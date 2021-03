Tous les nouveaux films à paraître en avril 2021

Alors que nous progressons lentement vers la saison estivale des superproductions, de plus en plus de films commencent à débarquer dans les salles et sur les services de streaming un clip assez stable. L’élan ne devrait que se renforcer à partir d’ici car il y a une tonne de nouveaux films à venir en avril 2021. Des titres comme le sanglant et brutal Mortal Kombat qui fait ses débuts dans les salles et sur HBO Max simultanément, à la comédie de super-héros Thunder Force débarquant sur Netflix, certains des films les plus attendus de l’année ne sont pas loin.

Mais alors que les grandes sorties comme les titres susmentionnés et d’autres comme Tom Clancy’s Without Remorse et Concrete Cowboy attirent beaucoup d’attention, il existe de nombreux autres petits films qui ont peut-être glissé entre les mailles du filet. Et comme nous ne voulons pas qu’un film se perde dans le shuffle, nous avons rassemblé cette liste de toutes les sorties à venir pour aider à faire passer le mot …