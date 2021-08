Tous les paris sont désactivés si le stock LCID est prêt à rebondir

in

Suite à la finalisation de sa fusion SPAC (Société Spéciale d’Acquisition), quelle est la prochaine étape pour Groupe lucide (NASDAQ :LCID) Stock? À ce stade, c’est difficile à dire. Le récit qui a fait de celui-ci l’un des stocks de véhicules électriques les plus en vogue reste d’actualité. Cela peut réduire les chances qu’il retombe en dessous de 20 $ par action.

Mais cela n’équivaut peut-être pas à un retour en douceur à son sommet de 64,86 $ par action. Les investisseurs ont plus que pris en compte la possibilité que Lucid devienne rapidement l’une des marques de véhicules électriques de luxe les plus en vogue. L’évaluation peut être étirée ici aux prix d’aujourd’hui (environ 24 $ par action).

Bien sûr, il se peut qu’une autre série de folie stock meme donne au stock une autre secousse. Pourtant, considérez que c’est juste une façon possible de monter plus haut. Tout comme la réévaluation des valorisations des actions est un moyen possible pour les actions de la LCID de baisser.

Alors, quelle est la meilleure façon de jouer à Lucid en ce moment ? Avec le temps, les sceptiques comme moi pourraient avoir tort. Mais étant donné qu’il peut générer des rendements moyens ou baisser dans les mois à venir, vous n’aurez peut-être pas besoin de vous y précipiter pour l’instant.

Pourquoi le stock LCID pourrait rester stable à partir d’ici

Si vous avez lu mon passé sur Lucid Motors, vous connaissez mon scepticisme quant à la capacité de l’entreprise à répondre aux attentes des investisseurs. À l’époque où le stock était encore connu sous le nom Churchill Capitale IV, j’ai expliqué pourquoi il semblait exagéré qu’il puisse facilement atteindre 250 000 livraisons annuelles au cours des cinq prochaines années.

Le problème est principalement dû à la concurrence non seulement Tesla (NASDAQ :TSLA), mais des constructeurs automobiles de luxe hérités comme Daimler (OTCMKTS :DMLRY) et BMW (OTCMKTS :BMWYY).

Cela reste mon point de vue. Mais je ne m’attends pas à ce que le consensus sur les actions LCID change de si tôt. Au lieu de cela, je m’attends à ce que la conviction que cette entreprise, encore à ses débuts, répondra ou dépassera ces attentes.

Cela empêchera probablement les actions de faire un autre recul en dessous de 20 $ par action. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs qui pourraient encaisser trop tôt s’ils deviennent nerveux en raison d’une volatilité élevée. Pourtant, ne confondez pas cela avec un signe que, alors qu’il évolue latéralement, un autre pop soudain est à l’horizon.

Que risque-t-il de se passer à la place ? À moins que nous ne voyions une répétition de la Reddit phénomène boursier, Lucid continuera probablement à se maintenir dans sa fourchette de négociation actuelle. Jusqu’à ce qu’il y ait une indication qu’après le lancement de son véhicule phare Air à l’automne, que la bonne foi de l’entreprise “Tesla killer” soit plus importante que prévu.

Même si le récit tient, une vente pourrait encore se produire

Alors que les discussions sur les changements apportés à la politique d’électrification des véhicules aux États-Unis font à nouveau la une des journaux, il peut sembler insensé de parier contre les stocks de véhicules électriques en ce moment. Avec ses 10 000 réservations d’Air, il peut sembler stupide en ce moment d’être sur la clôture ou même baissier sur le stock LCID.

Il est possible que l’ensemble Reddit offre à nouveau ce stock. Peut-être à la veille du lancement officiel d’Air. Mais comme mentionné ci-dessus, pour contrer ce catalyseur potentiel positif, il y en a un négatif qui pourrait également se présenter. Ce serait le risque qu’après des années où les actions voient leurs valorisations à terme augmenter, elles commencent à se contracter.

La faible inflation et les faibles taux d’intérêt ont donné aux investisseurs une justification aux histoires de croissance des prix comme les actions LCID à des valorisations exorbitantes. Mais étant donné la façon dont nous voyons des signes que la situation change? Si la croissance économique commence à cracher, l’inflation conduit à une stagflation observée pour la dernière fois dans les années 1970, le stock LCID pourrait chuter sur la seule compression multiple.

Bien sûr, il est possible que la compression multiple ne fasse pas couler Lucid. Au lieu de cela, cela pourrait se transformer en une situation de « croissance dans sa valorisation ». Pourtant, même ce résultat signifiera une performance boursière décevante pour les investisseurs qui s’y plongent aujourd’hui.

Gardez ces risques à l’esprit

Je peux croire qu’il y a plus sur la table pour empêcher les actions Lucid de monter à nouveau en flèche bientôt. Mais les plus optimistes peuvent voir les choses différemment. Certes, l’avenir reste à écrire.

Tesla est passé de startup au constructeur automobile le plus précieux en termes de capitalisation boursière. Il n’est peut-être pas exagéré de supposer que Lucid peut assumer ce nom de véhicule électrique établi, ainsi que les constructeurs automobiles de luxe hérités pour créer une entreprise valant plusieurs fois ce que les actions changent de mains pour aujourd’hui.

Même si vous êtes optimiste sur les actions LCID, gardez à l’esprit les risques encourus. Il est possible que, au mieux, il continue à s’échanger latéralement pendant une période prolongée.

