Tous les PSB, REC pour acheter des participations dans la mauvaise banque ; L’Association des banques indiennes dépose une demande d’incorporation de la NARCL

Un banquier de premier plan avait déclaré la semaine dernière que le coût pour le Trésor public ne dépasserait pas 30 600 crores de roupies, selon les estimations de l’IBA, car les perspectives de récupération de certains des prêts irrécouvrables semblaient prometteuses.

L’Association des banques indiennes (IBA) a déposé une demande auprès du ministère des Affaires commerciales pour l’incorporation de la National Asset Reconstruction Company (NARCL), qui ouvrira la voie à son opérationnalisation rapide, ont déclaré des sources bancaires à FE.

Non seulement les grands prêteurs, mais toutes les banques du secteur public (PSB), à l’exception de la Punjab & Sind Bank, ont manifesté leur intérêt à prendre des participations dans la soi-disant mauvaise banque, a déclaré l’une des sources.

L’IBA – qui est le fer de lance de l’initiative de création de la NARCL – a également eu des entretiens avec le REC, cherchant sa contribution à l’équité, a-t-il ajouté. “Les discussions avec REC (qui finance des projets d’électrification rurale) ont évolué vers une issue positive”, a déclaré la source. Aucune banque privée n’a encore accepté d’apporter des capitaux mais les pourparlers sont toujours en cours.

Alors que Canara Bank a annoncé qu’elle serait le sponsor de la NARCL et détiendra une participation de 12%, d’autres grandes banques devraient récupérer environ 10% chacune. Le directeur général et directeur général de la Punjab National Bank (PNB), SS Mallikarjun Rao, a déclaré que sa banque détiendrait moins de 10 % dans la mauvaise banque, tandis que le directeur général et PDG de l’Union Bank of India et président d’IBA, Rajkiran Rao G, a déclaré que le prêteur achèterait 9 %. . La PNB et l’Union Bank ont ​​identifié des créances douteuses d’une valeur d’environ 8 000 crores de Rs et 7 800 crores de Rs, respectivement, à transférer à la NARCL.

Entre-temps, l’IBA a finalisé les statuts ainsi que l’acte constitutif de la NARCL afin que la société de reconstruction d’actifs décolle rapidement.

Des sources avaient précédemment déclaré à FE que le ministère des Finances pourrait bientôt demander l’approbation du Cabinet pour un plan visant à offrir une garantie souveraine sur les reçus de sécurité (SR) émis par la NARCL tout en acquérant des créances douteuses auprès des prêteurs. Cela coûterait au gouvernement Rs 30 600 crore sur cinq ans.

Bien que le gouvernement ait soutenu la mise en place de la NARCL, annoncée dans le budget de l’exercice 22, il n’y insufflerait pas de capitaux ; à la place, les banques participantes investiraient les fonds propres. Néanmoins, il est prévu de donner une garantie sur les SR pour rendre le processus de résolution des créances douteuses plus viable et attrayant.

Une société de gestion d’actifs, composée de professionnels, sera également mise en place au sein de la structure élargie NARCL, qui élaborera les actifs toxiques et prendra les décisions appropriées, y compris pour les vendre à des investisseurs.

Le secrétaire aux services financiers, Debasish Panda, avait déclaré plus tôt que les banques auraient la possibilité de transférer plusieurs gros actifs stressés (d’au moins Rs 500 crore chacun) d’une valeur initiale de Rs 2,25 lakh crore à la NARCL. L’IBA élabore également une « stratégie de sortie » pour les comptes qui restent en suspens même après cinq ans.

Sur les 101 actifs non productifs (NPA) initialement examinés, les banques se sont concentrées sur 22 comptes s’élevant à environ Rs 89 000 crore pour le transfert à la NARCL au cours de la première phase.

NARCL devrait acquérir des actifs stressés à leur valeur comptable nette en offrant 15 % de ceux-ci à l’avance (en espèces) et le reste (85 %) en SR. Une fois le prêt irrécouvrable résolu, la réalisation pour la banque concernée serait synchronisée avec son intérêt SR dans cet actif.

