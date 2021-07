Tous les meilleurs films à venir à l’automne 2021

Les studios Marvel

Après un an de films retardés et retardés à nouveau, un calendrier de sortie régulier a enfin repris. La bonne nouvelle? nous avons beaucoup de choses à regarder. Aime tellement. Des superproductions aux biopics et des super-héros aux sopranos, il y a tellement de films à choisir cet automne. Les mauvaises nouvelles? Vous devrez vous lever de votre canapé pour en regarder beaucoup.

Les films sortent à nouveau dans les salles, ce qui signifie qu’il n’y aura pas toujours la possibilité de regarder un nouveau film à la maison tout de suite. Mais, hé, si quelque chose devait vous amener à revenir à regarder des choses avec un groupe d’étrangers, c’est peut-être James Bond. Ou Angelina Jolie devenant un extraterrestre immortel. Ou Lady Gaga et Adam Driver jouant des Italiens extrêmement fantaisistes – et meurtriers – dans un film de Gucci. (Je sais que vous avez vu les photos.)

Lisez la suite pour en savoir plus sur 15 des films les plus attendus de l’automne 2021 et décidez lesquels figurent sur votre liste des incontournables.

1 ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux’

Où regarder: En salles le 3 septembre

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le premier nouveau film Marvel de l’automne. Il est basé sur les bandes dessinées de Shang-Chi et parle d’un homme qui a été formé comme assassin et qui, après avoir essayé de commencer une vie normale, est ramené dans son passé. Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung et Michelle Yeoh sont les vedettes.

2 ‘Les yeux de Tammy Faye’

Où regarder : En salles le 17 septembre

Jessica Chastain joue dans ce biopic sur la vie de la télévangéliste Tammy Faye Bakker, et elle a l’air totalement méconnaissable dans la bande-annonce. Andrew Garfield joue le rôle de son mari, Jim Bakker, un autre télévangéliste qui a été reconnu coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude.

3 “Cher Evan Hansen”

Où regarder : En salles le 24 septembre

La bande-annonce de Cher Evan Hansen a fait parler tout le monde parce que Ben Platt, 27 ans, joue un adolescent, qui, LOL. Le film est basé sur la comédie musicale de Broadway du même nom – dans laquelle Platt a créé le rôle – et parle d’un lycéen souffrant d’une anxiété débilitante qui devient proche de la famille d’un camarade de classe après son suicide. Julianne Moore, Amy Adams, Kaitlyn Dever, Colton Ryan et Amandla Stenberg co-vedette.

4 ‘Venom: qu’il y ait un carnage’

Où regarder : En salles le 24 septembre

Tom Hardy est de retour dans le rôle d’Eddie Brock / Venom dans – si l’original est une indication – ce qui sera certainement un film très bizarre. Cette fois, le super-héros hébergeant des symbiotes extraterrestres affronte le méchant Carnage, joué par Woody Harrelson. Michelle Williams et Naomie Harris sont également à l’affiche.

5 “Les nombreux saints de Newark”

Où regarder : Au cinéma et sur HBO Max le 1er octobre

The Many Saints of Newark est le film prequel des Sopranos. Il met en vedette le fils de feu James Gandolfini, Michael Gandolfini, en tant qu’adolescent Tony Soprano, qui apprend l’implication de sa famille dans le crime. Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Jon Bernthal et Cory Stoll co-vedette.

6 “Pas le temps de mourir”

Où regarder : En salles le 30 septembre

Après avoir été repoussé à plusieurs reprises, le prochain film de James Bond sort enfin. Daniel Craig revient pour son cinquième film en tant que 007, et est rejoint par Lashana Lynch, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Wishaw, Naomie Harris, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Christoph Waltz et Ralph Fiennes. De quoi ça parle? Missions d’espionnage super secrètes, duh.

7 ‘Halloween tue’

Où regarder : En salles le 15 octobre

Le douzième film d’Halloween et la suite directe d’Halloween (2018) sortent juste à temps pour le visionnement de films d’horreur en octobre. Jamie Lee Curtis revient combattre Michael Myers (Nick Castle) et nous fait encore une fois flipper, avec Judy Greer, Kyle Richards, Andi Matichak et Will Patton.

8 “Le dernier duel”

Où regarder : En salles le 15 octobre

Les meilleurs amis Ben Affleck et Matt Damon se réunissent en tant qu’acteurs et scénaristes pour The Last Duel, qu’ils ont écrit avec Nicole Holofcener. Il est basé sur un duel réel qui s’est déroulé entre chevaliers au 14ème siècle. Adam Driver et Jodie Comer sont également à l’affiche.

9 ‘Dune’

Où regarder : En salles et sur HBO Max le 22 octobre

Dune est un film de science-fiction basé sur le livre du même nom de Frank Herbert. Timothée Chalamet incarne Paul, dont le père (Oscar Isaac) est le chef d’une planète, mais se déplace vers une autre à la recherche d’une substance très puissante. Rebecca Ferguson, Zendaya, Jason Momoa et Josh Brolin sont également à l’affiche.

dix “La dépêche française”

Où regarder : En salles le 22 octobre

Le dernier film de Wes Anderson fait partie de la distribution d’ensemble et suit trois scénarios différents centrés autour d’un bureau de journal. Le casting comprend Tilda Swinton, Timothée Chalamet Adrien Brody, Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Elisabeth Moss, et plus encore.

11 ‘Éternels’

Où regarder : En salles le 5 novembre

Le deuxième film Marvel de la saison est Eternals, réalisé par la récente lauréate d’un Oscar Chloé Zhao. Il s’agit d’un groupe d’extraterrestres immortels, qui sortent de leur cachette à la suite des événements d’Avengers : Endgame. L’ensemble comprend Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani et Bryan Tyree Henry.

12 ‘Ghostbusters: Au-delà’

Où regarder : En salles le 11 novembre

Oui, il y a un autre film Ghostbusters. Contrairement au film de 2016 mettant en vedette quatre femmes Ghostbusters, celui-ci est une suite directe des deux films des années 1980. Il est basé sur une mère et ses deux enfants qui se rendent compte qu’ils ont des liens familiaux avec les premiers Ghostbusters. Finn Wolfhard, Paul Rudd, Carrie Coon et Mckenna Grace sont les vedettes.

13 ‘Top Gun: Maverick’

Où regarder : En salles le 19 novembre, puis sur Paramount + 45 jours plus tard

Dans une autre suite d’un film des années 80, nous avons Top Gun : Maverick. Après avoir été retardé à plusieurs reprises, Tom Cruise revient en tant que Maverick, qui est maintenant instructeur pour les aviateurs navals. Les co-stars incluent Jon Hamm, Glen Powell, Jennifer Connelly et Miles Teller.

14 “Le roi Richard”

Où regarder : En salles et sur HBO Max le 19 novembre

King Richard est un biopic sur Richard Williams, le père et entraîneur original de Venus et Serena Williams. Richard est connu pour avoir entraîné ses filles très intensément dès leur plus jeune âge afin d’en faire des championnes de tennis. Will Smith joue le rôle de Richard; les co-stars incluent Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Jon Bernthal et Tony Goldwyn.

15 « Maison de Gucci »

Où regarder : En salles le 24 novembre

Internet s’est déchaîné lorsque des photos d’Adam Driver et de Lady Gaga portant leur meilleur du milieu des années 90 sur le plateau de House of Gucci ont été publiées, et le film arrive tout de suite. House of Gucci parle de Patrizia Reggiani (Gaga), qui a été reconnue coupable d’avoir assassiné son ex-mari et chef de Gucci, Maurizio Gucci (chauffeur).

