Tous les mouvements du premier jour d’agence libre en NBA

08/03/2021 à 17h45 CEST

Jordi Pozo

Ce 2 août à 18h00 (heure de New York) l’agence libre NBA a ouvert ses portes, et avec elle une multitude de transferts, signatures et renouvellements. Les équipes de la meilleure ligue de basket au monde se sont mises au travail et ont conclu les premiers contrats sur le marché, confirmés, comme à leur habitude, par les journalistes spécialisés Shams Charania et Adrian Wojnarowski.

Vous pouvez voir ici les moments forts de la première journée d’agence libre en NBA (via Adrian Wojnarowski et Shams Charania) :

–Trae Young signe une prolongation de cinq ans avec les Hawks d’Atlanta pour 207 millions de dollars*.

–Jimmy Butler renouvelle avec le Miami Heat. Quatre ans pour 184 millions.

–Contrat millionnaire pour Shai Gilgius Alexander, qui renouvelle avec l’OKC pour le maximum. 172 millions pendant cinq ans.

–Chris Paul restera avec les Phoenix Suns à raison de 120 millions pour quatre saisons.

–Les Cleveland Cavaliers par Ricky Rubio Le contrat de Jarrett Allen prolongé cinq saisons d’une valeur de 100 millions de dollars.

–Kyle Lowry jouera dans le Miami Heat. La base américaine arrive en Floride via « sign and trade » (signature et transfert) et signe 90 millions pour trois saisons. Les Raptors de Toronto reçoivent Goran Dragic et Precious Achiuwa en échange.

–Le tireur d’égalité Duncan Robinson pendant cinq ans pour 90 millions de dollars.

–Norman Powell restera à Portland à raison de 90 millions de dollars pendant cinq saisons.

–Lonzo Ball formera une zone arrière de luxe avec Zach Lavine aux Chicago Bulls. Le meneur décide de quitter la Nouvelle-Orléans et signe 85 millions pour quatre ans via « sign and trade ». Les Pélicans reçoivent Tomas Satoransky, Garrett Temple et un deuxième tour de repêchage.

–Le gardien français Evan Fournier se rendra à New York après les Jeux. Quatre saisons pour 78 millions.

–Les Mavs de Luka Doncic prolongent le contrat de Tim Hardaway Jr. pour quatre saisons et 73 millions de dollars.

–Mike Conley restera dans l’Utah pour trois saisons supplémentaires. Le meneur signera une prolongation d’une valeur de 72 millions.

–Les Kings renouvellent le centre Richaun Holmes pendant quatre ans en échange de 55 millions.

–Gary Trent aux Raptors pour trois saisons et 54 millions de dollars.

–Devonte Graham remplacera Lonzo Ball chez Pelicans. L’ancien joueur de base des Hornets signe pour 4 saisons et 47 millions via « sign and trade ». La franchise de Michael Jordan reçoit un premier tour de la Nouvelle-Orléans en échange.

–Derrick Rose restera à New York pendant quatre saisons pour 43 millions.

-Le tireur en NBA est payé cher. Doug McDermott aux Spurs pour trois saisons et 42 millions de dollars.

Reste des transferts, renouvellements et contrats :

–Les Hawks renouvellent Solomon Hill pour un an et signent Gorgui Dieng pour un an et 4 millions.

–Blake Griffin restera avec les Nets pour une autre année.

–Alex Caruso quitte les Lakers et signe pour quatre ans et 37 millions avec les Chicago Bulls.

–Les Suns renouvellent Cameron Payne depuis 3 ans et 19 millions et signé Javale McGee pendant un an et 5 millions.

–Boban Marjanovic renouvelle une année avec les Dallas Mavericks, Quoi marron sterling signé depuis deux ans et 6,2 millions déjà bœuf Reggie depuis 3 ans et 30 millions.

-Le pari des Nuggets pour continuer avec le même bloc et Ils renouvellent JaMychal Green (10×2), Will Barton (32×2) et Rivers (1 an). Ils signent également Jeff Green pour deux ans et 10 millions.

–Zach Collins signe avec les Spurs pendant trois ans et 22 millions.

–Les Detroit Pistons signent Kelly Olynyk (37×3) et Trey Lyles (5×2) et renouvellent Cory Joseph pendant deux saisons et 10 millions.

–Otto Porter Jr. signe avec les Golden State Warriors pendant un an (minimum).

–Daniel Theis aux Rockets pendant quatre saisons et 36 millions, ce qui ils renouvellent David Nwaba pendant trois ans et 15 millions.

–Les Pacers signent Torrey Craig pendant deux saisons et 10 millions et Renouveler le gardien TJ McConell pendant quatre ans et 35 millions.

–Batum, encore deux ans avec les Clippers (le minimum).

-Les Lakers, après avoir repris Westbrook le soir du repêchage, signer pour le minimum et une saison Dwight Howard, Ariza, Ellington et Kent Bazemore.

–Bobby Portis renouvelle avec les Bucks pendant deux saisons et 9 millions. Les champions NBA aussi signe Ojeleye pendant un an (minimum).

-Le Turc Furkan Korkmaz renouvelle avec les Sixers pendant trois saisons et 15 millions.

–Les Kings signent Alex Len (8×2) et renouvellent Harkless (9×2).

-Le champion des signes de chaleur PJ Tucker pendant deux saisons et 15 millions et renouveler Dedmon (1xminimum), Strus (3,5×2) et Vincent (3,5×2).

-Alec Burks (30×3) et Nerlens Noel (32×3) renouvellent avec les New York Knicks.

-Oklahoma City Thunder renouvelle Mike Muscala pendant deux saisons et 7 millions.

–Cody Zeller et Ben Mclemore signent pour au moins une saison avec les Portland Trail Blazers.