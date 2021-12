Tous les monstres de la saison 2 de The Witcher de Netflix

Bruxa

Le Bruxa est un type de vampire qui apparaît dans les livres, jeux et séries Netflix de Witcher. Bien qu’ils conservent une apparence humaine, ils peuvent prendre la forme d’une chauve-souris pour voler et ne répondent pas à la plupart des défenses classiques des vampires, telles que l’ail, les symboles sacrés et la lumière du soleil. Ils ont un cri puissant et des griffes acérées comme des rasoirs en plus de leurs crocs.

Dans la série, Nivellen (ci-dessus) tombe amoureux de Vereena, une puissante Bruxa qui vient vivre dans son manoir délabré. Nivellen ignore la misère qu’elle cause aux villes voisines pour profiter de son temps avec elle.