Tous les meilleurs jeux pour la nouvelle PlayStation 5

La PlayStation 5 apporte aux utilisateurs de Sony des jeux de nouvelle génération, grâce à ses performances améliorées et à son incroyable contrôleur DualSense. Si vous faites partie des chanceux qui ont déjà votre console, vous vous demandez peut-être quels sont les meilleurs jeux PS5.

Tu es chanceux. Je fais aussi partie de ces chanceux, ayant eu ma PS5 assez tôt. J’ai essayé la plupart des jeux populaires pour la console. J’ai une assez bonne idée de ce que sont les meilleurs jeux PS5. Tous les jeux de cette liste ne sont pas pour tout le monde. Mais quel que soit le type de joueur que vous êtes, il devrait y avoir quelque chose sur cette liste pour vous.

Ratchet et Clank : Faille à part

Source de l’image : Amazon

Ratchet and Clank est depuis longtemps un incontournable de la PlayStation, et Ratchet and Clank: Rift Apart en est un parfait exemple. Ce jeu insuffle une nouvelle vie à la série, introduit de nouveaux personnages impressionnants et tire pleinement parti des performances et des prouesses de la manette de la PS5. Si vous avez déjà apprécié un jeu Ratchet and Clank, Rift Apart vaut le détour.

Ratchet and Clank: Rift Apart pour PS5 Prix: 69,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Source de l’image : Amazon

L’original Marvel’s Spider-Man pour PS4 était un jeu incroyable. Miles Morales reprend le concept et l’utilise, améliorant les graphismes et approfondissant le personnage que nous connaissons et aimons maintenant. Le jeu n’est pas aussi construit que l’original, et en tant que tel, l’histoire principale peut ne vous prendre que 10 à 15 heures. Mais cela vaut toujours la peine d’être acheté, en particulier pour les finalistes qui pourraient tirer beaucoup plus parti du jeu.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Fantôme de Tsushima

Source de l’image : Amazon

Magnifiquement développé et incroyablement expansif, Ghost of Tsushima est un classique instantané. Tout fan du monde ouvert sera immédiatement attiré dans le monde immense proposé. Et, tout autre type de joueur adorera l’histoire et le combat. Cette version particulière du jeu comprend également un contenu supplémentaire impressionnant à apprécier.

Fantôme de Tsushima pour PS5 Prix : 69,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Assassin’s Creed : Valhalla

Source de l’image : Ubisoft

Assassin’s Creed : Valhalla est un excellent jeu pour tout joueur. Les fans des précédents jeux Assassin’s Creed adoreront la façon dont ce jeu s’appuie sur les mécanismes précédents, tandis que les nouveaux dans la série aimeront le monde ouvert et l’histoire solide. Le jeu offre des heures et des heures de divertissement. Comme vous vous en doutez, il y a aussi des tonnes de quêtes secondaires et de contenu supplémentaire à apprécier.

Assassin’s Creed Valhalla pour PS5 Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 29,88 $ Vous économisez : 30,11 $ (50 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Âmes de démon

Source de l’image : Amazon

Demon’s Souls est un jeu classique, et ce remake reste non seulement fidèle à l’original, mais s’appuie dessus pour le rendre encore meilleur. Le jeu propose des combats incroyablement difficiles et une énorme aventure. Mais le compromis est le sentiment d’accomplissement lorsque vous faites avancer les choses. Si vous êtes à la recherche d’un défi, ne cherchez pas plus loin que Demon’s Souls.

Demon’s Souls pour PS5 Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 49,94 $ Vous économisez : 20,05 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Dieu de la guerre

Source de l’image : Sony

Ce jeu a peut-être été développé pour PS4, mais un correctif est disponible pour PS5. Cela aide le jeu à tirer sérieusement parti du punch intégré à la nouvelle console. En fait, même si vous avez déjà joué à God of War, je vous recommande de le reprendre pour la PS5. C’est un classique instantané, et le jouer est un excellent moyen de se préparer pour la suite.

God of War pour PS4 Prix catalogue : 29,99 $ Prix : 14,00 $ Vous économisez : 15,99 $ (53%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Retour

Source de l’image : Amazon

Returnal est un jeu rapide, bourré d’action et parfait pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu là-bas. Le jeu est un jeu de tir à la troisième personne avec un immense monde extraterrestre à explorer. Vous rencontrerez toutes sortes de défis uniques et intéressants, ainsi que quelque chose de nouveau à chaque tournant.

Retour pour PS5 Prix catalogue : 69,99 $ Prix : 49,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Contrôlez l’édition ultime

Source de l’image : Remède Divertissement

Le contrôle est quelque peu passé inaperçu au cours des dernières années, mais cela vaut un autre regard. Le jeu suit Jesse Faden alors qu’elle infiltre le Federal Bureau of Control pour trouver des réponses sur son passé. C’est une histoire captivante, et le gameplay est immersif et amusant.

Contrôle : édition ultime pour PS5 Prix : 40,79 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Tueur à gages 3

Hitman 3 est un digne successeur des deux premiers jeux. Il suit la même formule toujours d’actualité, améliorant les graphismes et racontant une toute nouvelle histoire. Mais cela vaut toujours la peine de jouer. Chacun des six niveaux est magnifiquement conçu et facile à apprécier immédiatement.

Hitman 3 pour PS5 Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 34,82 $ Vous économisez : 25,17 $ (42%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2

Si vous êtes un joueur d’un certain âge, vous connaissez tout de suite cette série. Tony Hawk’s Pro Skater et Pro Skater 2 ont immédiatement connu un succès – et ce remake les enveloppe tous les deux en un seul, présentant les mêmes niveaux classiques dans de nouveaux graphismes brillants et des contrôles encore meilleurs. Le jeu est vraiment toujours amusant à jouer, même si longtemps après la sortie des originaux.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 pour PS5 Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 41,88 $ Vous économisez : 8,11 $ (16%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission