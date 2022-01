Tous les souvenirs magiques partagés de la réunion Harry Potter

Les retrouvailles ont pris un moment pour se souvenir des acteurs de Harry Potter qui ne sont plus avec nous, dont Alan Rickman, Hélène McCrory, Richard Griffiths et plus. Voici ce que certains des acteurs avaient à dire à propos de ces icônes tardives …

Emma Watson sur Richard Harris, décédé en 2002 : « Richard Harris était une personne si spéciale et chaleureuse. Il était si pétillant. »

Daniel Radcliffe sur Richard Griffiths, décédé en 2013 : « Son décès a été celui qui m’a le plus touché, car il était généreux en connaissances. Il voulait juste tout partager avec vous. »

Tom Felton sur Helen McCrory, décédée en 2021 : « Elle m’avait beaucoup appris. [Fighting back tears] Tu vois, je ne peux même pas le dire, euh, elle avait cette capacité juste à montrer une telle empathie dans ses yeux. C’était un vrai plaisir de travailler avec elle. »

Ralph Fiennes sur Alan Rickman, décédé en 2016 : « Alan était un ami très cher. Sa scène finale – j’étais un peu intimidé par lui, sa précision, sa livraison experte des lignes. Et nous nous sommes en quelque sorte affrontés d’une manière amusante, vous savez, Rogue et Voldemort Deux acteurs peuvent savourer, s’escrimant métaphoriquement, Alan était un magicien de cette manière en tant qu’acteur. «