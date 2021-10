Tous les meilleurs costumes de célébrités, les plus étranges et les plus effrayants

Halloween est là et les célébrités sortent dans leurs ensembles les plus effrayants et les plus thématiques. Chaque année, des célébrités se rendent sur leurs comptes Instagram sociaux pour publier leurs tenues effrayantes et plus encore. Cette année, il n’y a pas eu beaucoup de chevauchements, mais de nombreux thèmes sont restés. Mais il y avait beaucoup de goûts pour les costumes et les partages. Certains des meilleurs thèmes d’animateurs de télévision inclus et des célébrités se déguisent en leurs célébrités préférées.

Sur la liste des rappeurs les plus populaires figuraient des imitations de rappeurs, des photos de grossesse et des moments qui ont brisé Internet, ainsi que des personnages de Disney ou de Star Wars. Jeunes et vieux, aucune célébrité n’a choisi de ne pas participer aux festivités.

Comme toujours, beaucoup ont choisi de se déguiser en icônes du divertissement. Vous pouvez toujours compter sur quelqu’un pour imiter Selena, ou un groupe pop des années 90. Certaines familles de célébrités ont donné leur avis sur des programmes tels que Les Indestructibles et La famille Addams. Quoi qu’il en soit, de nombreux costumes cassent Internet avec leurs fouilles d’Halloween.

Qu’il s’agisse d’un tour ou d’un traitement en famille, de prendre des photos de fantaisie, d’assister à une fête à Hollywood ou simplement de profiter de la fête à la maison, ils ont sorti tous les magasins. Voici quelques-uns des meilleurs du groupe pour Halloween 2021.

Ciara

La chanteuse de « Goodies » s’est déguisée en Selena, révélant qu’elle avait même appris l’espagnol à faire correctement le lipsync. Elle a suivi avec elle-même en tant que trois membres de TLC de leur vidéo « No Scrubs ».

Reese Witherspoon

La star de Legally Blonde a canalisé le personnage d’Elle Woods du film. Dans le film, Woods assiste à une fête déguisée en lapin après avoir pensé à tort qu’il s’agissait d’une fête costumée.

Hailey Bieber

La femme de Justin Bieber a donné à Britney Spears une course pour son argent. Elle a brillé en tant que Spears dans son clip emblématique « Baby One More Time ».

Présentateurs de l’émission d’aujourd’hui

L’équipe TODAY a choisi une célébration sur le thème du football, mettant en vedette des pom-pom girls emblématiques, des artistes à la mi-temps et des stars de la NFL. Hoda Kotb a donné son interprétation à Carrie Underwood en interprétant sa chanson thème signature Sunday Night Football. Al Roker s’est essayé au Weeknd.

Bois de Jordyn

Woods a opté pour un ensemble de couple. Elle s’est déguisée en petit chaperon rouge sexy, tandis que son beau joueur de la NBA, Karl Towns, en loup-garou.

Lizzo

La chanteuse body-positive a fait ses débuts en tant que Grogu alias Baby Yoda de The Mandalorian. Lizzo a tout fait, peignant son corps en vert, repérant une longue perruque blonde avec de grandes oreilles vertes attachées à sa tête.

Chloé Bailey

La chanteuse « Have Mercy » a montré son interprétation du personnage de Lola d’Angelina Jolie du film d’animation Shark Tale de 2004. Bailey a enfilé un haut tube à paillettes roses et une couverture assortie avec du maquillage audacieux et de longues tresses.

