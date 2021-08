Tous les plans d’AT&T expliqués

AT&T est l’un des trois principaux opérateurs aux États-Unis, aux côtés de T-Mobile et Verizon. Il se trouve également qu’il possède l’un des plus grands réseaux du marché – et cela signifie que même si ce n’est pas la seule option dans votre région, si vous vous éloignez régulièrement des grandes villes, cela vaut la peine d’envisager un plan AT&T. Mais aucun opérateur ne facilite le choix d’un forfait, c’est pourquoi nous avons élaboré ce guide sur les meilleurs forfaits AT&T.

Il y a un certain nombre de choses à considérer avant de souscrire à un nouveau forfait téléphonique. Peut-être que la première considération, de nos jours, est de savoir si vous voulez ou avez besoin de données illimitées. Si vous utilisez beaucoup de données et que vous ne voulez pas vous soucier de ne pas atteindre les limites, alors un forfait de données illimitées vaut la peine d’être envisagé. La plupart des opérateurs proposent quelques forfaits de données illimités, avec des fonctionnalités et des limites variables dans chacun d’eux.

Vous devrez également réfléchir au nombre de lignes de service dont vous avez besoin. S’il n’y a que vous, vous n’aurez besoin que d’une seule ligne. Mais si vous magasinez pour votre famille, vous aurez peut-être besoin de plus. Heureusement, la plupart des transporteurs baissent les prix pour plus de lignes.

D’autres choses à considérer incluent si vous vous souciez ou non des modules complémentaires tels que les abonnements à des services de streaming, quels types de limites d’utilisation des données existent, etc. Il est important de noter que la plupart des forfaits de données illimitées limitent toujours les utilisateurs à des vitesses plus lentes.

Sans plus tarder, voici les meilleurs plans AT&T.

Forfaits postpayés AT&T

Les meilleurs forfaits d’AT&T, comme les autres opérateurs, sont des forfaits illimités. Cela signifie que techniquement, vous obtiendrez des données illimitées. Alors, quelles sont les différences entre les plans? Continuez à lire pour le découvrir.

AT&T Illimité Élite

Tarification mensuelle : 85 $ pour une ligne, 75 $ par ligne pour deux lignes, 60 $ par ligne pour trois lignes, 50 $ par ligne pour quatre lignes, 45 $ par ligne pour cinq lignes

AT&T Unlimited Elite est le meilleur plan d’AT&T, offrant tous les avantages et fonctionnalités que vous souhaiteriez. Vous obtiendrez des conversations, des SMS et des données illimités, et AT&T dit que vous ne serez pas limité à des vitesses inférieures, quelle que soit la quantité de données que vous utilisez. Et, vous obtiendrez 40 Go de données de point d’accès, donc si jamais vous êtes pressé en déplacement, vous serez couvert.

Unlimited Elite propose également des avantages internationaux. Ces appels, SMS et données illimités sont transférés au Mexique et au Canada, bien que vous puissiez vous retrouver avec des vitesses 2G. Vous pourrez également envoyer des SMS depuis les États-Unis vers plus de 120 pays gratuitement.

L’un des meilleurs avantages d’Unlimited Elite est que vous obtiendrez un abonnement gratuit à HBO Max. Et lorsque vous le diffuserez, vous pourrez le faire en 4K. Enfin, AT&T Unlimited Elite propose six mois de Stadia Pro.

Obtenez AT&T Unlimited Elite

AT&T illimité supplémentaire

Tarification mensuelle : 75 $ pour une ligne, 65 $ par ligne pour deux lignes, 50 $ par ligne pour trois lignes, 40 $ par ligne pour quatre lignes, 35 $ par ligne pour cinq lignes

Unlimited Extra est un échelon inférieur à Unlimited Elite. Ce plan vous offre toujours des conversations, des SMS et des données illimités, mais si vous utilisez plus de 50 Go de données en un mois, vous constaterez peut-être qu’AT&T réduit un peu votre vitesse. Les données du hotspot sont réduites à 15 Go, bien que cela devrait encore suffire à la plupart des personnes qui ne les utilisent pas souvent. De plus, vous bénéficierez des mêmes avantages internationaux qu’Unlimited Elite.

Contrairement à Unlimited Elite, vous n’obtiendrez pas HBO Max sur ce plan, et lorsque vous diffuserez de la vidéo, elle sera limitée à 480p. Vous bénéficierez toujours de six mois d’abonnement à Stadia Pro en illimité.

Obtenez AT&T Unlimited Extra

Démarreur illimité AT&T

Tarification mensuelle : 65 $ pour une ligne, 60 $ par ligne pour deux lignes, 45 $ par ligne pour trois lignes, 35 $ par ligne pour quatre lignes, 30 $ par ligne pour cinq lignes

Unlimited Starter est l’abonnement illimité le plus basique d’AT&T. Vous bénéficierez toujours d’un nombre illimité de conversations, de SMS et de données, mais AT&T dit qu’il pourrait réduire vos vitesses « si le réseau est occupé », quelle que soit la quantité de données que vous avez utilisée. De plus, vous n’obtiendrez aucune donnée de point d’accès. Par conséquent, si vous avez besoin d’un point d’accès, vous devrez effectuer une mise à niveau.

Les avantages internationaux de ce plan sont les mêmes. Vous obtiendrez des appels, des SMS et des données illimités au Mexique et au Canada, et vous recevrez des SMS illimités dans plus de 120 pays à travers le monde.

Le streaming vidéo sur Unlimited Starter est limité à la définition standard, et vous bénéficierez toujours de six mois de Stadia Pro avec ce forfait.

Obtenez AT&T Unlimited Starter

Lignes d’appareils connectés AT&T

Avec l’un de ces forfaits, vous souhaiterez peut-être autoriser une Apple Watch ou une tablette à accéder à vos données. Heureusement, c’est assez facile à faire.

Vous pouvez ajouter une Apple Watch cellulaire à votre forfait pour 10 $ par mois, ce qui inclut la possibilité de recevoir des appels sur votre montre en déplacement, sans avoir à traiter avec un deuxième numéro.

Vous pouvez ajouter une tablette à n’importe quel forfait de données illimitées pour 20 $ par mois. Et, vous pouvez ajouter une voiture connectée à votre forfait de données illimitées pour 20 $ par mois.

Forfait AT&T 4 Go

Tarification mensuelle : 50 $ pour une ligne, 45 $ par ligne pour deux lignes, 40 $ par ligne pour trois lignes ou plus

AT&T propose un autre forfait postpayé qui n’est pas un forfait de données illimitées. Avec ce forfait, vous bénéficierez d’appels, de SMS et de 4 Go de données illimités par mois. Vous pourrez utiliser ces données comme vous le souhaitez, c’est-à-dire que vous pouvez activer un point d’accès, mais cette utilisation sera comptabilisée dans vos données. Ce plan limite le streaming à la définition standard et permet des SMS illimités depuis les États-Unis vers plus de 120 pays.

Forfaits prépayés AT&T

Peut-être préférez-vous souscrire à un forfait prépayé. Heureusement, AT&T propose également une gamme de forfaits prépayés, avec différentes quantités de données parmi lesquelles choisir. Voici un aperçu des forfaits prépayés d’AT&T.

Forfait 8 Go

Il s’agit du forfait prépayé le moins cher d’AT&T, car vous paierez à l’avance pour 12 mois d’utilisation. En d’autres termes, alors que cela équivaut à environ 25 $ par mois, vous dépenserez en réalité 300 $ par an.

Le plan offre des appels et des SMS illimités, ainsi que 8 Go de données, bien que vous n’ayez pas accès aux réseaux 5G. Les données peuvent être reportées au mois suivant et vous pouvez les utiliser pour un point d’accès, si vous le souhaitez. Vous obtiendrez également un streaming en qualité HD, mais rappelez-vous qu’une vidéo de meilleure qualité consomme plus de données. Et, vous pouvez utiliser vos données au Mexique et au Canada.

Forfait 5 Go

Le forfait 5 Go est un peu plus cher en raison du fait que vous paierez mensuellement. Il coûte 30 $ par mois et offre des appels et des SMS illimités, ainsi que 5 Go de données. Vous bénéficierez également d’une utilisation du point d’accès et les données peuvent être reportées sur le mois de texte. Le streaming vidéo est limité à la définition standard, et bien que vous puissiez utiliser votre téléphone au Mexique et au Canada, vous paierez un supplément pour chaque utilisation.

Forfait 15 Go

Ensuite, le forfait 15 Go, qui est essentiellement le même que le forfait 5 Go, mais qui contient 15 Go de données et vous permet d’utiliser votre téléphone au Mexique et au Canada. Ce plan coûte 40 $ par mois.

Forfait illimité

Le plan illimité offre des données illimitées, cependant, AT&T dit qu’il peut ralentir vos vitesses si le réseau est occupé. Vous ne pourrez pas utiliser vos données comme point d’accès sans payer pour un module complémentaire, et le streaming est toujours limité à la définition standard. Ce plan coûte 50 $ par mois avec le paiement automatique activé, ou 65 $ sans.

Forfait Illimité Plus

Le dernier mais non le moindre est le plan Unlimited Plus, qui offre des données illimitées qui ne sont pas limitées tant que vous n’utilisez pas plus de 22 Go en un mois. Il s’agit du seul forfait prépayé AT&T qui offre un accès 5G, et il vous offre 10 Go d’utilisation du point d’accès sans fil inclus dans le forfait. Vous bénéficierez également de 100 Go de stockage en nuage, de la possibilité de diffuser des vidéos HD et d’utiliser votre téléphone au Mexique et au Canada. Le forfait coûte actuellement 50 $ par mois avec paiement automatique si vous activez une nouvelle ligne. Sinon, c’est 60 $ par mois avec paiement automatique, ou 75 $ par mois sans paiement automatique.