faire livrer votre burrito, Grubhub prend 7 $ de réduction sur les commandes de 20 $ ou plus dans certains restaurants populaires, notamment Freebirds World Burrito, Bubbakoo’s, Jackass Burrito, Willy’s Mexicana, Hot Head Burrito , Tacos Chronic, Savage Burrito, Costa Vida, Barberitos, El Vez, El Rey, Cafe Rio, Bad Ass Breakfast Burritos, Freshii, Taco Del Mar, Rosalita’s Tacos, Hacienda Colorado et Tijuana Flats

N’oubliez pas que la plupart de ces offres ne sont disponibles que le 1er avril, alors procurez-vous un burrito bon marché tant que vous le pouvez.

