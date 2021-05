Tous les programmes bêta d’Android 12 des OEM

Maintenant que l’événement principal de Google I / O 2021 est terminé, nous sommes tous très enthousiasmés par le lancement de la première version bêta pour Android 12. Comme on pouvait s’y attendre, la gamme de smartphones Pixel de Google sera la première à accéder à cette version bêta. Logiciel.

Cependant, d’autres OEM ont annoncé leurs propres programmes bêta Android 12. De toute évidence, ils ne seront pas aussi avancés dans le processus que les téléphones de Google et la sélection des appareils sera assez limitée. Néanmoins, si vous voyez votre téléphone sur cette liste, il est très probable que vous soyez l’un des premiers à obtenir Android 12 lors de son lancement.

Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris car nous la mettrons à jour chaque fois que nous entendrons une nouvelle annonce d’entreprise!

Téléphones Google compatibles avec la version bêta d’Android 12

Crédit: David Imel / Autorité Android

L’une des principales raisons d’acheter un smartphone Google Pixel est d’être l’un des premiers à accéder aux dernières versions d’Android. Cependant, certains téléphones Pixel ont vieilli et ne pourront pas accéder à la version bêta d’Android 12. Ils ne verront pas non plus le lancement stable d’Android 12, bien que les développeurs de ROM personnalisées pousseront probablement une version d’Android 12 à titre non officiel.

Pour accéder à Android 12, vous aurez besoin du Pixel 3 / 3XL, du Pixel 3a / 3a XL, du Pixel 4/4 XL, du Pixel 4a / 4a 5G ou du Pixel 5. Google ne prend plus en charge le Google Pixel ou le Pixel 2 d’origine et 2 XL.

Si vous souhaitez installer la première version bêta d’Android 12 sur votre Pixel pris en charge, consultez notre guide ici.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

L’interface utilisateur Zen d’Asus est très proche du stock d’Android ainsi que de l’interface utilisateur Pixel de Google. Il est donc logique qu’un téléphone Asus soit éligible pour la version bêta d’Android 12.

Malheureusement, Asus ne propose qu’un de ses téléphones pour le programme bêta: l’Asus Zenfone 8. Étant donné que ce téléphone vient de sortir et qu’il est toujours indisponible dans la plupart des pays du monde, cette nouvelle n’est probablement pas utile pour les fans d’Asus.

Pour être clair, l’Asus Zenfone 8 Flip est ne pas éligible à ce programme. Ce n’est que le modèle vanille.

iQOO / Vivo

La marque iQOO était autrefois une filiale de Vivo mais s’est récemment séparée de sa propre marque. Cependant, Google ne doit pas avoir obtenu le mémo, car il répertorie toujours iQOO sous Vivo dans ses listes. Tant pis!

Quoi qu’il en soit, le seul téléphone iQOO (ou Vivo) qui aura accès à la version bêta d’Android 12 est le iQOO 7 Legend. Ce téléphone exclusif à l’Inde est sorti fin avril, il est donc encore un peu difficile à obtenir. Si vous en avez un, vous pouvez essayer Android 12.

Nokia / HMD Global

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Étant donné que la plupart des téléphones de marque Nokia publiés par HMD Global fonctionnent sur une version proche du stock d’Android, il n’est pas surprenant qu’il pousse un programme bêta Android 12. Cependant, comme avec Oppo et Realme, HMD Global limite le programme à un seul téléphone – un qui n’a même pas atterri dans les magasins.

Le téléphone en question est le Nokia X20, lancé en avril. HMD Global indique que le téléphone atterrira en Europe ce mois-ci avec un déploiement aux États-Unis prévu pour plus tard.

Même lorsque vous mettez la main sur le Nokia X20, il peut s’écouler un certain temps avant de pouvoir installer la version bêta d’Android 12. Jusqu’à présent, HMD ne s’est engagé que sur «la seconde moitié de 2021» pour le déploiement. Nous nous attendons à ce que le déploiement stable d’Android 12 se produise dans cette fenêtre.Il est donc possible que les téléphones Pixel soient déjà sur une version stable au moment où le Nokia X20 vient juste de recevoir sa version bêta.

OnePlus

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

OnePlus n’est pas étranger à l’offre d’un accès anticipé aux dernières versions d’Android. Depuis plusieurs années, les derniers téléphones OnePlus fonctionnent avec les premières versions bêta d’Android, et il n’y a pas d’exception cette année.

Bien sûr, cela signifie que votre OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro fonctionnera avec la version bêta d’Android 12. Malheureusement, cela signifie également que les séries OnePlus 9R et OnePlus 8 de l’année dernière ne fonctionneront pas.

Oppo

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

Oppo est l’une des premières entreprises à révéler son propre programme bêta Android 12. Cependant, le premier lancement n’est pas techniquement une version bêta mais un aperçu du développeur. Cela signifie qu’Oppo commence quelques mois derrière Google, qui a déjà publié cinq aperçus des développeurs.

De plus, le programme d’Oppo ne sera disponible que sur l’un de ses téléphones: l’Oppo Find X3 Pro. Malheureusement, tous les autres téléphones Oppo, y compris le produit phare Find X2 Pro de l’année dernière, ne sont pas éligibles, du moins pour le moment.

Le premier aperçu du développeur Android 12 est maintenant disponible sur Open Platform d’Oppo. Oppo a également confirmé que cette version du logiciel sera Color OS 12, qui continue sur son nouveau schéma de numérotation de l’année dernière.

Vrai moi

Oppo et Realme sont des marques sœurs, cette dernière utilisant la plate-forme Color OS du premier jusqu’à l’année dernière. En tant que tel, il est logique que Realme dispose également d’un programme bêta Android 12 en même temps qu’Oppo. Cependant, Realme améliore Oppo en passant directement à un programme bêta, en sautant la période de prévisualisation des développeurs.

Malheureusement, comme avec Oppo, le programme de Realme ne fonctionnera que sur l’un de ses téléphones: le Realme GT. Pour aggraver les choses, la Realme GT est actuellement exclusive à la Chine. Si vous êtes en Chine et que vous possédez une GT, vous pouvez maintenant essayer la version bêta d’Android 12.

La bonne nouvelle est que Realme a confirmé que la GT sera lancée dans le monde entier ce mois-ci. Une fois que vous l’avez, vous pourrez installer immédiatement la version bêta. Pas mal!

Pointu

Sharp vient de faire tourner beaucoup de têtes avec l’annonce du Sharp Aquos R6 – le premier smartphone Android doté d’un capteur d’appareil photo de 1 pouce. Maintenant, il va faire tourner les têtes en offrant l’accès à la version bêta d’Android 12.

Cependant, Sharp n’est pas trop clair sur le moment où vous pouvez accéder à la version bêta et sur quel appareil. Sa page dédiée à cette information dit simplement “Prochainement”. Cependant, Google le fait référence comme étant l’un de ses partenaires pour le programme bêta, nous espérons donc voir bientôt des informations à ce sujet.

TCL

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

TCL vient de lancer toute une série d’appareils dans sa gamme TCL 20, seulement sa deuxième gamme de smartphones sous sa propre marque. Cependant, comme pour la plupart des entreprises de cette liste, TCL n’offre le support bêta d’Android 12 que sur l’un de ses téléphones, en particulier le TCL 20 Pro.

Bien sûr, cela signifie que tous les autres téléphones TCL 20 – sans parler des téléphones TCL 10 de l’année dernière – ne fonctionneront pas encore avec Android 12. Espérons que cela ne signifie pas qu’Android 12 ne sera disponible sur aucun de ces autres appareils, cependant!

Tecno n’est peut-être pas une marque bien connue dans le monde, mais elle est assez populaire dans certains pays où elle est présente. Ces gens seront heureux de savoir qu’il y aura au moins un téléphone Tecno dans le programme bêta d’Android 12.

Ce téléphone est le Tecno Camon 17, qui a été lancé plus tôt ce mois-ci. Il peut être difficile de mettre la main sur un dès maintenant car il est si nouveau, mais une fois que vous le faites, vous pourrez gifler Android 12 sur ce mauvais garçon. Malheureusement, aucun autre téléphone Tecno n’est compatible.

Xiaomi

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Contrairement à beaucoup d’entreprises de cette liste, Xiaomi ne limite pas l’accès à la version bêta d’Android 12 à un seul de ses téléphones. Au lieu de cela, il offre l’admissibilité à quatre de ses téléphones! Cependant, tous sont dans la même ligne.

La version bêta fonctionnera sur les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i et Mi 11X. Ce sont tous assez nouveaux et certains d’entre eux n’ont pas encore fait leur chemin dans le monde entier. Mais au moins, Xiaomi y couvre de nombreux prix, de sorte que même les personnes qui ne peuvent pas se permettre un Mi 11 Ultra peuvent s’amuser.

ZTE

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Enfin, ZTE ne sera pas exclu de la partie bêta d’Android 12. Selon la tendance, cependant, seul son Axon 30 Ultra qui vient d’être lancé sera éligible. Ce dernier produit phare de la marque n’est toujours pas disponible dans de nombreux endroits, il est donc peu probable que trop de gens puissent profiter du lancement de la version bêta d’aujourd’hui.

Cependant, une fois que vous avez le téléphone, chaque fois qu’il atterrit dans votre région, vous serez prêt à installer la version bêta dès que vous le sortez de la boîte.

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent! Comme nous l’avons dit en haut, assurez-vous de revenir bientôt sur cette page car nous aurons sans aucun doute plus d’OEM à ajouter bientôt à la liste.