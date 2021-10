Tous les produits RHOBH Stars nous ont inspirés à essayer cette saison

Vous rafraîchirez et rajeunirez votre peau comme jamais auparavant avec les masques pour les yeux 111Skin Sub-Zero De-Puffing. Ceux-ci s’attaquent aux signes de fatigue et dégonflent la peau. La formule comprend un puissant complexe tétrapeptidique et marin pour « restaurer l’élasticité du contour des yeux et resserrer les lignes de stress, résultant en un contour des yeux lifté et animé ». Ceux-ci améliorent l’apparence des cernes et diminuent l’intensité de la décoloration en plus d’empêcher les polluants environnementaux d’endommager votre peau.

Ceux-ci entrent en jeu avant un grand événement, après un long vol et lorsque vous devez récupérer après une nuit tardive. Les grands voyageurs et les noctambules en ont besoin. Et, encore une fois, conservez-les au réfrigérateur si vous le pouvez. Il intensifie le traitement et c’est une expérience tellement relaxante.

Oui, ils sont chers, mais un client de Revolve a déclaré : « De base dans mes soins de la peau. Ça vaut chaque centime ». Un acheteur de Dermstore a partagé: « Je ne peux pas recommander assez ces patchs pour les yeux. Ils sont hydratants et apaisants. Ils sont généralement mis avant une soirée. » Un autre critique a posté: « J’utilise ces masques pour les yeux depuis un mois maintenant et j’aurais aimé commencer plus tôt! Ils restent bien sur la peau sans être trop collants et sont très frais et apaisants. J’ai remarqué qu’ils ont vraiment hydraté ma peau bien, et continuera à les utiliser (et à les réorganiser après) ! »