Tous les records que la machine à buts de Liverpool a battus alors que la course remarquable de cette saison se poursuit avec un triplé historique contre Man United à Old Trafford

Mohamed Salah bat apparemment un nouveau record chaque semaine en ce moment alors qu’il poursuit sa fabuleuse forme pour Liverpool.

« The Egyptian King » est superbe depuis qu’il a rejoint Liverpool en 2017, mais atteint de nouveaux sommets cette saison.

.

Tout ce que Salah touche se transforme en buts

.

Old Trafford a été assommé par le roi égyptien de Liverpool, qui a marqué un triplé lors de la victoire 5-0

.

Salah est le meilleur joueur du monde en ce moment

Le joueur de 29 ans est au sommet de ses capacités, marquant 15 buts en seulement 12 apparitions pour les Reds ce trimestre.

Il a réussi un magnifique tour du chapeau lors de la victoire dévastatrice 5-0 de Liverpool sur Manchester United ce week-end et cherchera à tirer de son équipe vers plus d’argenterie cette saison.

Les triplés de Salah à Old Trafford l’ont vu devenir le meilleur joueur africain de l’histoire de la Premier League, le dépassant l’icône de Chelsea Didier Drogba avec 107 buts et comptant.

Il a maintenant marqué lors de dix matchs consécutifs cette saison – le premier homme à réaliser l’exploit en 129 ans d’histoire de Liverpool – et, dimanche, est devenu le premier joueur des Reds à marquer lors de trois matchs consécutifs à Old Trafford.

Les records continuent de chuter pour l’attaquant superstar et il voudra continuer sa forme époustouflante aussi longtemps que possible.

.

Salah a ramené le ballon du match à la maison après avoir marqué l’histoire lors de la victoire épique Mo buts, mo problèmes… pour les défenseurs

– Salah a le plus de buts en 38 matchs en Premier League, marquant 32 fois en 2017/18, battant la marque de 31 de Cristiano Ronaldo

– Dans sa remarquable campagne 2017/18, Salah a également marqué dans le plus grand nombre de matchs au cours d’une saison de Premier League avec 24 et contre le plus grand nombre d’équipes avec 17 sentant sa force

– Cette saison a également vu Salah devenir le premier joueur à battre trois équipes de Premier League dans une campagne – West Brom (31), Swansea City (28) et Huddersfield Town (28)

– Il a remporté trois prix du joueur du mois de Premier League en 2017/18 – le plus grand nombre de joueurs de tous les temps

– Après avoir marqué contre Norwich lors du match d’ouverture de cette saison, Salah est devenu le premier joueur à marquer lors de la première journée de cinq campagnes consécutives de Premier League

– Plus tôt cette saison, Salah est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 buts en Premier League pour Liverpool, portant la marque en seulement 151 matches

– Il est le premier joueur de Liverpool à marquer plus de 20 buts au cours de trois saisons différentes de Premier League

-Il est également le premier joueur visiteur à marquer un triplé en Premier League à Old Trafford

Le record de Mohamed Salah à Liverpool

Jeux : 215

Buts : 140

Aides : 48

Taux de réussite : 64,19 % – L : 138 P : 40 L : 37

Ratio matchs/buts : 1,54

Distinctions : Premier League (2019-20), Ligue des Champions (2018-19), Super Coupe de l’UEFA (2019), Coupe du Monde des Clubs de la FIFA (2019)

Salah a été en pleine forme pour Liverpool cette saison

Plus tôt cette saison, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a salué Salah comme le meilleur joueur du football mondial en ce moment.

« Allez, qui est meilleur que lui ? » dit Klopp.

« Nous n’avons pas à parler de ce que Messi et Ronaldo ont fait pour le football mondial et leur domination mais, en ce moment, il est le meilleur.

« Il est top, on le voit tous. Il est le meilleur, je le sens, tous les jours.

Salah a fait preuve d’humilité lorsqu’on lui a demandé s’il était actuellement le meilleur, en disant : « Cela me semble bien, mais je pense que c’est toujours une opinion. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur joueur du monde – certaines personnes sont d’accord, d’autres non.

« Je suis juste content de ma performance en ce moment, mais je dirais toujours son opinion.

« C’est toujours l’ambition d’être le meilleur joueur du monde. Je n’ai pas à mentir. C’est quelque chose qui me pousse à travailler très dur et à essayer d’être la meilleure version de moi-même.

« Dans ma tête, je suis le meilleur joueur de tout le temps. J’essaie d’avoir cette confiance dans ma tête. Peu importe si certaines personnes sont d’accord avec vous, d’autres non.