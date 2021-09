Tous les panneaux TV et comment regarder de la maison ⋆ 10z viral

Préparez-vous à découvrir vos favoris de la culture pop cet automne encore une fois.

New York Comic Con approche à grands pas (du 7 au 10 octobre au Javits Center de New York), et nous connaissons déjà certaines de nos émissions préférées – ou bientôt préférées – qui auront des panneaux. Et bien que le plan soit en personne (avec des participants présentant une preuve de vaccination et portant des couvre-visages), vous pouvez également y assister virtuellement, avec un billet numérique disponible à l’achat. (Les panneaux seront diffusés en direct sur le site officiel de NYCC, FindTheMetaverse.com.)

Ci-dessous, consultez la liste des panneaux et des événements qui ont été annoncés jusqu’à présent et continuez à vérifier au fur et à mesure que nous la mettons à jour à mesure que d’autres sont ajoutés et que les jours et les heures sont définis. (Toutes les heures sont HE.)

vendredi 8 octobre

11h00 La légende de Vox Machina (Amazon) : Rejoignez l’ensemble du casting de Critical Role alors qu’ils discutent du processus d’adaptation d’une campagne de jeux de rôle (RPG) en une série pour Amazon Prime Video, et partagez un aperçu spécial des séquences de la série. (Scène principale)

12h45 L’étendue (Amazon): Le casting et les créateurs se réunissent pour donner aux fans un premier aperçu de la sixième et dernière saison très attendue de The Expanse sur Amazon Prime Video. (Chambre 411)

14h30 La roue du temps (Amazon) : Rejoignez le casting et le showrunner de la série alors qu’ils discutent de la création de ce monde magnifique et de ce à quoi les fans peuvent s’attendre lors de la première de la série. (Scène principale)

16h30 je sais ce que tu as fait l’été dernier (Amazon) : Rejoignez le casting et le créateur de la série alors qu’ils discutent de ce que les fans peuvent le plus attendre lors de la première de la série. (Chambre 405)

17h15 Mal (Paramount+) : Rejoignez les stars de la série ainsi que les co-créateurs et producteurs exécutifs Robert King et Michelle King pour une table ronde sur la deuxième saison. (Chambre 411)

samedi 9 octobre

11h00 Étranger (Starz): Voyagez à travers les pierres de Craigh na Dun et remontez le temps avec les acteurs et les producteurs exécutifs alors qu’ils affrontent le New York Comic Con à l’appui de la sixième saison, qui débutera début 2022. (Scène impériale)

15h30 Hanna (Amazon): Rejoignez le casting et les créateurs alors qu’ils prévisualisent la saison 3. (Chambre 405)

dimanche 10 octobre

11h15 La zone chaude : l’anthrax (National Geographic : découvrez les coulisses de cette histoire policière effrayante avec les co-stars Tony Goldwyn et Daniel Dae Kim, et les showrunners Kelly Souders et Brian Peterson. (Chambre 411)

12h45 Star Trek : Prodige (Paramount+) : Après une première projection, les acteurs et les producteurs monteront sur scène pour une table ronde animée. (Scène impériale)

14h00 Les femmes badass de l’univers Walking Dead (AMC) : Ce panel célébrera l’évolution de ces personnages féminins féroces et forts de tous les horizons, à partir du moment où nous avons découvert ces personnages pour la première fois et comment nous les avons vus survivre à l’apocalypse. Rejoignez les EP, les réalisateurs et les membres de la distribution alors qu’ils discutent de l’histoire de leurs personnages préférés, de leurs parcours et de l’importance d’avoir une forte représentation féminine à l’écran. (Chambre 405)

14h15 Animanes (Hulu): Rejoignez les membres de la distribution vocale Rob Paulsen, Tress MacNeille, Jess Harnell et Maurice LaMarche pour un panel loufoque offrant un aperçu des parodies de la culture pop de cette saison, des spectacles musicaux, des éliminations de méchants historiques et même quelques conseils de sécurité importants. (Chambre 411)