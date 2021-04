Tous les œufs de Pâques MCU de la série ⋆ .

Il y a tellement de choses à démêler dans Falcon et Winter Soldier (Photo: Marvel Studios / Disney)

Attention: spoilers à venir pour The Falcon et The Winter Soldier.

Une partie de la joie de regarder des films et des émissions de télévision Marvel consiste à disséquer tous les œufs de Pâques stratégiquement placés repérés par les fans aux yeux d’aigle … avec la même chose, bien sûr, pour les nouvelles séries Disney Plus The Falcon et The Winter Soldier.

Alors que l’ancien “ nouveau ” Captain America John Walker (Wyatt Russell) a peut-être malmené les téléspectateurs lorsqu’il a été présenté, l’analyse de chaque indice subtil présenté dans l’émission en six parties fait le contraire pour les aficionados du MCU.

Le voyage dans lequel James “ Bucky ” Barnes (Sebastian Stan) et Sam Wilson (Anthony Mackie) se sont embarqués était plein de rebondissements, le duo prenant un énorme pari en faisant appel au méchant impitoyable Baron Helmut Zemo (Daniel Brühl).

Voici tous les œufs de Pâques dispersés dans la série des super-héros.

Faucon et soldat de l’hiver épisode 1

Clin d’œil à Smithsonian Wisecrack à propos de Captain America

Dans les premières scènes de The Falcon et The Winter Soldier, on voit Sam remettre le bouclier de Captain America au Smithsonian Museum de Washington DC, après avoir reçu l’arme au vibranium par un vieil Steve Rogers (Chris Evans) dans Avengers: Fin de partie.

Sam ne pense pas initialement qu’il peut assumer la responsabilité du bouclier de Cap (Photo: Marvel Studios / Disney)

Le fait qu’il y ait une exposition consacrée à Captain America au Smithsonian, qui existait déjà avant qu’il ne disparaisse du radar dans sa vieillesse, renvoie à un wisecrack réalisé par Black Widow (Scarlett Johansson) dans Captain America: Winter Soldier.

Alors que Natasha Romanoff arrive sur le trottoir pour ramasser Cap en route pour une mission, elle lui dit à lui et à Sam: «Salut les gars. L’un de vous sait-il où se trouve le Smithsonian? Je suis ici pour ramasser un fossile », en référence à Steve autrefois gelé.

La lutte de Bucky avec le sommeil

Ayant passé des décennies à travailler en tant qu’assassin mortel et soumis à un lavage de cerveau connu sous le nom de Soldat de l’hiver, on peut comprendre pourquoi Bucky serait hanté par les souvenirs des vies qu’il a prises dans ses cauchemars.

Bucky a une histoire douloureuse (Photo: Marvel Studios / Disney)

Après avoir regardé une séquence de flashback du soldat de l’hiver effectuant l’une de ses missions, le premier plan de Bucky des temps modernes dans la série le montre se réveiller brusquement, respirant fortement en se levant de sa position de sommeil sur le sol.

Son manque de matelas rappelait quelque chose que Sam avait dit à Steve lors de leur première rencontre dans Captain America: Winter Soldier à propos de la difficulté à dormir dans un lit confortable après ses jours dans l’armée.

«C’est ton lit, non? Ton lit, c’est trop mou. Quand j’étais là-bas, je dormais par terre, j’utilisais des pierres comme oreillers comme des hommes des cavernes. Maintenant je suis à la maison, allongé dans mon lit et c’est comme… », dit Sam, auquel Steve répond:« Allongé sur une guimauve. J’ai l’impression que je vais couler au sol.

Faucon et soldat de l’hiver épisode 2

Arrivée du Patriot, membre des Young Avengers

Le faucon et le soldat de l’hiver a présenté aux téléspectateurs plusieurs nouveaux personnages intrigants, l’un des plus importants étant le super soldat vétéran Isaiah Bradley (Carl Lumbly), que Bucky a rencontré en Corée du Sud dans les années 1950.

Mais un autre personnage majeur qui a fait ses débuts était le petit-fils d’Isaïe, Eli Bradley (Elijah Richardson), que de nombreux fans de bandes dessinées sauront devenir Patriot, membre des Young Avengers.

Eli Bradley deviendra-t-il finalement Patriot dans le MCU? (Photo: Marvel / .)

Compte tenu de l’introduction de Billy (Julian Hilliard) et Tommy (Jett Klyne) dans WandaVision a également fait un signe de tête aux Young Avengers, de même que plusieurs autres personnages à venir, y compris Kate Bishop (Hailee Steinfeld) dans la série Hawkeye, c’est pointer un énorme doigt sur le possibilité que les Young Avengers rejoignent le MCU.

Faucon et soldat de l’hiver épisode 3

Présentation de X-Men Hangout Madripoor

Il a finalement été confirmé dans cet épisode que Bucky et Sam se dirigeaient vers Madripoor, une île fictive d’Asie du Sud-Est où les lois sont rares et à peu près tout le monde est une menace.

Madripoor est largement présent dans les bandes dessinées X-Men, ce qui incite certains à prédire que la paire y croiserait des personnages X-Men, l’une des suppositions les plus excitantes étant Wolverine.

Le Princess Bar, une enseigne au néon pour qui apparaît dans Le faucon et le soldat de l’hiver, est d’une importance particulière pour Wolverine, qui laissera sans aucun doute les fans impatients de savoir si le mutant griffu apparaîtra sous une forme ou une autre.

Souvenir sentimental de Bucky de Steve Rogers

Plusieurs fans qui regardent The Falcon et The Winter Soldier ont remarqué à quel point Bucky était perdu sans Steve à ses côtés, luttant pour trouver son but maintenant que ses jours de soldat de l’hiver sont derrière lui.

Tant de gens se sont sentis incroyablement émus quand ils ont découvert que le cahier que Bucky utilise pour faire une liste des personnes à qui il veut faire amende honorable est le même cahier que Captain America a utilisé pour écrire les références de la culture pop dont il avait besoin pour rattraper son retard. son temps sur la glace.

Certains ont émis l’hypothèse que Steve avait donné le cahier à Bucky pour que son vieil ami puisse également consulter les références à la culture pop, telles que Star Wars et l’album Troubleman de Marvin Gaye. Quel ami.

Sam et Bucky revisitent leurs vieilles habitudes

Dans Captain America: Civil War, Sam et Bucky sont obligés de (en quelque sorte) jouer gentiment tout en combattant aux côtés de Cap contre Iron Man (Robert Downey Jr) et son équipe d’alliés de super-héros.

À un moment donné, alors qu’il était dans la même voiture, Bucky – assis à l’arrière – demande à Sam – qui est à l’avant – de lever son siège, le Falcon refusant mûrement de le faire.

Les rôles sont inversés dans le troisième épisode de The Falcon et The Winter Soldier lorsque Bucky refuse la demande de Sam de faire exactement la même chose, avec Zemo dans le siège du conducteur.

Sam et Bucky arrêteront-ils un jour leurs querelles? Nous espérons bien que non.

Faucon et soldat de l’hiver épisode 4

Karli est juste un gamin … comme Wanda

Spoilers #FalconAndWinterSoldier !!!

–

–

pouvons-nous aussi parler de cette scène avec sam et zemo qui reflétaient Steve et Tony. tony et zemo voyaient respectivement wanda et karli comme des radicaux dangereux qui devaient être contenus tandis que steve et sam disaient qu’ils n’étaient que des enfants pic.twitter.com/M0MEsiyZOv – fatwshauna (@capsquartets) 9 avril 2021

Dans Captain America: Civil War, la querelle entre Captain America et Iron Man commence lorsque Wanda détruit accidentellement un bâtiment à Lagos, tuant plusieurs travailleurs humanitaires wakandais qui se trouvaient à l’intérieur.

Alors que Tony exprime son soutien aux accords de Sokovie, qui verraient les Avengers être placés sous le contrôle d’un panel de l’ONU, décrivant Wanda comme une “ arme de destruction massive ”, Steve saute à sa défense, déclarant: “ C’est une enfant! ”

Dans l’épisode quatre de Falcon et The Winter Soldier, Sam développe une compréhension croissante de Karli Morgenthau (Erin Kellyman), le chef du groupe anti-patriotisme les Flag-Smashers.

L’empathie de Sam le voit défendre Karli de la même manière que Steve avec Wanda, expliquant à Zemo qu’elle n’est qu’une “ enfant ”, malgré les actes de violence commis par le groupe.

Faucon et soldat de l’hiver épisode 5

Torres deviendra-t-il le prochain Falcon?

L’épisode cinq de Falcon and The Winter Soldier s’ouvre avec Sam et Bucky affrontant le désormais superpuissant John Walker dans une bataille intense, une bataille où le meurtrier Captain America est apparemment capable de les vaincre tous les deux.

Alors que John parvient à déchirer les ailes du Falcon de Sam, à la fin, lui et Bucky parviennent à le maîtriser, lui cassant le bras dans le processus.

Ensuite, lorsque Sam se regroupe avec le lieutenant de l’US Air Force Joaquin Torres (Danny Ramirez), Sam laisse ses ailes de Falcon brisées avec Joaquin, lui disant de les garder.

Dans les bandes dessinées Marvel, Joaquin devient le prochain Falcon lorsque Sam assume le rôle de Captain America. Sommes-nous sur le point de voir ce scénario prendre vie?

Bucky tient-il un autre souvenir sentimental de Captain America?

ont vu une vidéo expliquant les oeufs de Pâques dans l’épisode et ils ont mentionné que bucky pourrait en fait porter les plaques d’identité de Steve parce que celles-ci n’avaient jamais été récupérées, excusez-moi pendant que je m’accroche à cela et que je pleure – bleu â ?? ª (@buckysmemory) 17 avril 2021

Au début de Falcon et The Winter Soldier, il est révélé que Bucky utilise le même cahier que Steve a utilisé pour se tenir au courant des tendances modernes de Captain America: Winter Soldier.

Cependant, les fans aux yeux d’aigle qui regardaient l’épisode cinq pensaient avoir repéré un autre souvenir que Bucky pourrait garder de son vieil ami.

Lorsque Bucky se réveille sur le canapé de la maison de la famille de Sam, deux plaques d’identité de l’armée sont repérées sur sa poitrine.

Bien qu’il soit de coutume que les soldats reçoivent deux plaques d’identité, plusieurs téléspectateurs ont déclaré qu’ils auraient du mal à croire que Bucky aurait toujours la sienne après sa chute presque fatale dans le premier film de Captain America, et considérant qu’il a passé des décennies sous le contrôle d’Hydra en tant que soldat de l’hiver.

Steve aurait-il pu donner à Bucky ses anciennes plaques d’identité comme souvenir sentimental? Nous serions ravis de le penser.

Falcon et Winter Soldier Episode 6 Finale

Zemo – ou son majordome – se cache toujours dans l’ombre

Après la mort de Karli, les membres les plus hauts gradés restants des Flag-Smashers devaient être transportés à la prison à sécurité maximale connue sous le nom de Radeau, située au milieu de l’océan.

Zemo ne doit pas être sous-estimé, même lorsqu’il est en prison (Photo: Marvel Studios / Disney)

Cependant, avant que le voyage ne soit terminé, le véhicule a explosé, tuant tout le monde à l’intérieur.

La caméra s’est ensuite dirigée vers une voiture, où un vieil homme regardait le massacre se dérouler.

Alors que Zemo apprenait la nouvelle de leur mort à la radio depuis sa cellule sur le radeau, il sourit joyeusement, avant de s’allonger sur son lit.

Pour certains téléspectateurs, l’apparence du vieil homme aurait pu soulever des questions s’ils ne le reconnaissaient pas.

Mais pour ceux qui l’ont fait, ils auront réalisé qu’il n’était autre que le majordome de Zemo, prouvant ainsi que même pendant qu’il est détenu en prison, Zemo ne doit pas être sous-estimé.

Le titre du générique de fin annonce un nouveau départ

Tout au long de la série de six semaines de Falcon et The Winter Soldier, les fans ont attendu avec impatience que Sam accepte enfin le bouclier de Captain America et le titre qui l’accompagne.

Leur souhait a finalement été exaucé dans le dernier épisode, alors que Sam révélait son nouveau costume ailé de Captain America – une création de Wakanda – et prouvait exactement pourquoi il méritait de porter la responsabilité du nom du super-héros.

Les téléspectateurs étaient déjà émus par les scènes finales de l’épisode… mais les larmes ont pleuré dans leurs masses lorsque le générique de fin a commencé à rouler.

Parce que ce n’est pas le titre The Falcon and The Winter Soldier qui est apparu, mais Captain America et The Winter Soldier.

Certains fans pensent que cela pourrait indiquer le titre d’une deuxième saison potentielle de la série, bien que la rumeur raconte que l’histoire de Sam pourrait se poursuivre dans Captain America 4, qui serait en développement.

Voir le nouveau Captain America dans toute sa gloire était vraiment un spectacle à voir.

Le faucon et le soldat de l’hiver est disponible pour regarder sur Disney Plus avec de nouveaux épisodes sortant le vendredi.

