Tous les Pokémon et emplacements régionaux

Les Pokémon régionaux sont une épine dans le pied de tous les collectionneurs de monstres dans Pokémon GO – ce guide vous montre où vous pouvez trouver toutes les créatures cachées en 2022.

Le Pokédex est un recueil en constante expansion de tous les monstres de poche existants – le remplir est l’objectif final et l’ambition de chaque entraîneur de Pokémon GO, comme dans tous les jeux principaux de la série. Dans les jeux principaux, il existe des Pokémon exclusifs à la version qui ne peuvent être obtenus qu’en échangeant avec le propriétaire de l’autre édition. Dans Pokémon GO, il existe une restriction différente – une restriction régionale.

Que sont les Pokémon régionaux ?



S’il n’y a pas de kangourous sauvages en Allemagne, pourquoi en serait-il autrement avec Kangaskhan ? En même temps, on ne peut guère s’attendre à ce qu’un monstre nommé Tropius vive réellement en Europe du Nord. Bref, certains Pokémon n’existent que dans certaines régions du monde – on les appelle Pokémon régionaux.

Pour les attraper, vous devez soit vous rendre dans ces endroits vous-même, soit commercer avec quelqu’un qui les a visités. Parfois, les événements suppriment la restriction régionale et les Pokémon exclusifs apparaissent dans le monde entier dans des raids ou des œufs, mais cela se produit rarement.

Tous les Pokémon régionaux et où les trouver



Actuellement, il y a un total de 36 Pokémon régionaux dans Pokémon GO – voici tous leurs emplacements.

Pokémon de génération 1

Kangaskhan : Australie

M. Mime & Mime Jr. : L’Europe 

Farfetch’d : Asie de l’Est

Taureau : Amérique du Nord – la plupart des États-Unis, le sud du Canada et le nord du Mexique

Pokémon Gen 2

Corsola : côtes le long de l’équateur – 31° Nord à 26° Sud

Heracross : Amérique centrale et du Sud – du Texas et du sud de la Floride au cap Hoorn

Pokémon de génération 3

Illuminer : Amériques et Afrique

Lunatone : Amériques et Afrique

Torkoal : Asie et Inde – de l’Iran à l’ouest au Vietnam à l’est

Relicanth : Nouvelle-Zélande

Zangoose : Europe, Asie et Australie

Solrock : Europe, Asie et Australie

Tropius : Afrique et Moyen-Orient – ​​les observations les plus septentrionales proviennent du sud de l’Espagne

Pokémon génération 4

Pachirisu : Alaska, Canada, Russie orientale

Chatot : Hémisphère sud

Carnivine : Sud-est des États-Unis

Shellos (côte ouest) : hémisphère occidental

Shellos (Côte Est) : Hémisphère oriental

Uxie : Amériques

Azelf : Asie de l’Est et Australie

Mesprit : Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique

Pokémon génération 5

Basculine (motif bleu) : hémisphère occidental

Bascules (motif rouge) : Hémisphère oriental

Bouffalant : Région de New York, Boston et Philadelphie

Durant : hémisphère occidental

Heatmor : Hémisphère oriental

Panséar : Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique

Throh: hémisphère occidental

Scie : Hémisphère oriental

Maractus : Amérique centrale et du Sud – du Texas et du sud de la Floride au cap Hoorn

Panpour : Amériques

Sigilyphe : Egypte, Grèce et Israël

Panage : Asie de l’Est et Australie

Pokémon Gen 6

Klefki : France – les observations les plus septentrionales proviennent du sud de l’Angleterre

Le Pokémon régional Gen 2 devrait être disponible dans le monde entier en 2022 dans le cadre du Pokémon GO Tour: Johto en février, et le Pokémon GO Fest annuel entraîne toujours des changements de localisation mondiaux. Sinon, ne demandez pas à vos amis et connaissances une carte postale ou un souvenir de leurs prochaines vacances – téléchargez Pokémon GO sur leur smartphone et envoyez-les à la chasse.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.