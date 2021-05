Tous les principaux combats, dates et résultats à venir, y compris Anthony Joshua contre Tyson Fury, Mike Tyson, Canelo Alvarez et Floyd Mayweather contre Logan Paul

Voici une liste de tous les combats majeurs prévus cette année et les résultats des plus grands combats de boxe de l’année, qui mettent l’eau à la bouche en 2021.

15 mai, Manchester Arena, Manchester, Royaume-Uni – Matchroom d’Eddie Hearn

🇬🇧📺 Sky Sports // 🇺🇸📺 DAZN

Joshua Buatsi vs Daniel Blenda Dos Santos (poids léger-lourd) Gamal Yafai vs Jason Cunningham (titre européen des super-coqs) Lerrone Richards vs Giovanni De Carolis (titre européen des super-moyens) Tommy McCarthy vs Alexandru Jur (titre européen des poids-coqs)

15 mai, Dignity Health Sports Park, LA, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

Luis Nery vs Brandon Figueroa (titre WBC Super-Bantamweight)

22 mai, Virgin Hotels, Las Vegas, USA – Top Rank de Bob Arum

🇬🇧📺 FITE TV // 🇺🇸📺 ESPN

Jose Ramirez vs Josh Taylor (titres super légers WBA, WBC, IBF et WBO)

Taylor détient deux des quatre ceintures en super-léger et s’attaque à la dernière paire contre Ramirez

29 mai, Mandalay Bay, Las Vegas, USA – Matchroom d’Eddie Hearn

🇬🇧📺 DAZN // 🇺🇸📺 DAZN

Devin Haney vs Jorge Linares (titre léger WBC)

29 mai, lieu à confirmer, États-Unis – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

Nordine Oubaali vs Nonito Donaire (titre poids coq WBC)

5 juin, lieu à confirmer, Royaume-Uni – Frank Warren’s Queensberry

🇬🇧📺 BT Sport // 🇺🇸📺 ESPN +

Daniel Dubois vs Bogdan Dinu (titre WBA des poids lourds “ intérimaire ”)

5 juin, Venue TBC, Miami, USA – Triller Fight Club

🇬🇧📺 Triller PPV// 🇺🇸📺 Triller PPV

Teofimo Lopez vs George Kambosos Jr (WBA, WBC ‘Franchise’, IBF & WBO Lightweight Titles) Evander Holyfield vs Kevin McBride (Poids à confirmer, Exposition)

6 juin, Hard Rock Stadium, Miami, USA – Fanmio

🇬🇧📺 Fanmio PPV// 🇺🇸📺 SHOWTIME PPV

Floyd Mayweather vs Logan Paul (Exposition, poids à confirmer) Jean Pascal contre Badou Jack II (titre WBA “ régulier ” léger-lourd) Jarrett Hurd contre Luis Arias (poids à confirmer) Chad Johnson vs adversaire à confirmer (exposition, poids à confirmer)

Amanda Westcott / SHOWTIME

Floyd Mayweather revient pour une exposition avec Logan Paul

12 juin, Virgin Hotels, Las Vegas, USA – Top Rank de Bob Arum

🇬🇧📺 Aucun confirmé // 🇺🇸📺 ESPN

Shakur Stevenson vs Jeremiah Nakathila (titre WBO “ intérimaire ” des super-poids plumes)

19 juin, Virgin Hotels, Las Vegas, USA – Top Rank de Bob Arum

🇬🇧📺 Aucun confirmé // 🇺🇸📺 ESPN

Naoya Inoue vs Michael Dasmarinas (titres poids coq WBA et IBF)

19 juin, Venue TBC, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

Jermall Charlo vs Juan Macias Montiel (titre des poids moyens WBC)

19 juin, Don Haskins Center, Texas, USA – Golden Boy d’Oscar De La Hoya

🇬🇧📺 DAZN // 🇺🇸📺 DAZN

Jaime Munguia contre Maciej Sulecki (poids moyen) Bektemir Melikuziev contre Gabriel Rosado (poids super-moyen)

26 juin, Venue TBC, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 SHOWTIME PPV

Gervonta Davis vs Mario Barrios (titre WBA ‘Regular’ Super-Lightweight) Erickson Lubin vs Jeison Rosario (Super-Welterweight)

26 juin, Virgin Hotels, Las Vegas, USA – Top Rank de Bob Arum

🇬🇧📺 Aucun confirmé // 🇺🇸📺 ESPN

Vasyl Lomachenko vs Masayoshi Nakatani (léger)

Sean Michael Ham / Mayweather

Gervonta est une star émergente aux États-Unis, mais ne s’est pas battu à 140 livres auparavant

3 juillet, Venue TBC, USA – Triller Fight Club

🇬🇧📺 Triller PPV// 🇺🇸📺 Triller PPV

Oscar De La Hoya vs Opponent TBC (Poids à confirmer, Exposition)

3 juillet, Venue TBC, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

Chris Colbert vs Yuriorkis Gamboa (titre WBA “ intérimaire ” des poids plumes)

17 juillet, Venue TBC, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

Jermell Charlo vs Brian Castano (titres WBA, WBC, IBF et WBO Super-Welterweight)

14 août, Venue TBC, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

John Riel Casimero vs Guillermo Rigondeaux (titre poids coq WBO)

28 août, Venue TBC, USA – Al Haymon’s PBC

🇬🇧📺 Aucun confirmé// 🇺🇸📺 AFFICHER L’HEURE

David Benavidez vs Jose Uzcategui (Super-poids moyen)

Amanda Westcott / Showtime

Jermell Charlo a déjà trois des quatre grands titres mondiaux en super-poids welter et cherchera désormais la ceinture finale

Résultats

2 janvier, American Airlines Center, Dallas, Texas – Golden Boy d’Oscar De La Hoya

Ryan Garcia KO7 Luke Campbell (Titre léger “ intérimaire ” de WBC)

23 janvier, Mohegan Sun, Connecticut, USA – Al Haymon’s PBC

Stephen Fulton UD Angelo Leo (titre WBO Super-Bantamweight)

30 janvier, Shrine Exposition Center, LA, USA – Al Haymon’s PBC

Usine de Caleb UD Caleb Truax (titre IBF Super-Middleweight)

13 février, Wembley Arena, Londres, Royaume-Uni – Matchroom d’Eddie Hearn

Mauricio Lara TKO9 Josh Warrington (poids plume) Zelfa Barrett UD Kiko Martinez (poids super-plume) Leigh Wood TKO9 Reece Mold (titre britannique poids plume)

13 février, États-Unis – Golden Boy d’Oscar De La Hoya

Jojo Diaz MD (Nul) Shavkat Rakhimov (Titre IBF Super-Featherweight) Brian Castano UD Patrick Teixeira (Titre WBO Super-Welterweight)

20 février, Wembley Arena, Londres, Royaume-Uni – Matchroom d’Eddie Hearn

David Avanesyan TKO6 Josh Kelly (titre poids welter européen) Florian Marku TKO8 Rylan Charlton (poids welter)

20 février, MGM Grand Bubble, Las Vegas, USA, – Top Rank de Bob Arum

Oscar Valdez KO10 Miguel Berchelt (titre WBC Super-Featherweight)

20 février, Mohegan Sun, Connecticut, USA – Al Haymon’s PBC

Adrien Broner UD Jovanie Santiago (Super-léger) Otto Wallin UD Dominic Breazeale (Poids lourd)

27 février, Spark Arena, Auckland, Nouvelle-Zélande – Matchroom d’Eddie Hearn

Joseph Parker UD Junior Fa (poids lourd)

27 février, Londres, Royaume-Uni – Frank Warren’s Queensberry

Tommy Fury TKO2 Scott Williams (poids léger-lourd)

27 février, Hard Rock Stadium, Miami, USA – Matchroom d’Eddie Hearn

Canelo Alvarez RTD3 Avni Yildirim (titres WBA et WBC des poids super moyens)

5 mars, Michigan, USA – Promotions Salita de Dmitriy Salita

Claressa Shields UD Marie Eve Dicaire (titres WBA, WBC, IBF et WBO Super-Welterweight)

13 mars, Thaïlande – Matchroom d’Eddie Hearn

Srisaket Sor Rungvisai RTD3 Kwanthai Sithmorseng (Super-poids mouche)

13 mars, American Airlines Center, Dallas, USA – Matchroom d’Eddie Hearn

Juan Estrada SD Roman Gonzalez II (WBA et WBC Super-Flyweight Titles) Jessica McCaskill UD Cecilia Braekhus (WBA, WBC, IBF & WBO Welterweight Titles) Hiroto Kyoguchi TKO6 Axel Aragon Vega (WBA Light-Flyweight Title)

13 mars, Mohegan Sun, Connecticut, États-Unis – Al Haymon’s PBC

David Benavidez TKO11 Ronald Ellis (Super-poids moyen)

20 mars, Wembley Arena, Londres, Royaume-Uni – Matchroom d’Eddie Hearn

Lawrence Okolie KO6 Krzysztof Glowacki (titre WBO Cruiserweight) Anthony Fowler TKO3 Jorge Fortea (Super-Welterweight) Chris Billam-Smith UD Vasil Ducar (Cruiserweight)

20 mars, Moscou, Russie – Top Rank de Bob Arum

Artur Beterbiev TKO10 Adam Deines (Titres poids légers WBC et IBF)

20 mars, Texas, États-Unis – Golden Boy d’Oscar De La Hoya

Vergil Ortiz Jr TKO7 Maurice Hooker (poids welter)

27 mars, Gibraltar – Salle de match d’Eddie Hearn

Dillian Whyte TKO4 Alexander Povetkin II (titre WBC ‘Interim’ Heavyweight) Ted Cheeseman TKO11 JJ Metcalf (British Super-Welterweight Title) Michael McKinson UD Chris Kongo (Welterweight) Fabio Wardley KO5 Eric Molina (Heavyweight) Campbell Hatton PTS Jesus Ruiz (Super- Poids plume)

27 mars, Londres, Royaume-Uni – Frank Warren’s Queensberry

Lennox Clarke TKO5 Willy Hutchinson (titres des super-moyens britanniques et du Commonwealth)

3 avril, Caesar’s Palace, Dubaï, Émirats Arabes Unis – Promotions D4G

Jamel Herring TKO6 Carl Frampton (titre WBO Super-Featherweight)

3 avril, Humo Arena, Tachkent, Ouzbékistan – Matchroom d’Eddie Hearn

Murodjon Akhmadaliev TKO5 Ryosuke Iwasa (Titres WBA et IBF Super-Bantamweight) Shakhram Giyasov KO3 Patricio Lopez Moreno (Super-Léger) Israil Madrimov UD Emmany Kalombo (Super-Welterweight)

10 avril, Copperbox Arena, Londres, Royaume-Uni – Matchroom d’Eddie Hearn

Conor Benn TKO1 Samuel Vargas (poids welter) Shannon Courtenay UD Ebanie Bridges (titre poids coq WBA) Savannah Marshall KO3 Femke Hermans (titre poids moyen WBO)

10 avril, Mohegan Sun, Connecticut, USA – Al Haymon’s PBC

Jaron Ennis KO6 Sergey Lipinets (poids welter) Jerwin Ancajas UD Jonathan Rodriguez (titre IBF Super-Flyweight)

10 avril, Osage Casino, Tulsa, États-Unis – Top Rank de Bob Arum

Joe Smith Jr MD Maxim Vlasov (titre WBO poids léger-lourd)

17 avril, Hard Rock, Floride, USA – Matchroom d’Eddie Hearn

Demetrius Andrade UD Liam Williams (titre WBO des poids moyens)

17 avril, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA – Triller Fight Club

Jake Paul TKO1 Ben Askren (Cruiserweight) Steve Cunningham UD Frank Mir (Heavyweight) Regis Prograis TKO6 Ivan Redkach (Super-Lightweight)

24 avril, lieu à confirmer, Royaume-Uni – Frank Warren’s Queensberry

Felix Cash TKO3 Denzel Bentley (titres des poids moyens britanniques et du Commonwealth) Callum Johnson TKO2 Emil Markic (poids léger-lourd)

24 avril, Kissimmee, Floride, États-Unis – Top Rank de Bob Arum

Emanuel Navarrete TKO12 Christopher Diaz (titre poids plume WBO) Edgar Berlanga UD Desmond Nicholson (poids super moyen)

30 avril, York Hall, Londres, Royaume-Uni – Frank Warren’s Queensberry

Sunny Edwards UD Moruti Mthalane (Titre IBF poids mouche) Michael Conlan UD Ionut Baluta (Super-poids coq)

1 mai, Manchester Arena, Manchester, Royaume-Uni – Matchroom d’Eddie Hearn

Joseph Parker SD Derek Chisora ​​(poids lourd) Katie Taylor UD Natasha Jones (titres légers WBA, WBC, IBF et WBO) Dmitry Bivol UD Craig Richards (titres poids léger WBA) Chris Eubank Jr UD Marcus Morrison (poids moyen)

1er mai, Dignity Health Park, Californie, États-Unis – Al Haymon’s PBC

Andy Ruiz Jr UD Chris Arreola (poids lourd)

7 mai, Ekaterinbourg, Russie – RCC Boxing

Magomed Kurbanov UD Liam Smith (Super-poids welter)

8 mai, AT&T Stadium, Texas, États-Unis – Eddie Hearn’s Matchroom USA

Canelo Alvarez RTD8 Billy Joe Saunders (titres des super-moyens WBA, WBC et WBO)