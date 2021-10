Tous les shuffles confirmés de la liste d’intersaison jusqu’à présent

L’International 10 est arrivé à sa conclusion passionnante il y a une semaine, avec Team Spirit se frayant un chemin depuis le bas du peloton pour remporter le prix le plus convoité de Dota – l’égide des immortels.

Mais maintenant que l’excitation est terminée et dépoussiérée, il est temps pour les remaniements annuels de la liste. Nous avons suivi tous les mouvements confirmés et rumeurs à travers le DPC jusqu’à présent pour vous tenir au courant de l’endroit où votre joueur préféré a atterri.

Continuez à vérifier, car nous continuerons à mettre à jour avec de nouvelles informations dès qu’elles seront disponibles.

Modifications confirmées

Tous les changements de liste confirmés pendant l’intersaison.

PSG.LGD

Pas beaucoup de shuffle à voir ici. Après avoir de nouveau pris la deuxième place lors d’un International, le directeur général du PSG.LGD a confirmé que l’équipe continuerait à jouer ensemble lors de la saison 21/22 DPC. La confirmation est arrivée via Weibo le 18 octobre.

Liste continue de LGD :

1 : Wang « Ame » Chunyu 2 : Cheng « Rien à dire » Jin Xiang 3 : Zhang « Faith_bian » Ruida 4 : Zhao « XinQ » Zixing 5 : Zhang « y` » Yiping

Prédateur du tonnerre

La Grande Finale n’avait pas encore été jouée lorsque Thunder Predator a annoncé le départ de l’ensemble de sa formation.

https://twitter.com/ThunderAwakengg/status/1449353023248084992

Leonardo « LeoStyle- » Sifuentes, Frank « Frank » Arias, Alonso « Mnz » León, Romel « Mjz » Quinteros et Joel Mori « MoOz » Ozambela se sont tous retrouvés agents libres le 16 octobre. La formation a connu des moments difficiles à Bucarest, tombant des groupes sans une seule victoire. Cela dit, l’équipe a remporté de bonnes victoires tout au long de la saison DPC 2021 et selon MoOz, la formation a l’intention de continuer à jouer ensemble sous de nouvelles bannières.

Thunder Predator a annoncé sa nouvelle liste sur Twitter le 21 octobre, formée de membres de l’ancienne équipe de sport électronique de NoPing.

Le nouveau roster de TP :

1: Cristian « Angel » Savina 2: Gonzalo « Darkmago » Herrera 3: Oscar David « Oscar » Chavez 4: Farith « Matthew » Puente 5: Jose Leonardo « Pandaboo » Padilla Hernandez

Équipage de Quincy

Quincy Crew a vu son premier départ juste après la fermeture des rideaux à TI 10. Rodrigo « Lelis » Santos a annoncé qu’il ferait ses adieux à QC sur Twitter le 18 octobre. Aujourd’hui, Arif « MSS » Anwar a également annoncé qu’il avait quitté l’équipe.

Jack « KBBQ » Chen avait tweeté que l’équipe verrait des changements importants après la décevante 9-12e de QC cette année. Nous n’avons pas encore découvert qui occupera les postes 3 et 4 dans leur nouvelle équipe.

L’alignement actuel de Quincy Crew :

1: Yawar « YawaR » Hassan 2: Quinn « Quinn » Callahan 3: Non rempli 4: Non rempli 5: Avery « SVG » Silverman

Alliance

Alliance a annoncé pour la première fois le départ de Linus « Limmp » Blomdin et Artsiom « fng » Barshak sur leur blog et Twitter le 21 octobre. Comme Quincy, Alliance s’est classée 9e-12e à TI 10 après une course impressionnante au cours de la saison DPC. Alors qu’Alliance se lançait dans son nouveau voyage, remaniant sa liste, un autre visage familier s’éloigna de l’équipe.

Avec Gustav « s4 » Magnusson quittant le siège du capitaine, cela laisse Alliance avec seulement deux membres restants de leur liste 2021.

Liste actuelle de l’Alliance :

1: Nikolay « Nikobaby » Nikolov 2: Non rempli 3: Non rempli 4: Simon « Handsken » Haag 5: Non rempli

NoPing e-sport

NoPing e-sports s’est séparé de son organisation le 19 octobre. Bien que l’équipe n’ait pas réussi à se qualifier pour TI 10, elle a réalisé une performance impressionnante dans la région sud-américaine lors de la saison 2 du DPC, se qualifiant pour le WePlay AniMajor.

Mensagem para os fãs do time de dota 2 NoPing VPN pic.twitter.com/jgwmSsaAaq – NoPing VPN e-sports (@NoPingEsports) 18 octobre 2021

Les anciens membres Crhistian « Angel » Savina, Oscar David « Oscar » Chavez, Farith « Matthew » Puente, Jose Leonardo « Pandaboo » Padilla Hernandez et Gonzalo « Darkmago » Herrera sont le nouveau visage de Thunder Predator. Pendant ce temps, NoPing a annoncé qu’ils reformeraient une nouvelle équipe pour la nouvelle saison, mais nous devrons attendre et voir à quoi ressemble la nouvelle programmation.

Fnatic

L’équipe l’a poussé à la limite au TI 10 cette année après avoir remporté le SEA Qualifier, mais cela ne leur a pas suffi pour entrer dans le Upper Bracket. Ils ont terminé leur course à la 9e et 12e place, et avec l’expiration des contrats pour Ng « ChYuan » Kee Chyuan et Yang « Deth » Wu Heng, certains changements étaient inévitables. Fnatic a annoncé le départ des deux joueurs sur Facebook le 21 octobre.

L’effectif actuel de Fnatic :

1 : Marc Polo Luis « Raven » Fausto 2 : Non rempli 3 : Non rempli 4 : Anucha « Jabz » Jirawong 5 : Djardel Jicko B. « DJ » Mampusti

SG esports

Après avoir terminé à la dernière place à TI 10, la liste de SGE a décidé de se séparer de l’organisation. Otávio « Tavo » Gabriel, Guilherme Silva « Costabile » Costábile, Matheus « KJ » Diniz, Thiago de Oliveira « Thiolicor » Cordeiro et Adriano de Paula « 4dr » Machado sont tous partis, laissant SG esports signer une nouvelle liste pour le prochain DPC saison. L’annonce a été faite via Twitter le 21 octobre.

HellRaisers

Zayac окидает состав RH агодарим акыта за совместно пройденный ть и проделанную работу. елаем больших спехов дальнейшем! pic.twitter.com/OP7qDVmlKx – HellRaisers (@HELLRAISERSgg) 22 octobre 2021

HellRaisers a dit au revoir à Bakyt « w_Zayac » Emilzhanov, laissant le joueur de soutien ouvert pour explorer de nouvelles opportunités. Et il y avait déjà une telle opportunité qui frappait.

La nouvelle équipe du Kirghizistan

Evgenii « Blizzy » Ri a annoncé la formation d’un nouveau roster sur son Twitter la semaine dernière. L’équipe, encore inconnue, devrait être composée de lui-même, Kiyalbek « rêve » Tayirov, Ruslan « Askold » Temiraliev, Mirlan « Mika/Le don » Kozhombaev et Bakyt « w_Zayac » Emilzhanov.

OB.Néon

Le 18 octobre, OB.Neon a annoncé que Jinn Marrey « Palos » Lamatao, ancien carry Execration, rejoindrait la programmation. Le dernier ajout signifie que Neon doit encore s’assurer une position de joueur 2 avant le début de la saison prochaine.

#TI10 vient de se terminer. Que le shuffle commence ! Nous sommes ravis d’annoncer que Jinn Marrey ‘Palos’ Lamatao nous a rejoint. Palos est l’un des porteurs les plus doués d’Asie du Sud-Est et sera sans aucun doute un ajout puissant à notre alignement pour la saison 2021/22. #NeonAscend #LogitechG pic.twitter.com/RR5uidjDb6 – Neon Esports (@NeonEsportsDota) 18 octobre 2021

Le nouveau roster d’OB.Neon :

1 : Jinn Marrey « Palos » Lamatao 2 : Non rempli 3 : Michael Roi « Enryu » Ladines 4 : Ravdan « Hustla » Narmandakh 5 : Jaunuel « Jaunuel » Arcilla

Brame

L’équipe européenne Brame n’a pas réussi à se qualifier pour TI 10. Mais a également annoncé quelques changements hors saison ce mois-ci. Le joueur de position 1 Tasos « Focus » Michailidis est devenu un agent libre alors que l’équipe a accueilli Dmitry « Nefrit » Tarasich à bord comme nouveau porteur.

La liste de Brame est maintenant :

1: Dmitry « Nefrit » Tarasich 2: Irakli « W1sh- » Peranidze 3: Kharis « SkyLark » Zafeiriou 4: Nikolay « CTOMAHEH1 » Kalchev 5: Giorgos « SsaSpartan » Giannakopoulos

BOOM Esports

L’équipe indonésienne BOOM Esports n’a pas réussi à se qualifier pour The International 10, au lieu de cela, elle a passé la tête du tournoi à cimenter une nouvelle liste pour la saison DPC 21/22. Ils ont annoncé leur nouvelle liste en septembre, et bien que ce ne soit pas techniquement après la saison, vous pourriez être pardonné d’avoir manqué les nouvelles pendant tout le battage médiatique de TI.

Les deux portent l’équipe, Randy Muhammad « Dreamocel » Sapoetra et leur pos 4, Brizio Adi « Hyde » Putra s’est séparé de l’organisation. Alors que Rafli Fathur « Mikoto » Rahman est passé au banc. L’organisation a ensuite accueilli Erin Jasper « Yopaj » Ferrer, Saieful « Fbz » Ilham, Timothy « Tims » Randrup et Rolen Andrei Gabriel « skem » Ong Un joueur pour la position 1 de l’équipe n’a pas encore été annoncé.

Liste actuelle de BOOM :

1: Non rempli 2: Erin Jasper « Yopaj » Ferrer 3: Saieful « Fbz » Ilham 4: Timothy « Tims » Randrup 5: Rolen Andrei Gabriel « skem » Ong

Rumeurs et agents libres

Il y a toujours beaucoup de rumeurs qui circulent pendant l’intersaison, ainsi que les meilleurs agents libres qui cherchent à décrocher une place dans une équipe. Nous faisons le point sur ce qui vaut la peine d’être pris en compte et sur qui est toujours dans la piscine.

Rumeurs

Il n’y a pas beaucoup de nouvelles en provenance de Chine, mais il y a des rumeurs suggérant une fusion des gammes Vici Gaming et Elephant qui circulent sur reddit. Mais la programmation n’est pas du tout confirmée.

Il a également été rapporté que Mikhail « Misha » Agatov devrait assumer le rôle de capitaine pour OG. Mais l’équipe n’a pas publié d’annonce officielle concernant la démission de Johan « N0tail » Sundstein. Nous devrons donc attendre une confirmation supplémentaire à ce sujet.

Il y a aussi des rumeurs contradictoires qui circulent au sujet de la

Agents libres

Tous les agents libres DPC actuels, classés par ordre alphabétique selon l’étiquette.