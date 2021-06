Tous les papiers dont vous avez besoin pour passer l’ITV | Moteur

Aussi important que de garder la voiture en bon état est d’être clair sur la documentation que vous devrez présenter à la station ITV. Voici une critique.

Vous connaissez de quelle documentation avez-vous besoin pour passer l’ITV à ta voiture ? Il est important d’être clair sur les papiers qui vous seront demandés car, même si vous avez un rendez-vous, si vous ne portez aucune des cartes qui vous seront demandées comme étape préalable aux tests, vous ne serez pas capable de les réaliser.

La Contrôle technique des véhicules (ITV) est une procédure obligatoire pour tous les véhicules. Le moment de l’inspection dépend de l’âge et du type de voiture; En règle générale, une voiture particulière devra passer les tests pour la première fois quatre ans après son immatriculation.

De quelle documentation ai-je besoin pour l’ITV ?

La première étape pour passer l’ITV est de présenter la documentation qui prouve la propriété du véhicule et sa date d’immatriculation. La bonne partie est que les papiers font partie de la documentation que vous devez toujours avoir dans la voiture, il ne vous sera donc pas difficile de les localiser.

En règle générale, il y a quatre les documents qui seront demandés à la station ITV:

Fiche technique ou carte ITV. La fiche technique d’un véhicule est quelque chose comme son DNI, car il montre les données qui identifient à la fois la voiture et son propriétaire. Le document doit inclure la plaque d’immatriculation de la voiture, le numéro de châssis (également appelé numéro de châssis ou VIN) et le mot de passe d’homologation.

Permis de conduire. Le certificat d’immatriculation contient toutes les informations relatives au véhicule : immatriculation, marque, type, variante ou version, service, masse maximale, durée de validité de l’immatriculation si non illimitée, date d’immatriculation, date et lieu de délivrance, cylindrée et nombre de des endroits. A ces données s’ajoutent, depuis 2015, le kilométrage et la validité de l’ITV ;

Assurance obligatoire. Ils vous demanderont la preuve que la voiture a une assurance contractée à jour avec le paiement DNI du conducteur, qui ne doit pas coïncider avec le propriétaire du véhicule

Cas spéciaux

Le manuel de procédure ITV indique qu’il existe des situations particulières dans lesquelles le conducteur devra présenter d’autres documents.

Par exemple, pour ceux véhicules qui ont subi des dommages importants à la suite d’un accident pouvant affecter tout élément de sécurité des systèmes de direction, de suspension, de transmission ou de freinage, ou du châssis ou de la structure autoportante aux points d’ancrage de l’un quelconque de ces organes. Dans ce cas, il sera nécessaire de remettre le rapport de réparation. N’oubliez pas que la DGT a approuvé une règle qui exige que l’ITV soit transmis à tous les véhicules déclarés sinistres.

Les véhicules de sociétéIls devront également présenter le CIF.

Si vous soumettez le véhicule à une modification majeure, il doit être homologué dans une station ITV. Dans ce cas, il faudra réaliser un projet d’homologation et disposer également d’un certificat de montage en atelier. Une fois l’ITV passé, cette attestation d’atelier dûment complétée et signée devra être présentée.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.