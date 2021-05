Tous les spin-off américains, les commandes de la série Naomi Land alors que Powerpuff Girls subit un énorme revers ⋆ .

Avant de dévoiler son programme d’automne, The CW a annoncé des reprises pour deux nouveaux drames.

Les séries recevant des commandes de séries sont All American: Homecoming et Naomi.

Les deux spectacles ont été considérés comme des écluses tout au long de la saison de développement.

All American est resté un joueur performant pour le réseau dans sa troisième saison.

All American: Homecoming se concentrera sur le personnage récurrent de Geffri Maya, Simone Hicks, ainsi qu’un nouvel athlète.

Simone est un espoir de tennis, tandis que la nouvelle personne est un joueur de baseball d’élite de Chicago.

Ensemble, ils feront face aux enjeux élevés des sports universitaires tout en naviguant dans les hauts, les bas et le sensualité du début de l’âge adulte non supervisé à l’université.

Tous les showrunner américains Nkechi Okoro Carroll produiront et écriront le spin-off, tandis que Greg Berlanti, Sarah Schechter et Robbie Rogers, qui travaillent sur la série parente, reviendront travailler sur la ramification.

All American: Homecoming était l’un des trois pilotes de porte dérobée en développement cette saison. Le réseau a également tenté d’étendre Black Lightning avec une retombée de Painkiller et Nancy Drew avec une série Tom Swift.

All American: Homecoming met également en vedette Peyton Alex Smith (Legacies), Kelly Jenrette (Manhunt), Cory Hardrict (The Oath), Sylvester Powell (Five Points), Camille Hyde (Katy Keene) et Netta Walker.

Les pilotes de porte dérobée diffusent généralement avant les commandes de la série, mais All American: Homecoming arrivera le 5 juillet.

La nouvelle n’est guère surprenante si l’on considère que All American est la deuxième émission la mieux notée du réseau chez les adultes de 18 à 49 ans.

Il est difficile de croire que l’émission était autrefois susceptible d’être annulée car elle a commencé avec des notes moins que stellaires au cours de sa première saison.

Mais le spectacle obtient maintenant la reconnaissance qu’il mérite.

Naomi, quant à elle, met en vedette Kaci Walfall (Army Wives) dans le rôle de l’adolescente au volant du voyage des super-héros.

L’adolescente entreprend de découvrir les origines d’un événement surnaturel dans sa ville natale – et ce qu’elle découvre «mettra au défi tout ce que nous croyons à propos de nos héros», révèle la logline.

Écrit et produit par Ava DuVernay (When They See Us) et Jill Blankenship (Arrow), le casting de l’adaptation comique comprend également Cranston Johnson (Hap et Leonard), Alexander Wraith (Marvel’s Agents of SHIELD), Mary-Charles Jones (Kevin Can Wait), Barry Watson (7th Heaven), Mouzam Makkar (The Vampire Diaries), Will Meyers (Bad Education), Daniel Puig, Aidan Gemme et Camila Moreno.

Pendant ce temps, le redémarrage des Powerpuff Girls en direct ne se poursuivra pas en tant que série à part entière la saison prochaine.

Selon Deadline, Chloe Bennet. Dove Cameron, Yana Perrault et Donald Faison resteront avec le projet pendant son réaménagement.

Basé sur la série Cartoon Network créée par Craig McCracken, la nouvelle prise voit les super-héros de la taille d’une pinte comme des vingt-cinq ans désillusionnés qui ne ressentent pas le fait d’avoir perdu leur enfance dans la lutte contre le crime.

La série devait nous réintroduire dans Blossom (joué par Chloe Bennet des agents du SHIELD), Bubbles (Descendants ‘Dove Cameron) et Buttercup (l’actrice de Broadway Yana Perrault).

Alors que Tom Swift reste en lice, Painkiller a été abandonné aux côtés de Our Ladies of Brooklyn.

Cependant, Deadline note que nos dames de Brooklyn envisagent une nouvelle maison.

La CW a annoncé plus tôt cette année qu’elle diffuserait des émissions le samedi la saison prochaine, marquant une première pour le réseau.

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.