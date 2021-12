Tous les remakes de Pokémon classés du pire au meilleur

Les jeux Pokémon sont tous amusants à jouer, mais certains jeux Pokémon sont meilleurs que d’autres. Lorsque les fans de ces JRPG n’attendent pas avec impatience la dernière génération de jeux, ils se demandent quand leurs jeux préférés seront refaits. La sortie récente de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl m’a fait réfléchir aux remakes de Pokémon qui sont les meilleurs. Nous avons donc fait de notre mieux pour les classer pour vous.

Comment fonctionne le classement

J’ai pris en compte plusieurs facteurs pour décider de classer ces jeux. Voici les différents critères que nous avons utilisés pour cette liste :

L’ampleur du changement de l’original au remake: Dans quelle mesure les remakes sont-ils différents des originaux ?

Modernisation: Quels changements de qualité de vie ont été ajoutés pour rendre un jeu plus ancien plus moderne ?

Nouvelles fonctionnalités: Quelles nouvelles fonctionnalités brillantes ont été ajoutées pour différencier le jeu de l’original ?

faux pas: Quelles fonctionnalités (ou leur absence) ont affecté négativement le niveau de plaisir du jeu ?

Tous les remakes de Pokémon classés

Bien que ces jeux présentent tous des améliorations par rapport à leurs homologues d’origine, certains sont meilleurs que d’autres. Quatre régions Pokémon ont reçu le traitement de remake, avec Kanto double trempage pour deux d’entre elles : FireRed et LeafGreen sur le Game Boy Advance, et le Let’s Go! jeux sur la Nintendo Switch.

5. Pokémon Allons-y, Pikachu ! et c’est parti, Évoli ! – Nintendo Switch

Pokémon, c’est parti ! Pikachu et Eevee étaient la tentative de Game Freak de capitaliser sur le succès de Pokémon GO, le jeu mobile qui a pris d’assaut le monde depuis ses débuts en 2016. Ces jeux n’ont pas été explicitement commercialisés ou traités comme les remakes auxquels nous nous attendons. Au lieu de cela, ils ont été commercialisés comme une « réimagination » de Pokémon Jaune, en mettant l’accent sur la capture de Pokémon pour acquérir de l’expérience, plutôt que de les combattre.

La méthode de capture spin-and-flick de Pokémon GO a été mise en œuvre, obligeant les joueurs à utiliser des commandes de mouvement avec le Joy-Con ou le nouvel accessoire Poké Ball Plus. Cette Poké Ball Plus servait à la fois de manette Nintendo Switch et d’accessoire Pokémon GO, et est devenue le seul moyen légitime d’obtenir le Pokémon mythique, Mew.

Le Allons-y ! les jeux étaient des mondes différents de leurs homologues Game Boy, introduisant des mécanismes comme Dark et Fairy, divisant les mouvements en physiques ou spéciaux par leurs caractéristiques au lieu de leur frappe, et permettant à Pokémon de suivre le joueur dans le surmonde. Les joueurs pourraient même monter plusieurs Pokémon comme Charizard, Snorlax et Lapras. Un mode coopératif multijoueur local a été ajouté pour les combats et la capture de Pokémon, votre boîte de stockage Pokémon était accessible de presque n’importe où et l’élément Partage d’expérience servait désormais tous les Pokémon de votre groupe au lieu d’un seul.

Malheureusement, cette entrée n’offrait pas beaucoup de défi et les mécanismes de capture de Pokémon GO ne plaisaient pas à tout le monde. Voir Pokémon dans le monde extérieur était agréable, mais les entraîneurs avaient peu d’occasions de montrer leurs compétences JRPG. En dehors des batailles d’entraîneurs et de quelques Pokémon légendaires, les joueurs ne pouvaient pas s’engager dans les batailles sauvages qui rendent ces jeux amusants pour beaucoup.

Les commandes de mouvement en mode ancré ont également été imposées au lecteur, sans possibilité d’utiliser les commandes de bouton en dehors du mode portable. Les commandes de mouvement étaient souvent inexactes et entraînaient un gaspillage de Poké Balls, ce qui était irritant même lorsque le jeu vous lançait des Poké Balls à chaque fois qu’il en avait l’occasion. Ces facteurs, associés à la capture répétitive, ont fait de ce remake moins un voyage nostalgique et plus un travail de nostalgie.

4. Pokémon FireRed et LeafGreen — Game Boy Advance

Pokémon FireRed et LeafGreen ont été les tout premiers remakes des jeux Pokémon principaux, établissant la base de ce que cela signifie de réinventer une région entière pour des consoles plus modernes. Présentant des graphismes en couleur, des natures et des IV, et la possibilité de jouer en tant que fille, ces jeux sur Game Boy Advance ont donné aux jeux Kanto originaux l’apparence que les joueurs ressentaient lorsqu’ils découvraient la région pour la première fois. Enfin, les joueurs pouvaient se passer de câbles de liaison janky et encombrants pour le commerce, car chaque jeu était fourni avec un adaptateur sans fil, facilitant le commerce et la lutte contre les charges.

FireRed et LeafGreen ont introduit une toute nouvelle zone pleine de contenu d’après-jeu appelée les îles Sevii, qui présentait un contenu d’histoire étendu et la possibilité d’attraper des Pokémon précédemment trouvés dans les régions de Johto et Hoenn, y compris des Pokémon mythiques et légendaires. Bien que ces jeux soient venus bien avant le deuxième remake de Kanto, ils offraient beaucoup plus de contenu post-jeu que la version Nintendo Switch de Kanto.

Cependant, être le premier peut être une bénédiction et une malédiction. Alors que Johto et Hoenn Pokémon étaient disponibles dans le jeu, ils ne pouvaient pas être attrapés ni même échangés avant que les joueurs n’atteignent l’après-match. Cela signifiait que les joueurs ne pouvaient pas échanger avec leurs amis si ces amis étaient plus avancés dans le jeu qu’ils ne l’étaient. Cette règle des Pokémon Kanto uniquement était si stricte que même des évolutions comme Crobat et Kingdra n’étaient disponibles qu’après l’après-match. Bien que je comprenne que Game Freak n’avait aucune base sur laquelle partir, ces règles arbitraires ont rendu difficile le jeu avec les autres.

3. Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante — Nintendo Switch

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des réimaginations fidèles du premier duo Pokémon Nintendo DS, qui a apporté la connectivité Internet et une présence Pokémon mondiale à de nombreux fans du monde entier. Ce sont les premiers jeux Pokémon sous-traités à un autre développeur, ILCA, qui a choisi de s’en tenir au style artistique chibi qui ressemblait davantage au pixel art des jeux originaux plutôt que d’aller en 3D comme le Let’s Go! les jeux l’ont fait.

La transition d’un jeu à double écran sur Nintendo DS à un jeu à écran unique sur Nintendo Switch s’est avérée plus fluide que prévu, la possibilité de placer le Pokétch dans un coin étant l’une des différences bienvenues. Les joueurs n’avaient également plus besoin de sacrifier un emplacement de fête pour garder un Bidoof comme « esclave HM », car les jeux originaux étaient célèbres pour bloquer des tonnes de zones derrière des mouvements cachés comme le Defog. Cette fois-ci, les HM sont exécutés par des Pokémon sauvages à la place.

Bien que les fans se soient empressés de mettre la main sur les remakes de Sinnoh, il en a résulté une réception plutôt creuse. C’était un remake 1: 1 dans presque tous les sens du terme, jusqu’à l’omission de contenu supplémentaire présenté dans Pokémon Platinum qui rendait Sinnoh plus intéressant et dynamique. Il n’y avait pas de Battle Frontier, pas de Distortion World où réside Giratina et des bugs autour du lancement du jeu qui ont rendu le jeu injouable pour certains.

Rien de grand n’a été retiré à Brilliant Diamond et Shining Pearl, mais après la sortie des deux prochains jeux de cette liste, rien de grand n’a été ajouté non plus. Les Pokémon peuvent vous suivre dans le surmonde, mais les proportions et les animations peuvent être rebutantes. Les remakes de Sinnoh n’ont pas non plus inclus tous les Pokémon actuellement disponibles comme l’ont fait les trois autres remakes principaux au moment de leur sortie, ce qui suggère que Game Freak était sérieux quand ils ont dit que tous les Pokémon ne seraient plus disponibles dans tous les jeux après le grand Dexit la controverse. Quand je pense à ces restrictions, elles éclipsent les bonnes parties et finissent par ne pas pousser ces jeux par ailleurs brillants et brillants au sommet.

2. Pokémon Rubis Omega et Saphir Alpha — Nintendo 3DS

Bien que certains disent que ces jeux avaient trop d’eau, j’ai pensé qu’ils étaient fantastiques. J’ai joué à ces remakes à l’époque où j’ai mis la main sur Pokémon Emerald pour la première fois, et j’ai vu de mes propres yeux à quel point ils ont amélioré ces jeux par rapport aux originaux. Une chose qui m’a déçu, c’est l’absence d’une Battle Frontier, qui est décrite comme « en construction », mais il y avait bien plus de toute façon.

Survoler Hoenn à bord d’un Pokémon légendaire a poussé la Nintendo 3DS à ses limites ; Game Freak voulait montrer aux joueurs à quoi aurait ressemblé Hoenn s’ils avaient eu les ressources à l’époque de la Game Boy Advance. Les nouvelles et anciennes Mega Evolutions, les intégrations avec Streetpass via la distribution du ticket Eon, le niveau de personnalisation nécessaire à la construction de votre base super secrète, la possibilité de visiter d’autres bases super secrètes et des entraîneurs de combat, et bien plus encore ont donné Hoenn classique fonctionnalités tout en incorporant des mécanismes modernes aimés par les fans à ce jour.

Une toute nouvelle histoire d’après-match a été ajoutée avec l’épisode Delta, permettant au mythique Pokémon Deoxys d’être attrapable pour la première fois sans avoir à se rendre dans un lieu physique pour un événement exclusif. En tant que personne qui a grandi avec un accès limité aux jeux et aux événements associés, des fonctionnalités telles que Streetpass et les événements en jeu ont été très appréciées.

1. Pokémon HeartGold et SoulSilver — Nintendo DS

Cette décision a été difficile à prendre, car les remakes de Johto et Hoenn occupent une place particulière dans mon cœur. Mais il y a une raison pour laquelle HeartGold et SoulSilver sont souvent cités comme étant les meilleurs jeux Pokémon de tous les temps, sans parler des jeux Pokémon les plus chers du marché de l’occasion et de certains des jeux Pokémon les plus contrefaits. Les remakes de Johto ont amené l’or, l’argent et le cristal à de nouveaux sommets.

La séparation physique/spéciale, l’intégration d’événements chronométrés utilisant l’horloge interne de la Nintendo DS, les événements quotidiens et hebdomadaires, les Pokémon suivant le joueur, la possibilité de transférer des Pokémon des générations précédentes, le Battle Frontier et la musique améliorée font de ce jeu le seul un que je prends soin de revoir encore et encore. Sans oublier que nous avons eu le PokéWalker, qui était essentiellement Pokémon GO avant les smartphones. Il encourageait les enfants à sortir et à se promener, avec des objets et des Pokémon exclusifs en récompense.

HeartGold et SoulSilver ont rendu Johto et Kanto modernes dans le vrai sens du terme tout en s’appuyant sur Diamond et Pearl pour rendre l’expérience sur la Nintendo DS aussi agréable que possible. Une meilleure interface utilisateur, une intégration à l’écran tactile et un gameplay rapide ne m’ont jamais rendu impatient comme Sinnoh l’a fait autrefois. L’inclusion de deux régions entières double à peu près votre temps de jeu, Kanto servant en quelque sorte de New Game+.

J’ai bingé ce jeu pendant un week-end quand j’étais enfant et j’ai été entièrement surpris par la capacité du jeu à m’absorber autant qu’il l’a fait. Ces jeux sont le mariage parfait de contenu et de défi, et si la génération cinq reçoit également un remake, elle devra affronter celui-ci.

Y a-t-il d’autres à venir ?

Chacun des remakes de Pokémon avait quelque chose d’unique à offrir. Au fil du temps, les fans ont certaines attentes quant à ce qu’ils veulent des remakes, car ils sont considérés comme les éditions « définitives » de chaque région. Nous ne savons pas si Game Freak a l’intention de continuer à faire des remakes, ou si Let’s Go! les jeux pointent vers plusieurs remakes par région. Ce que nous savons, cependant, c’est que chaque génération de jeux Pokémon nous a rencontrés à un moment différent de notre vie, et le sentiment de nostalgie lorsque l’on revient dans des lieux familiers est certainement inégalé.

