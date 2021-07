Tous les moments de mode jusqu’à présent – WWD

Carrie, Miranda et Charlotte sont de retour comme si elles n’étaient jamais parties.

Depuis le début du tournage du redémarrage de «Sex and the City», la plupart de ses acteurs ont été vus éparpillés dans divers endroits de Manhattan. Les fans enthousiastes ont vu certains de leurs personnages préférés dans des quartiers comme East Village, Upper West Side, Meatpacking District et SoHo, pour n’en nommer que quelques-uns.

Et bien que plus de 17 ans se soient écoulés depuis la fin de la série originale et plus d’une décennie depuis que les fans ont vu toute l’équipe, y compris Samantha Jones, ensemble dans le deuxième film de la franchise, il semble que l’essence du style individuel de la série reste vivante.

Des escarpins Manolo Blahnik classiques aux sacs fourre-tout emblématiques WNYC, les tenues portées par Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker, Miranda Hobbes de Cynthia Nixon et Charlotte York de Kristin Davis sont toujours fidèles à leurs personnages. (Alors que Nixon est photographié portant un fourre-tout en toile Bernie Sanders, le sac baguette Fendi fait également son retour triomphal sur Parker.)

Bien que Patricia Field, la créatrice originale de la série, ne soit pas impliquée cette fois-ci, sa co-créatrice de longue date Molly Rogers l’est. Il existe actuellement un compte Instagram appelé @justlikethatcloset dédié à tous les détails de la tenue du prochain redémarrage. Le profil a déjà accumulé près de 30 000 abonnés. De plus, le compte Instagram satirique @everyoutfitonsatc, dirigé par Chelsea Fairless et Lauren Garroni, a également informé de nombreux fans sur le tournage du BTS et de la mode. Le compte populaire compte plus de 700 000 abonnés et compte.

Lorsque HBO Max a annoncé un redémarrage en janvier, il a été révélé que Parker, Nixon et Davis reviendraient tous pour reprendre leurs rôles dans la reprise en 10 épisodes. Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler reviendront également tous pour reprendre leurs rôles de John James “Mr. Big” Preston, Anthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch et Harry Goldenblatt, respectivement.

Cependant, Kim Cattrall, qui incarnait la favorite des fans, Samantha Jones, ne reviendra pas pour le projet. Bien que son absence soit corrigée, selon le directeur de HBO, Casey Bloys.

“Tout comme dans la vraie vie, les gens entrent dans votre vie et les gens partent”, a déclaré Bloys à TV Line. « Les amitiés s’estompent et de nouvelles amitiés commencent. Je pense donc que tout cela est très révélateur des véritables étapes – les étapes réelles de la vie. »

Le redémarrage montrera également que le cercle social de Carrie s’agrandira à mesure qu’une demi-douzaine de nouveaux personnages seront introduits. La programmation comprend Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker et Karen Pittman, qui incarneront respectivement Seema Patel, Lisa Todd Wexley et le Dr Nya Wallace. Bridget Moynahan, qui a joué l’ex-femme de Big, Natasha Naginsky, a également été vue sur le plateau.

HBO Max n’a pas encore annoncé de date de sortie pour “And Just Like That”.

LIRE LA SUITE ICI :

‘Sex and the City’ révèle un premier aperçu du redémarrage: voir les photos

Patricia Field parle d'”Emily à Paris”, “Sex and the City” et “Run the World”

Bulletin WWD : Que devrait porter le casting de « Sex and the City » en 2021 ?