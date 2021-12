Tous les rôles emblématiques que Brad Pitt a presque joués

Il était une fois… à Hollywood, Brad Pitt était presque la star de ces films massifs.

Après une carrière remplie de performances emblématiques, Pitt, qui a eu 58 ans le 18 décembre, a finalement remporté son tout premier Oscar d’acteur aux Oscars 2020, remportant le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour son célèbre rôle de Cliff Booth dans Quentin TarantinoIl était une fois… à Hollywood.

Le film a marqué la première fois que Pitt et Leonardo DiCaprio, l’un des autres hommes de premier plan les plus célèbres d’Hollywood, a travaillé ensemble, une collaboration à l’écran qui a enthousiasmé les initiés de l’industrie et les fans. Mais les deux ont en fait été si près de jouer dans un film à succès il y a plus de dix ans avant que Pitt ne décide finalement d’abandonner, estimant qu’il était « trop ​​vieux » pour le rôle. Oui vraiment.

Mais ce n’était pas la seule fois où Pitt a presque joué dans un rôle emblématique qui a finalement été confié à un autre acteur, car la superstar aurait pu être le visage non pas d’une mais de deux grandes franchises de films d’action dans un univers alternatif.