Tous les paris sont désactivés si le stock FUBO peut rebondir

À la suite de ses bons résultats trimestriels, est FuboTV (NYSE:FUBO) stocker un achat ? Oui et non. D’une part, il est clair que ce jeu de streaming/pari sportif montre des signes qu’il peut être à la hauteur des attentes très élevées des investisseurs à son égard.

Source : Tada Images / Shutterstock.com

En revanche, même avec ses bons chiffres récents, il a encore du pain sur la planche. En ce qui concerne le streaming, il est en concurrence avec des rivaux plus grands et mieux capitalisés dans les grands médias et les grandes technologies. Ces concurrents pourraient rendre difficile l’acquisition de programmes sportifs populaires pour l’entreprise.

Lorsqu’il s’agit de paris sportifs, il doit faire face aux premiers joueurs dans l’espace, comme DraftRois (NASDAQ :DKNG), ainsi que des géants du casino comme Divertissement Caesars (NASDAQ :CZR), qui sont encore plus établis, et ont des poches plus profondes.

Ladite concurrence pourrait limiter jusqu’où elle peut croître. Ajoutez des inquiétudes quant à sa rentabilité potentielle et à la valorisation encore riche de l’action. Mettez tout cela ensemble et il est douteux que les actions, qui se négocient à environ 25 dollars par action aujourd’hui, ne reculent pas davantage. Rappelez-vous, l’action FUBO se négociait à 50 $ l’action en février.

FUBO Stock et ses récents résultats trimestriels

Depuis la publication de ses résultats trimestriels les plus récents, les actions de FuboTV ont commencé à revenir dans la bonne direction. En regardant ses résultats, il est clair pourquoi nous pouvons voir des signes d’optimisme renouvelé.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars, les revenus ont augmenté de 135 % en glissement annuel et ont largement dépassé les attentes des analystes. En plus de ces solides résultats financiers, la société a également relevé ses prévisions. Pour le trimestre en cours se terminant le 30 juin, il prévoit un chiffre d’affaires compris entre 120 et 122 millions de dollars. C’est plus de 20% au-dessus des estimations actuelles de Wall Street.

Au printemps, les investisseurs ont qualifié cette action de «story stock» trop médiatisée. Mais il semble maintenant qu’il y ait du steak pour accompagner ce grésillement.

La question cependant est de savoir si cela suffira à donner un autre coup de pouce majeur aux actions FUBO. Bien sûr, l’entreprise est clairement toujours en mode de croissance. Mais alors que les chiffres en eux-mêmes semblent impressionnants, de nombreux défis restent dans son assiette.

En essayant de devenir rentable dans une entreprise à faible marge avec une forte concurrence, il est douteux que son activité de streaming puisse un jour devenir une vache à lait. Quant à son activité de paris sportifs ? C’est loin derrière ses rivaux, il est donc peut-être trop tard pour se constituer une base de clients substantielle.

La forte concurrence reste un risque majeur

Ses résultats récents peuvent sembler solides, mais les problèmes existants sont toujours d’actualité avec l’action FUBO. Comme notre propre Matt McCall en a discuté en avril, le streaming est une activité à faible marge qui ne s’adapte pas bien. De plus, la concurrence est vive lorsqu’il s’agit d’acquérir les droits de diffusion d’événements sportifs.

Les grandes entreprises médiatiques sont toujours disposées à considérer le sport comme un produit d’appel pour leurs réseaux de diffusion et de télévision par câble. Et ils sont prêts à continuer à payer pour attirer le public vers leurs propres services de streaming.

Les grandes technologies, qui cherchent à augmenter le nombre d’abonnés pour leurs services de streaming, ont également payé pour le sport. Par example, d’Amazon (NASDAQ :AMZN) a récemment signé un contrat de 10 milliards de dollars sur 10 ans avec la NFL. Surenchérir pour la programmation de la liste A, FuboTV peut être coincé avec le streaming de sports marginalement populaires. Ce n’est pas bon pour ses perspectives à long terme.

Bien sûr, cela peut peut-être faire la différence avec ses opérations de paris sportifs en herbe. Cependant, la concurrence est également forte dans cet espace. Bien qu’il ne fasse que commencer avec ses paris sportifs, DraftKings, Caesars, ainsi que Flutter Entertainment’s (OTCMKTS :PDYPY) FanDuel et Penn National’s (NASDAQ :PENN) Barstool Sportsbook a constitué d’énormes bases d’utilisateurs. Au moment où il déploiera enfin son application de paris sportifs à travers les États-Unis, il ne restera peut-être pas assez de marché à capturer.

En termes simples, il est logique que les investisseurs soient devenus plus sceptiques à propos de l’action FUBO au cours des derniers mois. Les résultats récents peuvent être solides. Mais le jury ne sait toujours pas si ses services de streaming et de paris peuvent donner aux noms établis une course pour leur argent.

La ligne de fond

Un autre problème clé avec FuboTV est la valorisation. Compte tenu de sa forte croissance, il est logique qu’il se négocie toujours à un multiple prix-ventes assez élevé (autour de 6,3). Mais étant donné les perspectives discutables de sa rentabilité éventuelle, couplées aux craintes que les plus grands noms du jeu, des médias et de la technologie l’évincent, il devient encore plus difficile d’évaluer si les actions peuvent rester stables aux prix d’aujourd’hui, et encore moins remonter vers leurs sommets du « meme stock ».

Alors, quel est le meilleur mouvement avec le stock FUBO en ce moment ? Même si vous pensez toujours que l’entreprise a du potentiel, attendez un nouveau retrait avant d’initier une position.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.