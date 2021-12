Tous les POI sur la carte Caldera de Warzone Pacific

La carte complète de Warzone Pacific Caldera a été révélée – voici chaque POI.

La plus grande mise à jour de Warzone à ce jour est presque arrivée, apportant une toute nouvelle carte au jeu. Alors que nous passons à Warzone Pacific, la nouvelle carte de Caldera a de nombreux fans et joueurs impatients de quitter Verdansk, mais jusqu’à présent, nous en savions peu sur le nouvel emplacement. Cependant, avec la carte complète maintenant révélée, voici tous les POI de Caldera.

Carte de la zone de guerre de la caldeira

Le scénario de Warzone ramène les joueurs en 1944 maintenant pour visiter Caldera.

La carte comportera 15 POI :

Arsenal Docks Runway Ruines Mines Peak Beachhead Village Lagoon Airfield Champs Sous Pen Power Plant Capital Resort

La carte Caldera de Warzone Pacific arrivera le 9 décembre pour tous les joueurs et le 8 décembre pour les propriétaires de COD: Vanguard. Cela apporte de nouveaux modes de jeu tels que Vanguard Royale, qui permet aux joueurs d’utiliser uniquement des armes Vanguard, tout en pilotant des avions et bien plus encore.