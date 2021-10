Tous les spin-offs de Sopranos que nous tuerions pour voir

Juste au moment où nous pensions que les Sopranos étaient sortis, David chasse nous a ramenés.

Bien qu’il soit clair que “souviens-toi quand” est la forme de conversation la plus basse, The Sopranos, lauréat d’un Emmy, est resté intemporel depuis sa première en 1999. Des camées A aux meurtres mafieux macabres avec un soupçon de psychologie de fauteuil, Les Sopranos ont donné naissance à un nouveau genre pour la télévision. Et maintenant, le showrunner Chase collabore de nouveau avec HBO et WarnerMedia.

ET! News a confirmé le 1er octobre que Chase avait accepté un premier contrat de cinq ans pour développer du contenu pour HBO, HBO Max et Warner Bros. Pictures Group. Bien que l’accord ne concerne pas le contenu spécifique aux Sopranos, nous ne pouvons que rêver qu’il y ait quelques retombées en cours.

“David Chase est l’un des conteurs les plus doués de l’industrie du cinéma et de la télévision”, Casey Bloy, responsable du contenu de HBO et HBO Max, a déclaré. “HBO entretient un partenariat créatif de longue date avec David, et cet accord nous offre une merveilleuse opportunité de poursuivre cette relation avec HBO et HBO Max.”