Tous les Samsung Galaxy A 2022 arriveraient avec une stabilisation optique de l’image | La technologie

Samsung devrait faire face au prix, car selon le rapport, un appareil photo avec OIS coûte environ 15% plus cher à fabriquer.

Petit à petit, le milieu de gamme inclut de plus en plus de fonctionnalités vues uniquement dans les appareils mobiles haut de gamme, et Samsung pourrait franchir une étape importante en incluant la stabilisation optique de l’image (OIS) dans les principaux appareils photo de tous ses appareils de la série Galaxy A. , pour l’année prochaine.

Et est-ce que Samsung a commencé fort cette année avec des publicités telles que le Galaxy Z Fold 3, mais également dans la série Galaxy A, en particulier dans les A52 et A72, stabilisation optique de l’image, mais selon ce nouveau rapport de Corée du Sud, via gsmarena, OIS susceptible d’être ajouté aux caméras principales sur tous les modèles de la série Galaxy A lancés en 2022.

Le système de stabilisation optique de l’image est une technologie qui nous offre des photographies plus claires et plus nettes même dans des conditions de faible luminosité, avec laquelle nous pourrions avoir un appareil de milieu de gamme doté d’une fonctionnalité premium qui nous aiderait à prendre des photos beaucoup plus claires, surtout la nuit.

Cela aiderait Samsung à mieux concurrencer Xiaomi, car la société chinoise a tendance à fabriquer des appareils de milieu de gamme avec quelques fonctionnalités haut de gamme. De cette façon, Samsung pourrait inclure une fonctionnalité différenciante par rapport à la concurrence en proposant une stabilisation optique de l’image dans son milieu de gamme le plus populaire.

Bien sûr, Samsung devrait travailler sur une bonne campagne marketing pour faire comprendre au consommateur moyen que la série Galaxy A dispose d’une stabilisation optique de l’image, une fonctionnalité qui passe généralement inaperçue à moins que vous ne soyez un amateur de photographie.

Le rapport ajoute qu’une caméra avec OIS est environ 15 % plus chère, alors peut-être que la série Galaxy A pourra légèrement augmenter son prix si elle inclut enfin cette fonctionnalité dans tous les modèles 2022.