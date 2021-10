Tous les meilleurs films de la saison effrayante à diffuser ce week-end d’Halloween

Grâce au calendrier 2021, nous avons un week-end complet pour les festivités d’Halloween, se terminant par la fête elle-même le dimanche soir. À l’approche du grand soir, des centaines de films d’horreur sont disponibles en streaming sur toutes les plateformes de streaming. Pour vous aider à décider quoi regarder, PopCulture.com a dressé une liste pratique des sensations fortes, des frissons, des fantômes et des horreurs disponibles en streaming avec des abonnements.

Paramount+, Netflix, Peacock et même Disney+ proposent de nombreux films d’Halloween pour effrayer le public. Étonnamment, les films Scream ne sont pas disponibles en streaming avec un abonnement au moment de la rédaction de cet article, bien que vous puissiez consulter la série MTV Scream sur Netflix. Les quatre films sont cependant disponibles à la location sur Amazon Prime, pour ceux qui ont besoin d’une peur instantanée grâce à Ghostface.

Notre liste comprend des favoris éternels, de nouveaux classiques et un film d’horreur de science-fiction qui ne manquera pas de vous faire sauter de votre siège. De plus, nous avons inclus un documentaire trouvé sur Tubi, un service de streaming entièrement gratuit, mettant en vedette les stars de Ghost Hunters. Faites défiler pour jeter un œil à certains des meilleurs films d’horreur effrayants à diffuser ce week-end d’Halloween.

Halloween tue (paon)

Peacock abrite des dizaines de films d’horreur de la bibliothèque universelle, y compris de nombreux classiques des monstres originaux des années 1930. Les abonnés peuvent également consulter le dernier chapitre de la franchise Halloween, Halloween Kills. Le film, qui présente le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode et de James Jude Courtney dans le rôle de Michael Myers, est disponible en streaming sur Peacock avec un abonnement premium. Vous pouvez également regarder le film dans les salles.

Le cauchemar avant Noël (Disney+)

(Photo : Disney)

Disney+ est l’endroit où aller pour des aventures d’Halloween effrayantes, mais pas trop effrayantes pour chaque membre de la famille. Le service de streaming abrite l’un des films d’Halloween les plus appréciés de tous les temps, le classique culte de 1993 The Nightmare Before Christmas. Basé sur des histoires et des personnages créés par Tim Burton, Nightmare est un film fantastique mettant en vedette la musique mémorable de Danny Elfman et une animation étonnante du maître de l’animation en stop-motion Henry Selick. (Selick a également réalisé James et la pêche géante, ce qui est également assez étrange pour faire un bon choix pour Halloween.)

The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home (Tubi)

The Sleepless Unrest: The Real Conjuring Home est un documentaire qui suit des enquêteurs paranormaux qui sont apparus sur Ghost Hunters alors qu’ils se penchaient sur la vraie maison qui a inspiré les films The Conjuring. Le film a été réalisé par Kendall Whelpton et Vera Whelpton. Il est disponible en streaming gratuitement sur Tubi, un service d’abonnement sans frais. Le service comprend cependant des publicités.

Hocus Pocus (Forme libre/Disney+)

(Photo : BUENA VISTA PICTURES/ANDREW COOPER)

Freeform de Disney diffusera Hocus Pocus pendant le week-end d’Halloween si vous l’avez manqué plus tôt dans le mois. La comédie culte de 1993 est diffusée pour la première fois à 20 h 50 HE le samedi, puis à 21 h 20 HE le dimanche, ce qui en fait le post-film parfait à regarder. Hocus Pocus est également disponible en streaming sur Disney +, qui accueillera la suite tant attendue l’année prochaine.

Films de la rue de la peur (Netflix)

(Photo : Netflix)

Au cours de l’été, Netflix a fait peur avec son adaptation en trois parties de la série de livres Fear Street de RL Stine. Les films ont été acclamés par la critique et ont attiré un large public pour Netflix. le réalisateur Leigh Janiak s’est inspiré des films d’horreur bien-aimés pour chaque film, reflétant les périodes pendant lesquelles chaque film se déroule. Fear Street raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui tentent de briser une malédiction qui plane sur leur ville depuis des centaines d’années.

La conjuration/La conjuration 2 (Netflix/HBO Max)

(Photo : Warner Bros.)

Après avoir regardé The Sleepless Unrest, vous pourriez être intéressé à revisiter les films The Conjuring eux-mêmes. Heureusement, ce n’est pas trop difficile puisque les deux premiers sont disponibles sur Netflix. Ils sont également disponibles sur HBO Max, où vous pouvez regarder le dernier film de la série, The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Les films mettent en vedette Vera Farmiga et Patrick Wilson dans le rôle des enquêteurs paranormaux Lorraine et Ed Warren.

Anéantissement (Paramount+)

Paramount + abrite également des dizaines de films d’horreur de la bibliothèque Paramount, y compris la franchise Paranormal Activity et les deux films A Quiet Place. Curieusement, les seuls films du vendredi 13 actuellement disponibles sur le service sont le vendredi 13, partie 3 et le vendredi 13 : le dernier chapitre. Il abrite également l’Annihilation d’Alex Garland, mettant en vedette Natalie Portman en tant que chef d’une équipe explorant une étrange zone de quarantaine avec des plantes et des animaux en mutation. Bien que considéré comme une bombe au box-office lors de son ouverture, il a été acclamé par la critique et est un film de science-fiction d’horreur passionnant qui vous laissera vous demander ce que vous venez de voir.

