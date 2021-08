Tous les meilleurs plans de The Un-Carrier

Il y a quelques années, T-Mobile était loin troisième dans la liste des opérateurs américains. Mais après avoir combiné ses forces avec Sprint et lancé le premier réseau 5G national, il est beaucoup plus compétitif avec Verizon et AT&T. Mais il propose également une gamme de forfaits, et il peut être difficile de trouver les meilleurs forfaits T-Mobile pour vous et votre famille.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide. Il y a un certain nombre de choses à garder à l’esprit avant de souscrire à un nouveau plan d’opérateur. Pour commencer, vous voudrez réfléchir à la quantité de données dont vous avez besoin. Tous les principaux opérateurs proposent aujourd’hui des forfaits de données illimitées, mais vous n’êtes pas obligé de souscrire à un forfait de données illimitées si vous ne le souhaitez pas. Vous devrez également prendre en compte le nombre de lignes dont vous avez besoin et si vous souhaitez ajouter des lignes pour des objets tels qu’un appareil portable.

Si vous n’êtes pas configuré sur T-Mobile, cela vaut également la peine de regarder les meilleurs plans AT&T et les meilleurs plans Verizon.

Sans plus tarder, voici les meilleurs forfaits T-Mobile en 2021.

Forfaits illimités T-Mobile

Plans postpayés T-Mobile Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme d’autres grands opérateurs, T-Mobile propose un certain nombre de forfaits de données illimités à différents niveaux de prix. Ils offrent également leurs propres avantages et avantages, et T-Mobile propose des réductions pour les plus de 55 ans. Voici un aperçu de chacun d’eux.

Essentiel

Tarification mensuelle : 60 $ pour une ligne, 45 $ par ligne pour deux lignes, 30 $ par ligne pour trois lignes, 27 $ par ligne pour quatre lignes, 24 $ par ligne pour cinq lignes

Essentials est le forfait de données illimité le moins cher de T-Mobile. Sur ce plan, vous obtiendrez des appels, des SMS et des données illimités, mais il est important de noter qu’après 50 Go de données, T-Mobile peut réduire votre vitesse. Le streaming vidéo est limité à la définition standard. Vous pouvez utiliser ce plan comme point d’accès, mais vous êtes limité aux vitesses 3G.

Le plan est éligible à ce que la société appelle les « T-Mobile Tuesdays », qui offrent des remises et des offres tous les mardis. Et, vous obtiendrez des textos internationaux, des appels, des textos et des données illimités à des vitesses 2G au Canada et au Mexique, et plus encore.

Sur Essentials, vous pouvez ajouter une tablette à votre forfait pour 15 $ par ligne et un portable pour 10 $ par ligne.

Magenta

Source de l’image de la couverture 5G de T-Mobile : Christian de Looper pour .

Tarification mensuelle : 70 $ pour une ligne, 60 $ par ligne pour deux lignes, 40 $ par ligne pour trois lignes, 35 $ par ligne pour quatre lignes, 32 $ par ligne pour cinq lignes

Ensuite, T-Mobile Magenta, qui est vraiment l’endroit où les avantages entrent en jeu dans les plans de T-Mobile. Sur ce plan, vous obtiendrez le double de ce que l’on appelle les « données premium », à 100 Go. Vous bénéficierez également d’un abonnement Netflix Basic gratuit si vous disposez de deux lignes ou plus. Et, vous pouvez utiliser ce plan pour alimenter un hotspot. Vous bénéficierez de 5 Go d’utilisation du point d’accès haute vitesse, puis d’une utilisation illimitée aux vitesses 3G. Comme Essentials, le streaming vidéo est limité à la définition standard.

Il y a aussi d’autres avantages à ce plan. Vous obtiendrez des données illimitées dans plus de 120 pays, mais vous serez limité aux vitesses 2G. Et, vous obtiendrez des conversations, des SMS et des données illimités, avec 5 Go de vitesses LTE, puis réduits à des vitesses 2G. Enfin, vous bénéficierez de SMS illimités sur l’Internet en vol Gogo et d’une heure de Wi-Fi.

L’ajout d’une tablette à ce forfait coûte 20 $ par mois, tandis qu’un appareil portable coûte 10 $ par ligne. Les prix sur ce plan incluent les taxes.

Magenta Max

Tarification mensuelle : 85 $ pour une ligne, 70 $ par ligne pour deux lignes, 47 $ par ligne pour trois lignes, 43 $ par ligne pour quatre lignes, 40 $ par ligne pour cinq lignes

Le meilleur forfait de T-Mobile est Magenta Max. Selon T-Mobile, ce plan offre de véritables données illimitées. Cela signifie que l’entreprise ne limitera pas vos vitesses en fonction de votre utilisation. Non seulement cela, mais vous obtiendrez également 40 Go de données de point d’accès, après quoi vous pourrez utiliser votre point d’accès aux vitesses 3G.

L’abonnement Netflix sur ce plan est également meilleur. Le plan propose un abonnement Netflix Basic pour ceux qui ont une seule ligne. Cependant, si vous avez plus d’une ligne, vous obtiendrez un abonnement Netflix Standard. Vous pouvez diffuser jusqu’à une résolution 4K, bien que votre téléphone n’ait probablement pas d’écran 4K.

Il y a aussi d’autres avantages. Vous obtiendrez des messages texte internationaux et des données sur des vitesses 2x 2G. Au Canada et au Mexique, vous obtiendrez 5 Go de données 4G LTE, puis des vitesses 2G illimitées. De plus, vous bénéficierez de SMS et d’une connexion Wi-Fi illimités sur l’Internet en vol Gogo.

Pour ajouter une tablette à ce forfait, vous paierez 20 $ par ligne, et pour ajouter un appareil portable, vous paierez 10 $ par ligne.

Forfaits prépayés T-Mobile

T-Mobile propose également un certain nombre de forfaits prépayés, au cas où vous préféreriez ne pas souscrire à un forfait postpayé. Voici un aperçu des forfaits prépayés de T-Mobile.

Simplement prépayé

T-Mobile Simply Prepaid Plans Source de l’image : Christian de Looper pour .

Si vous voulez toujours une quantité décente de données sur votre forfait prépayé, alors le forfait Simply Prepaid vaut la peine d’être envisagé. Il y a trois options sur Simply Prepaid. Notez que vous n’obtiendrez pas la 5G sur Simply Prepaid.

Pour commencer, il existe l’option 10 Go, qui vous offre un nombre illimité de conversations, de SMS et de 10 Go de données, sur les vitesses 4G LTE. Vous pouvez utiliser ces données comme bon vous semble, y compris pour un point d’accès mobile, si vous le souhaitez. Le streaming musical ne sera pas pris en compte dans ces données. Ce forfait coûte 40 $ par mois pour une ligne, 70 $ pour deux lignes, 100 $ pour trois lignes, 130 $ pour quatre lignes et 160 $ ​​pour cinq lignes.

Le prochain plan est le plan illimité, qui offre des données illimitées, y compris une utilisation illimitée des points d’accès aux vitesses 3G. Le forfait coûte 50 $ par mois pour une ligne, 80 $ par mois pour deux lignes, 110 $ par mois pour trois lignes, 140 $ par mois pour quatre lignes ou 170 $ pour cinq lignes.

Le dernier mais non le moindre est Unlimited Plus, qui augmente l’utilisation du point d’accès à 10 Go sur les vitesses LTE, puis des données illimitées sur les vitesses 3G. Sur ce plan, vous paierez 60 $ par mois pour une ligne, 90 $ pour deux lignes, 120 $ pour trois lignes, 150 $ pour quatre lignes ou 180 $ par mois pour cinq lignes.

Connexion T-Mobile

T-Mobile Connect est conçu pour ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de données, mais qui veulent toujours pouvoir utiliser un smartphone moderne de temps en temps. Il existe deux formes de forfait T-Mobile Connect : un forfait de 2,5 Go et un forfait de 5,5 Go. Notez que ces plans peuvent varier un peu en fonction de votre emplacement.

Sur T-Mobile Connect, vous obtiendrez des appels et des SMS illimités, et 2,5 Go de données pour 15 $, ou 5,5 Go pour 25 $ par mois.

