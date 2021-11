Tous les NFT ne sont pas des valeurs mobilières

L’innovation évolue et l’utilisation des NFT est illimitée et doit donc être examinée cas par cas. Par exemple, les NFT fournissent une authentification afin que nous puissions utiliser les NFT pour authentifier n’importe quel certificat – un diplôme universitaire, une licence de mariage, un acte ou un titre. Ces certificats ou documents numériques, bien qu’ils utilisent la technologie blockchain et la tokenisation, ne sont pas des « actifs » au sens où ils ont une valeur marchande. La tokenisation ne change pas le but et la fonction de ces documents – ce sont toujours des certificats, avec l’avantage de la technologie blockchain pour faciliter le partage, le transfert et la possibilité de suivre ces documents.

Share