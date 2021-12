Tous les quatre un : Abdul ‘Duke’ Fakir, le dernier des quatre sommets

Abdul « Duke » Fakir ne serait pas humain s’il ne se sentait pas étrange parfois. Alors qu’il a continué à jouer, autour d’une pause due à une pandémie, avec la version des derniers jours de les quatre sommets, il est le dernier membre fondateur de cette grande institution vocale. Il le fait avec l’immense bonne grâce et le style qui ont toujours caractérisé son travail avec ses collègues décédés. Duke est né le 26 décembre 1935.

Le natif de Détroit était ami d’école avec Levi Stubbs, et ils ont rencontré pour la première fois leurs futurs compagnons d’âme Lawrence Payton et Renaldo « Obie » Benson en 1953. À partir de ce jour, leur lien était absolument incassable, forgé dans ce rare » tous pour un et un pour tous » qui a décrété qu’ils étaient plus forts en tant que puissant quatuor vocal que n’importe lequel d’entre eux ne poursuivrait une carrière solo.

Au moment où les Four Tops ont fait leurs débuts dans les charts pop et R&B américains à l’été 1964 avec « Baby I Need Your Loving », ils avaient des années d’expérience vitale et de savoir-faire à leur actif. Interprétant la brillante écriture de chansons de Holland, Dozier & Holland et d’autres auteurs de Motown, l’interaction vocale du groupe était incomparable, leur instinct pour une chanson gagnante presque sans faille.

Longtemps après leur apogée perçue, Fakir and the Tops a réalisé de nombreux enregistrements magistraux pour ABC/Dunhill, Casablanca et RSO, retournant à la Motown au début des années 1980 avant de terminer leurs journées dans les charts à Casablanca. Ils ont joué en direct dans le quatuor original pendant 44 ans, jusqu’à ce que Payton devienne le premier à décéder en 1997. Benson est décédé en 2005 et Stubbs en 2008.

Alors que les Four Tops actuels jouaient l’une de leurs fréquentes tournées au Royaume-Uni, Duke a déclaré au Daily Express: «Aujourd’hui, je suis avec un groupe de gars merveilleux qui sont à peu près aussi proches que possible des Four Tops originaux. Ces gars font du bon travail en gardant notre héritage intact. » La programmation des derniers jours du groupe comprend Ronnie McNeir, le fils de Lawrence, Lawrence Payton Jr. et Alexander Morris, qui a remplacé Harold Bonhart début 2019. Leur agenda 2022 comprend un autre retour dans leur Royaume-Uni bien-aimé à l’automne.

« En 1990, nous avons été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, au Hollywood Walk of Fame en 1997 et au Vocal Group Hall of Fame en 1999 », a déclaré Fakir. « Cependant, celui qui comptait le plus était le Grammy Lifetime Achievement Award en 2009. J’étais en larmes. J’ai une belle maison où ma femme et moi vivons… J’ai quatre enfants de mes deux mariages et ils sont tous merveilleux. Je me sens totalement béni.

