Tous les quarts de finalistes de la Copa América sont déjà connus

28/06/2021 à 01h20 CEST

La Copa América 2021 a déjà défini les huit équipes qui disputeront les quarts de finale à partir de vendredi prochain. Dans le groupe A, en l’absence de la dernière journée à jouer ce lundi, ils ont un passeport tamponné, l’Argentine, qui a tous les numéros pour terminer premier, le Paraguay, le Chili et l’Uruguay. Reste maintenant à savoir quel sera le placement final. Et dans le groupe B, complété dimanche, ils se sont classés dans cet ordre : le Brésil, qui a ajouté trois victoires et un nul, le Pérou, la Colombie et l’Équateur.

Dans une première phase où quatre des cinq équipes étaient classées par poule, il était très difficile d’avoir une surprise. Et c’est ainsi que deux des équipes les plus faibles sont tombées : la Bolivie, dans le groupe A, qui a perdu tous ses matches à ce jour, et le Venezuela, dans le groupe B, qui a perdu contre le Pérou (1-0) lors de la dernière journée.

Les centres des quarts de finale seront définis ce lundi, mais on sait déjà que le Brésil et l’Argentine ont chacun été de chaque côté de la table., ils ne se rencontreront donc que lors de l’hypothétique finale le samedi 10 juillet au Maracana.

La dernière journée du Groupe A, avec Bolivie-Argentine et Uruguay-Paraguay (les deux matches se jouent à 02h00 CEST), les quatre premières positions seront définies et quelle sélection devra-t-il croiser avec le Brésil, qui est le grand croque-mitaine. Le leader actuel est l’Argentine, avec 7 points, suivie du Paraguay avec 6, le Chili, qui a déjà terminé sa participation, en a 5, tandis que l’Uruguay, en a 4.

Si l’Albiceleste rencontre La Verde, ce qui serait la chose la plus logique, ils joueraient leur match de quart de finale samedi prochain à Goiania contre l’Équateur. cela a été le quatrième classé du groupe B. Le favoritisme serait clairement argentin, mais le Tri arrive avec le moral à travers les nuages ​​après le 1-1 contre le Brésil.