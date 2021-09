Tous les problèmes avec l’application Apple Podcasts

Je ne sais pas pourquoi Apple rend son application Podcasts native disponible sur plusieurs appareils, tels que les iPad et les MacBook, en plus des iPhones. Pour moi, l’application Apple Podcasts aux problèmes embarrassants n’atteint même pas la cible sur l’iPhone, encore moins lorsque vous essayez (en vain) de la synchroniser avec d’autres appareils comme un iPad pour reprendre là où vous vous étiez arrêté et revenir à un épisode.

Je me suis retrouvé frustré pour la énième fois et je pensais à tout ce que je déteste à propos de cette application en apprenant il y a quelques jours que Spotify est assez proche de dépasser Apple sur la base des utilisateurs de podcasts. Bien pour eux. Les problèmes avec l’offre de podcast d’Apple sont multiples. Mais aussi incroyablement basique pour une entreprise technologique de cette taille. La sortie d’iOS 15 et d’iPadOS 15 a apporté plusieurs améliorations à l’application Podcasts, notamment de nouveaux raccourcis clavier, des recommandations plus personnalisées et des vitesses de lecture plus élevées. Réveillez-moi, cependant, lorsque l’application s’améliore constamment sur tous les points suivants. Les correctifs nécessaires incluent des éléments tels que des notifications cohérentes de nouveaux épisodes, les épisodes d’une émission étant systématiquement organisés dans un ordre séquentiel et votre progression enregistrée à partir de l’endroit où vous avez quitté un épisode pour la dernière fois.

Nous sommes en 2021 – Pourquoi l’application Apple Podcasts est-elle toujours aussi mauvaise ?

Ce sont tous des problèmes que je rencontre régulièrement lorsque je replonge dans l’application.

Une des raisons pour lesquelles j’y retourne, malgré mes frustrations ? C’est parce qu’il y a certains podcasts que je ne peux écouter que via l’offre d’Apple, par rapport à l’alternative que j’utilise (Stitcher). Dans la zone grise, un podcast captivant axé sur l’espionnage et la cybersécurité de Sky News, je me suis forcé à utiliser Apple Podcast pour écouter, car je ne pouvais pas le trouver dans l’application Stitcher. C’est un super podcast – un 10/10, en fait, de ma part. Bref, il s’agit des champs de bataille de la guerre aujourd’hui partout, grâce aux ordinateurs. Au lieu d’être confinées là où les armées traditionnelles décident de s’affronter.

True Spies, un podcast hébergé par l’actrice Vanessa Kirby, est un autre podcast stellaire dans le même sens. Mais comme les épisodes durent environ la longueur d’un épisode télévisé, je ne les termine pas toujours en une seule fois. Au lieu de cela, j’ai tendance à écouter des podcasts en déplacement. Encore une fois, le manque de synchronisation cohérente et précise entre les appareils m’a finalement laissé tellement démuni que je ne pouvais pas utiliser Apple Podcasts pour celui-ci. Je n’ai jamais pu me rappeler où je m’étais arrêté, car l’application ne refléterait pas avec précision la progression de l’épisode sur lequel je suis lorsque je passe à un autre appareil. Cela m’a amené à passer du temps à deviner : “Était-ce cet épisode ?” Écoutez quelques minutes – “Non attendez, c’était celui-ci.” Faites des progrès sur celui-ci, posez cet appareil, puis c’est à nouveau le même problème la prochaine fois que je reviens à l’application Podcasts.

L’application de podcasts Apple est tellement débile que c’est fou – 🎃 (@djsatoda) 24 septembre 2021

Je vais avoir besoin d’Apple Podcast pour arrêter d’effacer ma file d’attente lorsque je tue l’application. Grandir. En route pour Spotify. – Christian Williams  (@CWilliamsNFL) 24 septembre 2021

@ApplePodcasts Je suppose que votre équipe est consciente que l’application Apple Podcasts est inutilisable et l’est depuis la dernière mise à jour il y a plusieurs semaines. C’est très frustrant. Impossible de trouver ou de charger de nouveaux épisodes. UX horrible. – Andy Pickering (@AndyPickeringNZ) 16 août 2021

Qu’est-ce que les gens utilisent pour écouter des podcasts ? J’aime généralement l’interface utilisateur du logiciel Apple, mais leur application de podcast est tout simplement horrible. Spotify mêle les podcasts à la musique et ne vous permet pas d’organiser les choses proprement. Troisième option ? – Matthew Sparkes (@Sparkes) 26 août 2021

La ligne de fond

La version iPad de l’application Apple Podcasts a reçu de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’avec la mise à jour du système d’exploitation. Maintenant, il y a apparemment 17 raccourcis clavier. Même si, vraiment, ce serait bien si le truc dang jouait l’épisode que je veux exactement au moment où je le veux – quand je le veux. « D’une manière ou d’une autre, ils ont aggravé les choses. Encore une fois », lit l’une des évaluations d’utilisateurs les plus récentes laissées dans l’App Store :

Probablement la chose la plus exaspérante dans tout ça ? C’est que plutôt que de corriger les défauts fondamentaux inhérents à l’application – sérieusement, ils sont si mauvais, c’est comme si personne ne regardait ou ne testait l’application avant de publier les mises à jour – Apple veut que vous déboursiez de l’argent pour cela.

Il y a quelques jours à peine, SiriusXM et Marvel Entertainment ont lancé Marvel Podcasts Unlimited. Un service de podcast de divertissement audio payant pour les fans de Marvel qui utilisent également l’application Apple Podcasts. Pour 3,99 $/mois, vous pouvez obtenir un accès anticipé et exclusif à une liste croissante de séries de podcasts Marvel originaux, y compris Marvel’s Wolverine: The Long Night.

Apple cherche également à développer ses propres offres de podcasts originales, qui incluent la très fantastique série The Line que j’ai examinée ici. C’est vraiment dommage que l’application de la même entreprise pour lire des podcasts comme celui-ci et d’autres ait tant de problèmes persistants.