Tous les modèles d’iPhone 13 Pro confrontés à un retard d’un mois dans les expéditions aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni

Toutes les configurations possibles de l’iPhone 13 Pro et de l’‌iPhone 13 Pro‌ Max affichent actuellement un retard de 3 à 4 semaines, voire jusqu’à un mois dans les expéditions aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, avec des stocks en magasin variant en disponibilité.



Au moment de la rédaction, aux États-Unis, toutes les configurations possibles des iPhone 13 Pro‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ Max, quelle que soit leur couleur ou leur stockage, affichent un délai d’attente de 3 à 4 semaines pour les expéditions, le stock en magasin variant d’un pays à l’autre. pays. Au Royaume-Uni et au Canada, la situation semble plus dramatique, toutes les configurations se présentant avec un délai pouvant aller jusqu’à un mois, également avec des stocks en magasin variables. L’iPhone 13 et le ‌iPhone 13‌ mini semblent moins touchés, avec des retards de livraison et une disponibilité attendus dans tous les magasins.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a averti lors des derniers appels de résultats de l’entreprise que les pénuries à l’échelle du secteur pourraient avoir un impact sur la production d’iPhone dans les mois à venir, s’ajoutant à la demande accrue pour les derniers iPhones. Les iPhone 13 Pro‌ et ‌iPhone 13 Pro‌ Max se portent probablement bien grâce aux écrans ProMotion et aux capacités améliorées de l’appareil photo.

Les premiers chiffres des analystes suggéraient que la demande de précommande pour les nouveaux iPhones haut de gamme avait initialement pris un bon départ. Bien que les téléphones aient commencé à être expédiés aux clients il y a une semaine, l’approvisionnement continue d’être sec.

Les fournisseurs d’Apple auraient du mal à répondre à la forte demande d’Apple pour les nouveaux iPhones au milieu de la crise sanitaire mondiale et de la nouvelle réglementation énergétique en Chine. La chaîne d’approvisionnement d’Apple continuera d’être plus tendue au cours des prochains mois grâce aux nouveaux MacBook Pro et au lancement imminent de l’Apple Watch Series 7.

