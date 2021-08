Tous les personnages du règne animal, classés par impitoyabilité

4. Andrew “Pape” Cody (Shawn Hatosy)

Pope a toujours eu ce sombre passé qui le hante. À cause de cela, il a cette réputation de personne à ne pas défier. Cependant, au fur et à mesure que Animal Kingdom a progressé, Pope est moins effrayant et plus triste. Sa vie est hantée par de mauvais choix, des problèmes de codépendance avec Schtroumpf et le fait de ne pas recevoir le traitement de santé mentale approprié.

Bien que Pope soit un personnage très sympathique, il a quand même volontairement fait des choix impitoyables. N’oublions pas qu’il a tué la femme qu’il aimait, Catherine (Daniella Alonso), parce que Schtroumpf a ordonné son meurtre. Ce n’est qu’un acte impitoyable que nous ayons vu, mais nous sommes sûrs que son passé est plein d’un million de décisions impitoyables supplémentaires à cause de Schtroumpf. Nous devrions voir plus du sombre passé de Pope dans les saisons restantes du règne animal.