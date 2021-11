Tous les signes indiquent que UPST Stock est un gagnant à long terme

Si je disais qu’une action a perdu 40 % de sa valeur en un mois, vous penseriez que c’est un désastre. Ce n’est pas le cas avec Parvenu (NASDAQ :UPST). Oui, l’action UPST a récemment et rapidement chuté de 40 %, mais elle est toujours en hausse de 500 % cette année. C’est parce qu’en atteignant ce récent sommet, il venait de mettre fin à un rallye de 280%.

Source : obturateur

Jusqu’à présent, la baisse teste simplement le niveau de retracement de 50%. Mais si vous remontez un peu plus loin au début de 2021, le rallye de l’action UPST était de 1000%.

Tout cela pour dire que l’histoire derrière UPST est toujours solidement haussière. Aujourd’hui, nous allons examiner si les fondamentaux sont en accord avec cette thèse.

À première vue, la société opère dans de nombreuses tendances chaudes. L’intelligence artificielle (IA) est au cœur de son modèle économique. La société vante les utilisations exclusives de celui-ci pour faire correspondre l’offre et la demande. Cela nous amène au deuxième côté, qui est l’affaire des prêts. Upstart met en relation les personnes qui ont besoin de prêts avec les prêteurs appropriés. Attention spoiler, la thèse haussière d’UPST est tout à fait viable.

Un examen plus approfondi de son modèle commercial de vache à lait

Selon leur site Web, la société a déjà contracté près de 17 milliards de dollars de prêts. Les deux tiers d’entre eux sont entièrement passés par les processus automatiques d’Upstart. Apparemment, ces « ex-Googlers » savaient ce qu’ils faisaient lorsqu’ils ont construit leur technologie. Il s’agit d’un rapport moderne au Arbre de prêt (NASDAQ :ARBRE) modèle d’il y a des années. Je considère donc qu’il s’agit d’une entreprise leader, qui sont généralement des vaches à lait.

Les comptes de profits et pertes d’Upstart appuient mon opinion. Son taux de chiffre d’affaires actuel est presque 5 fois supérieur à celui de 2018. La société affiche également une croissance explosive ; même si c’est encore petit. De plus, il affiche même près de 60 millions de dollars de bénéfices nets.

Statistiquement et en utilisant des mesures traditionnelles, ce n’est pas une action bon marché. Le rapport prix/ventes (P/S) actuel est supérieur à 50x. Par conséquent, les acheteurs d’actions lui accordent maintenant beaucoup de crédit à l’avance. C’est OK, tant que Upstart continue de croître car il normalisera la métrique dans le temps. Zoomer la vidéo (NASDAQ :ZM) a connu quelque chose de similaire l’année dernière, lorsque son P/S était de 125x. Actuellement, il est inférieur de 100 points et conforme à ses pairs.

De plus, il s’agit d’une histoire de croissance, nous ne devrions même pas nous soucier de la valorisation. C’est à la direction de continuer à réaliser la progression exceptionnelle des revenus. Pour cela, ils ont de nombreuses verticales à poursuivre. Actuellement, leur site Web fait spécifiquement référence aux concessionnaires automobiles, mais ils pourraient facilement se développer sur d’autres marchés.

Parfois, la thèse haussière est si claire que nous n’avons pas besoin de trop y réfléchir. Il ne fait aucun doute qu’Upstart a un bel avenir devant lui. Par conséquent, si vous vous demandez si l’action UPST vaut la peine d’être détenue, la réponse est oui.

Il s’agit simplement de choisir les bons points d’entrée. Je ne veux pas dire par là attendre l’endroit parfait, mais plutôt éviter de commettre des erreurs évidentes.

UPST Stock est un achat… Choisissez simplement votre niveau

Source : Graphiques par TradingView

Il y a un mois, le titre explosait à 400 $ par action. Il est maintenant près de 150 $ moins cher. Cela a beaucoup plus de sens. Je suis un investisseur conservateur, donc j’attendrais même des prix encore plus bas. J’anticipe une résistance si le titre rebondit. Idéalement, les investisseurs patients peuvent se rapprocher de 200 $ par action.

Ceux qui croient qu’il faut combler les lacunes dans les graphiques pourraient faire valoir qu’il doit éventuellement tomber à 160 $ ​​par action. De nombreux points d’entrée, qui conviennent à divers appétits pour le risque, se situent quelque part le long de cette trajectoire descendante. Il était faux de courir après 400 $ par action, mais attendre l’entrée parfaite absolue est futile.

Une action aussi volatile présente un argument parfait pour utiliser les options. Au lieu de risquer 250 $ aujourd’hui pour détenir des actions, vous pouvez collecter un crédit pour potentiellement les posséder à 185 $. La pratique consistant à vendre des options de vente au lieu de détenir des actions est logique dans ce cas.

L’utilisation d’options est une tâche intimidante pour de nombreux investisseurs, mais dans ce cas, cela constituerait un tampon. Vendre un put se traduit par un crédit sur votre compte et ne nécessite même pas de rallye pour gagner. Et dans le pire des cas, vous pouvez détenir les actions avec une remise de 25 % par rapport au prix actuel.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.