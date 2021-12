Tous les nouveaux films et émissions Marvel à venir sur Disney Plus en 2022

En raison d’un certain nombre de facteurs, 2021 s’est avéré être l’année la plus chargée de l’histoire du MCU. Au total, Marvel Studios a sorti quatre films et cinq nouvelles émissions sur Disney Plus. 2022 ne sera pas aussi riche en contenu Marvel, mais il y a encore beaucoup de nouvelles versions à venir l’année prochaine. Ci-dessous, nous allons rassembler tous les nouveaux films et émissions que Marvel prévoit de sortir en 2022. Nous ferons également de notre mieux pour estimer quand les films sortiront sur Disney Plus afin que vous puissiez les regarder à la maison.

Nouveaux films Marvel à venir en 2022

Éternels | 22 janvier 2022

Le premier film Marvel à venir sur Disney Plus en 2022 est sorti en salles en novembre. Les Éternels sont d’anciens extraterrestres qui sont sur Terre depuis des milliers d’années. Mais lorsque les Déviants reviennent, ils sont contraints à l’action. Vous pouvez diffuser Eternals sur Disney Plus à partir du 12 janvier 2022.

Docteur étrange dans le multivers de la folie | juillet 2022

Spider-Man: No Way Home a été jusqu’à présent le point culminant de la phase 4, mais Doctor Strange dans le multivers de la folie a une chance de le dépasser. Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce à la fin de No Way Home, le sort Strange lancé pour aider Peter a eu des conséquences de grande envergure sur le multivers.

En fait, la situation est si urgente que l’ex-Sorcier Suprême a besoin de l’aide de Wanda Maximoff. Docteur étrange dans le multivers de la folie arrive en salles le 6 mai, ce qui signifie que nous pouvons probablement nous y attendre sur Disney Plus à la fin de l’été. Juillet semble être un lieu d’atterrissage probable.

Thor : Amour et tonnerre | septembre 2022

Comme pour tous les autres films Marvel en 2022, le quatrième film de Thor a été retardé de quelques mois par rapport à la date de sortie d’origine. Nous ne reverrons pas le pieux Avenger avant juillet, ce qui signifie que les abonnés de Disney Plus devront probablement attendre l’automne pour diffuser Thor: Love and Thunder. Nous ne savons pas grand-chose de cette suite, mais nous savons que Taika Waititi revient à la réalisation, Natalie Portman devrait avoir un rôle de premier plan et Christian Bale incarnera le méchant, Gorr the God Butcher.

Thor: Love and Thunder devrait sortir le 8 juillet 2022. Source de l’image: Marvel

Nouveaux spectacles Marvel à venir en 2022

Mme Marvel | Été 2022

Mme Marvel devait initialement venir à Disney Plus à la fin de 2021, mais est maintenant prévue pour l’été 2022. Kamala Khan est non seulement l’un des nouveaux personnages les plus excitants de la bande dessinée Marvel, mais son émission aidera à mettre en place le prochain film. , The Marvels, qui la verra faire équipe avec Captain Marvel.

Chevalier de la Lune | 2022

Si vous voulez voir Oscar Isaac parcourir le monde, battre les méchants tout en luttant pour contenir ses multiples personnalités, Moon Knight est fait pour vous. Il arrivera sur Disney Plus en 2022, et compte tenu de la quantité de séquences que Marvel était prêt à montrer au Disney Plus Day, il pourrait être diffusé relativement bientôt. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Moon Knight pourrait faire ses débuts dès février.

Moon Knight arrive sur Disney Plus en 2022. Source de l’image : Marvel Studios

Elle-Hulk | 2022

Tatiana Maslany (Orphan Black) joue le rôle de She-Hulk titulaire dans cette prochaine série Disney Plus. Comme avec Moon Knight, Disney n’a pas partagé de date pour She-Hulk autre que 2022. Cela dit, nous savons que la série a déjà terminé le tournage. Avec la nouvelle année qui approche à grands pas, nous espérons en savoir plus sur le MCU en 2022 de la part de Kevin Feige and co. dans les semaines à venir.

She-Hulk arrive sur Disney Plus en 2022. Source de l’image : Marvel Studios

Spécial vacances des Gardiens de la Galaxie | Vacances 2022

James Gunn a non seulement récupéré son film, mais il va également pouvoir amener les Gardiens à Disney Plus. Encore une fois, nous n’avons pas de date de sortie, mais le nom suggère clairement que The Guardians of the Galaxy Holiday Special commencera à diffuser sur Disney Plus cette saison des vacances.

Le spécial vacances des Gardiens de la Galaxie arrive sur Disney Plus en 2022. Source de l’image : Disney

Je suis Groot | 2022

Plus tôt ce mois-ci, Disney Plus a partagé une bobine de grésillement pour ses plus grandes sorties à venir en 2022. Un ajout surprenant à cette liste était I Am Groot, qui est une série de courts métrages mettant en vedette notre arbre parlant préféré. Encore une fois, nous n’avons pas de date de sortie, mais apparemment, cela arrivera l’année prochaine.

I Am Groot arrive sur Disney Plus en 2022. Source de l’image : Disney