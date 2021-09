Tous les résidents d’El Salvador ne sont pas fous de BTC Crypto nouveaux médias

El Salvador est prêt à donner cours légal au bitcoin d’ici la semaine prochaine, et pourtant, le pays connaît déjà beaucoup de résistance et de peur de la part de son propre peuple.

El Salvador pousse Bitcoin, mais tout le monde n’est pas content

À bien des égards, le bitcoin est encore une technologie nouvelle – et en difficulté. La monnaie numérique numéro un au monde par capitalisation boursière, comme de nombreuses crypto-monnaies du monde, a été initialement conçue pour servir d’outil de paiement ; quelque chose qui finirait par mettre les chèques, les cartes de crédit et les monnaies fiduciaires de côté afin qu’ils puissent être utilisés pour les paiements.

Cependant, ce voyage a été lent à prendre forme étant donné que l’actif est extrêmement volatil. Son prix monte et descend à tout moment, et donc de nombreuses entreprises ont hésité à autoriser le bitcoin et ses cousins ​​​​altcoin pour les paiements. El Salvador est le premier pays à mettre l’ensemble de son économie et de son système financier en jeu au nom de la BTC, mais tout le monde n’est pas convaincu que c’est une bonne idée, y compris certains des habitants du pays.

L’un des plus gros problèmes est qu’El Salvador semble être sujet à des pannes de courant, comme en témoigne une situation impliquant un propriétaire de petite entreprise nommé Litha Maria de Los Angeles. Litha gère un petit service de vente de nourriture de rue et vend ce que l’on appelle des pupusas, un pain plat populaire à base de semoule de maïs. Après avoir vendu certains articles à un client, elle a scanné le code QR de la personne et a reçu un paiement en bitcoins pour les articles. Malheureusement, il n’a pas fallu longtemps avant que son électricité ne soit coupée dans une tempête, ce qui signifie qu’elle n’a pas pu traiter complètement le paiement ou le transférer sur fiat.

Cependant, malgré ces petits couacs, il y a des régions du Salvador où l’attitude bitcoin-pro apparaît plutôt prédominante. L’une de ces zones est connue sous le nom de «Bitcoin Beach», située à El Zonte. Jose Roman Martinez, un co-fondateur de 30 ans du projet Bitcoin Beach, a déclaré dans une récente interview :

Maintenant, vous pouvez acheter des produits d’épicerie, des pupusas ou payer votre Internet avec bitcoin. Pour beaucoup de gens, c’est la première fois qu’ils reçoivent un paiement numérique… Quand j’étais enfant, la seule chose que les Salvadoriens voulaient faire était de traverser la frontière et de se rendre aux États-Unis. Maintenant, les enfants ici rêvent de meilleures choses.

Problèmes avec l’acceptation de la cryptographie

Mais pour de nombreux habitants des environs, l’idée de payer en bitcoin ne fait pas vraiment mouche. Un économiste nommé Ricardo Castaneda a été plutôt critique envers Nayib Bukele – le président d’El Salvador – et sa pression continue pour les dépenses en bitcoins. Il déclare:

La loi a été adoptée extrêmement rapidement sans étude technique ni débat public. Je ne pense pas que le président ait pleinement compris les implications de la loi, son potentiel à causer de graves problèmes macroéconomiques et à transformer le pays en un paradis pour le blanchiment d’argent.

