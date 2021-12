Tous les ports USB-C ne sont pas Thunderbolt 3 et il y a une grande différence | La technologie

Si vous pensiez que toutes les connexions USB-C étaient identiques, vous serez surpris lorsque vous découvrirez les différences entre elles.

Les connexions USB existent depuis des années et sont devenues un standard dans tout produit technologique. Il n’y a pas d’ordinateur, de télévision ou de mobile qui ne puisse utiliser l’un de ces câbles, même avec des adaptateurs.

En ce moment ils existent deux principaux types de ports USB, Type-C et Thunderbolt. Ils sont très similaires, pouvant offrir des connexions et une transmission de données à haut débit, sans oublier qu’ils sont presque identiques en vue.

Ok, bien qu’ils soient très similaires, il y a des différences et on peut dire que Thunderbolt 3 est supérieur.

On peut commencer par sa polyvalence. Câbles Thunderbolt 3 adaptés dans le temps et aujourd’hui peut fonctionner sur les ports USB sans problème. Au début, ils utilisaient leur propre port, mais il a été décidé de changer ce système, qui est désormais plus universel.

La vitesse de transmission des données sur USB-C est de 20 Gbps, ce qui est plutôt bon, mais Thunderbolt peut doubler cette vitesse, atteignant 40 Gbps. Ils sont parfaits pour ceux qui travaillent en déplaçant beaucoup d’informations d’un appareil à un autre.

Ils sont une excellente option pour ceux qui recherchent plus de vitesse, même s’ils ne sont pas parfaits. Nous conseillons que Ils ne pourront fonctionner à ce rythme que si tous les appareils connectés ont un port Thunderbolt.

L’USB reste l’option majoritaire

Bien que Thunderbolt puisse offrir une meilleure transmission de données, presque tous les appareils dont nous disposons disposent d’un port USB-C. Ils ont aussi leurs avantages, bien sûr.

Ces ports peuvent atteindre 240 W de transmission de puissance aux appareils connectés. Ceci permet que plusieurs connexions peuvent être établies à partir du même port et que tout se passe bien.

Les câbles Thunderbolt peuvent tirer parti de cette fonctionnalité, mais ils continueront à perdre de la vitesse s’ils ne sont pas connectés à leur propre port.

L’arrivée du MacBook a ouvert tous les débats sur l’USB. Le type C est-il vraiment meilleur ? En quoi l’USB-C est-il différent de l’USB classique ?

Le fait que le prix du Thunderbolt 3 soit légèrement supérieur à celui de l’USB-C est également important. La plupart des gens ne déplacent pas de grandes quantités de données, donc s’ils peuvent économiser quelques dollars, ils le font.

Bref, si vous voulez une vitesse de transmission des données de 40 Gbps, vous devez utiliser Thunderbolt 3. La petite dépense supplémentaire vous sera utile.