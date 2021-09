Tous les prix et disponibilités de l’iPhone 13 en Espagne

15/09/2021 à 01h42 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Le mardi 14 était une soirée très attendue par les utilisateurs pour une raison bien évidente : la présentation du nouveau iPhone 13 d’Apple. L’entreprise a dû tout donner pour justifier l’achat de ses nouveaux produits, et en plus de la quatre versions présentés à partir de leurs appareils mobiles, nous pouvions également voir nouveaux iPad et le Apple Watch série 7. Cependant, tout le monde savait que le joyau de la couronne serait l’iPhone 13, et après avoir soigneusement examiné toutes les informations à son sujet, nous avons préparé cet article pour que vous ne manquiez pas le lancement de ces appareils dans notre pays.

Comme nous l’avons dit, Apple a présenté quatre appareils mobiles, répétant la stratégie suivie avec l’iPhone 12. Dans ce cas, la société a présenté le iPhone 13 Mini 5,4 pouces, iPhone 13 6,1 pouces, iPhone 13 Pro 6,1 pouces et iPhone 13 Pro Max 6,7 pouces. Comme vous pouvez le voir, à la fois en taille et en design, ils sont très similaires à la dernière génération. Sauf pour le nouvelle puce A15 Bionic, le très attendu Panneau 120 Hz dans le Pro et le Pro Max, une encoche légèrement plus petite et certaines améliorations dans les appareils photo et la batterie de ceux-ci. De plus, tous les modèles seront disponibles dans différentes couleurs et d’une capacité allant jusqu’à 1 To de stockage. En dessous de ces lignes, nous vous laissons les prix et les versions :

iPhone 13 Mini : À partir de 809 € (Trois versions : 128 Go, 256 Go, 512 Go) iPhone 13 : À partir de 909 € (Trois versions : 128 Go, 256 Go, 512 Go) iPhone 13 Pro : À partir de 1 159 € (Quatre versions : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To) iPhone 13 Pro Max : À partir de 1 259 € (Quatre versions : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To)

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro peuvent être achetés dans notre pays le 24 septembre prochain. Cependant, A partir de ce vendredi 17 à 14h00 nous pouvons commencer les réservations. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les appareils via le site officiel d’Apple.