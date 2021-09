Tous les nouveaux films et émissions à venir sur Disney Plus en octobre 2021

Nous avons de mauvaises nouvelles pour ceux d’entre vous qui se sont habitués à de nouveaux épisodes d’émissions Marvel sur Disney Plus chaque semaine. Réservez pour la finale de Et si… ? le 6 octobre, il n’y a pas de nouvelles émissions Marvel sur le service de streaming ce mois-ci. Heureusement, Disney va compenser cela ailleurs. Certains des plus grands films et émissions à venir à Disney Plus ce mois-ci incluent Black Widow, Muppets Haunted Mansion et LEGO Star Wars Terrifying Tales.

Nouveaux films et émissions Disney Plus en octobre 2021 :

Diffusion le 1er octobre

Contes terrifiants LEGO Star Wars

Alvin et les Chipmunks

Alvin et les Chipmunks : la puce de la route

Il suffit de rouler avec : vous décidez en direct !

L’histoire la plus effrayante de tous les temps : un fantasmagorique d’Halloween de Mickey Mouse !

Diffusion le 6 octobre

Parmi les étoiles

Tourneur & Hooch | Épisode 112 “Bite Club”

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 109

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 111 « La Nuit de la Pizza Moon / Qui est ta grand-mère ? / Syndrome de l’acolyte d’été »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 105 « Coût du dunk »

Veuve noire

Disney Junior The Chicken Squad (S1) Ep. La Surprise Party Surprise / UF Oh-No

Drainez les océans : le fleuve Mississippi et la guerre de l’Arctique (S1)

Vider les océans (S4)

Le fantôme et Molly McGee (S1), 5 épisodes

Impact avec Gal Gadot (S1)

Muppet Babies (S3), 9 épisodes

Puppy Dog Pals (S4), 5 épisodes

Spidey et ses incroyables amis (S1) Ep. Rocket Rhino / Trick Ou Trace-E

Diffusion le 8 octobre

Manoir hanté des Muppets

Disney Junior Mickey’s Conte des deux sorcières

Sous les enveloppes

Diffusion le 13 octobre

Juste au-delà

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 112 “Livraison de canard / Sombre dans le parc / Choppin’ Dale”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 106 « Les filles de carrière »

Apollon : Retour sur la Lune (S1)

Aventures mélangées de Mickey Mouse (S1) Ep. La Spooky Spook House / Banana Splitz de Clarabelle !

Les secrets du zoo : Caroline du Nord (S1)

Les secrets du zoo : En bas (S2)

Le magicien des pattes (S1)

Zombies : Short mystère de pierre de lune d’Addison (S1)

Diffusion le 15 octobre

Les cités perdues avec Albert Lin : le grand déluge

Megacity du roi guerrier maya

Diffusion le 20 octobre

Initié de Disney | Épisode 108 “Drawn To Life, Muppets and the Haunted Mansion, Our Very Own Studio Tour”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 107 “Maman-Mentum”

Marvel Studios : Assemblé | “La fabrication de la veuve noire”

Disney’s Magic Bake-Off (S1), 4 épisodes

Pyjamasques (S5), 6 épisodes

La vie sauvage du Dr Ole (S1)

Diffusion le 22 octobre

Rookie de l’année

Poucette

Diffusion le 27 octobre

Initié de Disney | Épisode 109 “Harmonies of Harmonious, Tiana’s Cuisine, Galaxy’s Edge s’étend… Virtuellement”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 108 “Talk-Story”

Marvel Studios : Assemblé | « La création de Et si… ? »

Protection des ports de l’Alaska (S4)

Diffusion le 29 octobre

Bob Ballard : la vie d’un explorateur

McFarland, États-Unis

C’est tout ce que Disney ajoute à son service de streaming pour le mois d’octobre. Assurez-vous de continuer à faire défiler pour voir également tous les ajouts les plus excitants des mois passés.

Nouveaux films et émissions Disney Plus en septembre 2021 :

Diffusion 1er septembre

Dug Days (Short) | Saison 1

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 106 “Le Roi Noisette / Bébé uf / Méga Puce Musculaire”

Marvel Studios Légendes | Les dix anneaux

Monstres au travail | Épisode 110 “C’est le rire qu’ils recherchent”

Tourneur & Hooch | Épisode 107 « Servir et Pawtect »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 104

Sauvetage d’animaux en Alaska (S2)

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Grande fin de traumatisme

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Pack piraté

Disney Junior The Chicken Squad (S1), 4 épisodes

Diffusion le 2 septembre

Dans les coulisses de l’élevage d’animaux

Diffusion 3 septembre

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles

Phénix sombre

Rangers du parc Smoky Mountain

Demain

Diffusion 8 septembre

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 101 “Aloha – Le bonjour”

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 107 « Caneton en difficulté / Amis de la famille / Top Dog »

Tourneur & Hooch | Épisode 108 « Appréciation d’Arf »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 105

Disney Junior Mira, Détective Royal (S2), 15 épisodes

Poivre Ann de Disney (S1 – S3)

L’Incroyable Dr Pol (S19), 5 épisodes

Le magicien des pattes (S1)

Diffusion le 10 septembre

Vingt quelque chose (court)

Disney loin de la maison de Raven

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

Diffusion le 15 septembre

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 108 « Le fantôme / Le crime imparfait / Soupe aux noix »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 102 “L’amour est un mystère”

Tourneur & Hooch | Épisode 109 « Témoin Pup-tection »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 106

Disney Junior prêt pour la maternelle (S2)

La vie sous zéro : nouvelle génération (S16)

Miraculous Tales of Ladybug & Cat Noir (S4), 13 épisodes

Unknown Waters avec Jeremy Wade (S1), 3 épisodes

Diffusion le 17 septembre

Nona (court)

Confessions d’un accro du shopping

Descendants Disney : Le mariage royal

Les succès de Broadway de Disney au Royal Albert Hall de Londres

Tombes inondées du Nil

Léopard aux yeux de jade

Diffusion le 22 septembre

Star Wars : Visions (Short) | Tous les épisodes

Star Wars : Visions (Focus cinéaste) | Fonctionnalités bonus

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 109 “The Unusual Nutspects / An Evening With Clarice / Craft Craze”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 103 “Permis de ne pas conduire”

Tourneur & Hooch | Épisode 110 “Lost And Hound”

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 107

Chien : Impossible (S2)

Spidey et ses incroyables amis (S1), 7 épisodes

Diffusion le 24 septembre

Une histoire d’étincelles

Copains effrayants

La faute à nos étoiles

Diffusion le 29 septembre

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 110 “Trop tard pour hiberner / Désolé, désolé, je ne fais jamais confiance à une saucisse”

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 104 “Lahela et Stitch”

Tourneur & Hooch | Épisode 111 « Hooch Machina »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 108

Disney’s Magic Bake-Off (S1), 7 épisodes

Disney Junior Muppet Babies (S3), 8 épisodes

Disney Junior prêt pour la maternelle (S1)

Disney Junior Vampirina (S3)

Grande barrière de corail (S1)

La laiterie de la famille Hatcher (S1)

Rolie Polie Olie (S1 – S5)

Ce sont tous les nouveaux films, émissions et offres spéciales que Disney Plus a ajoutés récemment. Nous continuerons à mettre à jour cet article chaque mois à mesure que de nouvelles versions sont annoncées.

