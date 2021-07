Tous les meilleurs spectacles et séries Netflix (juillet 2021)

Vous recherchez les meilleures émissions sur Netflix ? Nous avons ce qu’il vous faut. Netflix ajoute régulièrement de nouvelles émissions et séries à regarder, et nous les avons toutes rassemblées dans notre guide sur les meilleures émissions et séries Netflix.

Ces derniers temps, Netflix fait face à de plus en plus de concurrence de la part de presque tout le monde. Cela signifie qu’il doit se battre pour votre abonnement. En conséquence, attendez-vous à ce que l’entreprise produise de plus en plus de contenu de haute qualité au cours des prochains mois et années.

Bien sûr, il peut être difficile de trouver du nouveau contenu. C’est à cause du fait qu’il y a toujours tellement de nouveautés. Voici les meilleures émissions et séries Netflix pour juillet 2021.

Meilleures émissions et séries Netflix pour juillet 2021

Jamais je n’ai jamais la saison 2

Cette série met en vedette Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi et est créée par la grande Mindy Kaling. En d’autres termes, attendez-vous à du génial!

Bêtes Sexy

Marre des spectacles de rencontres traditionnels ? Sexy Beasts prend le concept et le renverse. Comment? Eh bien, tout le monde est vêtu d’un costume d’animal différent. Le concept est que les candidats sortent ensemble uniquement sur la personnalité. Cue drame.

Maître de l’Univers : Révélation

He-Man est enfin de retour. Netflix a relancé la saga classique Masters of the Universe dans cette nouvelle série. La série reprend les personnages que vous connaissez et aimez de la série originale et leur insuffle une nouvelle vie.

Liste complète des nouvelles émissions et séries Netflix pour juillet 2021

“Sexy Beasts” est une nouvelle émission de télé-réalité avec une touche qui arrive sur Netflix. Source de l’image : Netflix

Envie de nouveauté ? Voici toutes les meilleures émissions et séries Netflix qui sont nouvelles sur la plate-forme ce mois-ci.

Diffusion le 1er juillet

Air Force One

Audible – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Austin Powers dans Goldmember, International Man of Mystery et The Spy Who Shagged Me

Le meilleur des ennemis

Soirées Boogie

Né pour jouer

Bureau des choses magiques : Saison 1

les anges de Charlie

Congolais

Dennis la menace

Guerriers de la dynastie – FILM NETFLIX

Le jeu

Génération 56k – SÉRIE NETFLIX

Hampstead

Le Karaté Kid Parties I, II et III

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

La vie telle que nous la connaissons

L’amour en fait

Marie-Madeleine

Mémoires d’une geisha

Course de minuit

Combinaison mobile Gundam Hathaway – FILM ANIME NETFLIX

Combat mortel (1995)

Sans attaches

Pas un autre film pour adolescents

Ophélie

Sailor Moon Crystal : Saisons 1-3

Trop belle

Espagnol

Star Trek

Les étrangers

Stuart Little

Balayage de supermarché : Saison 1

Épée de confiance

Talladega Nights : La ballade de Ricky Bobby

Terminator 2 : Jour du Jugement

Underworld, Underwold: Awakening et Underwold: Rise of the Lycans

Quels rêves peuvent venir

Pourquoi les fous tombent-ils amoureux

Jeunes Royaux – SÉRIE NETFLIX

ZATHURA : UNE AVENTURE SPATIALE

Diffusion le 2 juillet

Diffusion le 3 juillet

Grey’s Anatomy : Saison 17

Diffusion le 4 juillet

Diffusion le 5 juillet

Diffusion le 6 juillet

Diffusion le 7 juillet

Diffusion le 8 juillet

Diffusion le 9 juillet

Diffusion le 10 juillet

Diffusion le 13 juillet

Diffusion le 14 juillet

Diffusion le 15 juillet

Diffusion le 16 juillet

Diffusion le 17 juillet

Diffusion le 20 juillet

Diffusion le 21 juillet

Diffusion le 22 juillet

Fonctionne toujours de 9 à 5

Les mots bouillonnent comme du soda pop – NETFLIX ANIME

Diffusion le 23 juillet

Diffusion le 24 juillet

Charmé : Saison 3

Django Unchained

Diffusion le 26 juillet

The Walking Dead : Saison 10

Wynonna Earp : Saison 4

Diffusion le 27 juillet

Diffusion le 28 juillet

Diffusion le 29 juillet

Resort à l’amour – FILM NETFLIX

Transformers: War for Cybertron: Kingdom – NETFLIX ANIME

Diffusion le 30 juillet

Diffusion le 31 juillet

C’est tout pour toutes les meilleures nouvelles émissions et séries Netflix. Revenez le mois prochain cependant. Nous mettrons à jour cette pièce régulièrement!