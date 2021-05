Tous les plus de 18 ans d’Irlande du Nord peuvent désormais se faire vacciner contre le coronavirus ⋆ .

Le ministère de la Santé d’Irlande du Nord a annoncé ce matin que le vaccin contre le coronavirus serait désormais disponible pour tous les adultes âgés de plus de 18 ans, devenant ainsi la première partie du Royaume-Uni à le faire.

Cette décision fait suite à un déploiement réussi du vaccin dans tout le Royaume-Uni. À ce jour, 70 pour cent des adultes en Irlande du Nord ont reçu une première dose du vaccin, tandis que 40 pour cent ont reçu les deux et sont entièrement vaccinés.

Cette annonce signifie que la plupart des étudiants des universités et collèges d’Irlande du Nord seront désormais éligibles au vaccin, s’ils ne l’ont pas déjà reçu.

Le ministre de la Santé, Robin Swann MLA, a déclaré que des créneaux horaires limités seront disponibles lors de la réservation pour les jeunes adultes en réponse à des conseils de santé publique supplémentaires concernant l’adoption du vaccin Pfizer. Avec cette demande accrue, 20 000 créneaux horaires seront disponibles chaque semaine et seront diffusés tous les jeudis matin.

Lors de la réservation du vaccin, les personnes plus jeunes à qui il a été conseillé de prendre le vaccin Pfizer reçoivent une évaluation du risque de caillots sanguins potentiels qui ont été signalés dans des cas très minimes avec le vaccin Oxford AstraZeneca.

Se félicitant du déploiement, le ministre Swann a déclaré: «L’énorme succès du programme de vaccination a apporté un grand espoir et a contribué à permettre le récent assouplissement des restrictions.»

Le ministre Swann a en outre salué le travail du NHS et de son équipe ici en Irlande du Nord, déclarant: «L’expansion du programme de vaccination, bien en avance sur le calendrier, à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus témoigne du travail acharné et du dévouement de toutes les personnes impliquées. en livrant le vaccin dans toute l’Irlande du Nord. »

Ajoutant à cela, le médecin en chef (CMO), le Dr Michael McBride, a déclaré: «Je sais que de nombreux jeunes seront très désireux de réserver leur vaccin maintenant qu’ils sont éligibles à la vaccination.

Avec des conseils sur le vaccin Pfizer, les jeunes devraient largement participer au déploiement du vaccin, les recherches menées par The Tab rapportant que 94% des jeunes sont prêts à prendre le vaccin lorsqu’il est offert.

Alors que l’Irlande du Nord est devenue la première partie du Royaume-Uni à offrir pleinement le vaccin aux adultes consentants, certaines parties de l’Écosse et du Pays de Galles ont publié un service de pré-enregistrement pour les plus de 18 ans qui recevront un SMS lorsqu’ils seront éligibles pour leurs vaccins.

Les sept derniers jours ont vu des progrès considérables dans la bataille contre le coronavirus en Irlande du Nord. Avec l’offre du vaccin aux 18-30 ans et la levée de nombreuses restrictions suite aux accords conclus par l’Exécutif d’Irlande du Nord, les gens peuvent désormais dîner à l’intérieur, visiter des cinémas et des gymnases et profiter de nombreuses autres activités qui n’étaient pas possibles lors des vagues précédentes.

Il existe un certain nombre de centres en Irlande du Nord qui fourniront le vaccin contre le coronavirus. Les rendez-vous pour ces centres peuvent être réservés ici ou en téléphonant au 0300 200 7813

