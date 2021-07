Tous les meilleurs moments de la mode – WWD

S’il y avait un moment pour faire ses débuts dans la mode en NBA, ce serait le jour du repêchage.

Jeudi, de grands noms comme Cade Cunningham, Jalen Suggs et Jonathan Kuminga se sont habillés à neuf en entrant dans le Barclays Center de Brooklyn.

Le choix de première ronde au repêchage était Cunningham, un meneur de première année de l’Oklahoma State, qui ira aux Detroit Pistons. Cunningham s’est associé à Neiman Marcus pour choisir son ensemble. Il portait un costume de smoking deux pièces d’Isaia et des baskets basses à pointes noires Christian Louboutin.

Davion Mitchell, le meneur de Baylor qui se rendra à Sacramento pour jouer pour les Kings, s’est également associé à Neiman Marcus pour le repêchage. Mitchell portait une veste Amiri, une chemise noire de Brioni, un pantalon YSL et des mocassins Christian Louboutin à pointes noires.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses versions innovantes des costumes classiques tout blancs ou tout noirs, certains joueurs ont opté pour des couleurs vives telles que l’orange ou le rose bébé, comme Kuminga, originaire de la République démocratique du Congo et repêché du G League, et Kai Jones, qui a joué pour les Texas Longhorns. Kuminga et Jones joueront respectivement pour les Golden State Warriors et les Charlotte Hornets.

Evan Mobley, qui a joué pour les USC Trojans, portait un costume en mousse de mer brillant associé à des mocassins blancs et noirs. Suggs, un garde de Gonzaga, et Jalen Green, qui venait de la G League, ont choisi des costumes gris avec des détails scintillants, le costume de Green rappelant les années 70 avec son bas en cloche. Mobley, Suggs et Green joueront respectivement pour les Cleveland Cavaliers, Orlando Magic et Houston Rockets.

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir quelques-uns des looks de mode exceptionnels de la NBA Draft 2021 de la nuit.

