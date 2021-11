Tous les spoilers de Spider-Man que la bande-annonce 2 de No Way Home confirme

C’est enfin là – la bande-annonce 2 de Spider-Man: No Way Home que vous attendiez désespérément est maintenant disponible en ligne. Sony et Marvel l’ont sorti lors d’un événement spécial dans un vrai théâtre mardi après-midi, faisant attendre le reste du monde 30 minutes de plus. Maintenant que le clip est disponible sur YouTube et les réseaux sociaux, vous pouvez inspecter de près chaque scène et rechercher des détails qui confirmeront les gros spoilers de Spider-Man qui inondent Internet depuis des mois.

Nous avons déjà expliqué que le plus gros spoiler No Way Home n’a pas encore été confirmé. Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas dans le clip, mais au moins une erreur de montage indique que Sony les a intentionnellement supprimés des scènes clés. Cependant, la nouvelle bande-annonce fournit des confirmations pour divers détails de l’intrigue que nous avons entendus tout au long de 2021, et nous les couvrirons ci-dessous. Si vous détestez les spoilers, c’est le moment de fermer cet onglet.

Les cinq méchants de No Way Home

Pendant des mois, nous avons entendu dire que le prochain film Spider-Man aurait six méchants, les soi-disant Sinister Six. Puis l’histoire a changé ces dernières semaines, avec des fuites disant que nous n’avons que cinq méchants. La liste comprend Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe), Electro (Jamie Fox), Sandman (Thomas Haden Church) et The Lizard (Rhys Ifans).

Green Goblin (Willem Dafoe) tenant une bombe citrouille dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image: Sony

La première bande-annonce ne montrait que le premier, taquinant les quatre autres. La bande-annonce 2 corrige tout cela et nous les examinons tous dans différentes scènes. En outre, ils reçoivent des combinaisons légèrement mises à jour, comme l’indiquent les fuites.

Les méchants de Spider-Man dans la bande-annonce de No Way Home : Electro, Sandman et The Lizard. Source de l’image : Sony

Doc Ock trailer 2 spoilers

L’un des changements concerne les tentacules de Doc Ock, qui deviennent une nuance de rouge. Il s’agit en fait de nanites du costume Iron Spider de Peter Parker (Tom Holland) que Tony Stark a fabriqué (Robert Downey Jr.). Nous voyons les nanites passer au méchant dans la caravane.

Doc Ock (Alfred Molina) regarde les tentacules devenir des composants peints en rouge. Source de l’image : Sony

De plus, la bande-annonce montre que Doc Ock est emprisonné quelque part, tout comme les fuites d’images taquinées au cours des derniers mois. Il s’agit probablement de la prison magique de Strange dans le Sanctum Sanctorum, où les cinq méchants finiront. La bande-annonce 2 ne montre que Doc Ock en prison. Mais le dialogue avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) confirme un autre gros spoil.

Doc Ock emprisonné dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

C’est Peter de Tom qui pourrait à la fois capturer et libérer les méchants. Nous le voyons apprendre que les méchants doivent mourir dans les réalités alternatives dont ils sont issus. Et Peter n’est pas nécessairement d’accord avec le sorcier.

Bande annonce Doctor Strange 2 spoilers

En parlant de Strange, les précédents spoilers de No Way Home ont dit qu’il aurait une sorte d’artefact magique. Nous le voyons comme une grosse boîte dans la première bande-annonce, et la bande-annonce 2 le montre à nouveau. Ce truc carré, c’est ce que Tom’s Peter recherche. Strange récupérera le cube à un moment donné, après avoir combattu Spider-Man dans la dimension miroir.

Spider-Man combat Doctor Strange dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image: Sony

On voit aussi le cube dans des scènes autour de la Statue de la Liberté.

Un autre spoiler No Way Home apparu plus tôt cette année est le costume Spider-Man doté de pouvoirs magiques. La bande-annonce 2 confirme ce détail; il suffit de regarder l’image ci-dessous.

Costume Spider-Man noir et or avec un composant magique de Doctor Strange. Source de l’image : Sony

Une fuite récente a déclaré que Strange conférerait des pouvoirs magiques à Peter pour capturer les méchants et les emprisonner rapidement. Dans la scène ci-dessus, nous avons Peter dans le costume noir et or utilisant l’accessoire magique sur ses poignets. Il va probablement capturer Electro, et la scène date du début du film.

Le docteur Strange lance un sort dans la bande-annonce 2 de No Way Home au sommet de la Statue de la Liberté. Source de l’image : Sony

Plus tard dans No Way Home trailer 2, nous voyons Strange au sommet de la Statue de la Liberté. L’échafaudage qui l’entoure est renversé. Cela nous indique que la scène pourrait se produire vers la fin du film, où Strange devrait à nouveau exécuter le sort compliqué de Spider-Man.

Le VFX suggère que Strange lancera le même sort qui fera oublier à tout le monde qui est Tom’s Peter. Tout cela pourrait arriver à la fin de la bataille finale. Les spoilers de No Way Home ont déclaré que le sort serait réussi la deuxième fois.

Le multivers pourrait craquer autour de la Statue de la Liberté dans la scène 2 de la bande-annonce de No Way Home Source de l’image: Sony

C’est aussi quelque part dans ces scènes que nous avons un type différent de VFX en place. Ils taquinent les problèmes du multivers ne font que commencer. Nous voyons quelles pourraient être d’autres réalités fusionnant avec la réalité principale du MCU, similaire à ce que nous avons vu dans Loki.

Le spoiler déchirant de la mort dans la bande-annonce de Spider-Man 2

La bande-annonce 2 de Sony et Marvel signale qu’au moins un personnage proche de Tom’s Peter est en danger. Nous voyons MJ (Zendaya) tomber de l’échafaudage autour de la Statue de la Liberté, avec Ned (Jacob Batalon) incapable de l’attraper. Le Spider-Man de Tom semble sauter après elle à moins que la bande-annonce 2 ne tente de nous induire en erreur.

MJ (Zendaya) tombant de l’échafaudage dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

Mais ce n’est peut-être pas MJ qui meurt dans cette scène. Sans oublier que Ned n’est pas trop beau non plus, car cet échafaudage s’effondre.

Ned regarde, impuissant, Zendaya tomber, s’accrochant à peine à la structure. Source de l’image : Sony

Au lieu de cela, No Way Home trailer 2 contient au moins une scène qui pourrait être liée à une mort déchirante. Tante May (Marissa Tomei) a l’air terrifiée mais déterminée dans une scène très brève. Est-ce la scène où Green Goblin la tue ?

Tante May (Marisa Tomei) courant terrifiée. Source de l’image : Sony

Les spoilers disent qu’il lancera ses bombes Pumpkin à gauche et à droite, et nous voyons Tom’s Spider-Man s’occuper d’une bombe à l’intérieur d’un bâtiment.

Spider-Man (Tom Holland) sautant après une grenade Green Goblin alors qu’elle explose. Source de l’image : Sony

Il y a une grande bataille autour de ce bâtiment dans la bande-annonce, avec plusieurs méchants inclus. En plus de Goblin, nous avons Doc Ock, Electro et Sandman dedans.

Une grande bataille près d’un immeuble dans No Way Home trailer 2 met en vedette Electro et Sandman. Source de l’image : Sony

Les gros spoilers de bataille de No Way Home dans la bande-annonce 2

Plusieurs spoilers de Spider-Man ont déclaré que la bataille finale avait lieu à la Statue de la Liberté, qui fait l’objet d’une refonte. La ville installe un énorme bouclier Captain America où se trouve la flamme, un hommage à l’emblématique Avenger. La bande-annonce 2 confirme tout cela. Il montre également Spider-Man et des méchants détruisant l’échafaudage et laissant tomber ce bouclier alors qu’ils se font face.

La métamorphose de la Statue de la Liberté dans la bande-annonce 2 de No Way Home confirme le spoiler de Captain America. Source de l’image : Sony

La scène de bataille est essentielle pour une autre raison, que nous avons maintes fois évoquée : L’échafaudage. Les plus gros spoilers No Way Home que nous avons vus depuis fin août contenaient tous cet énorme accessoire.

Spider-Man au sommet de la Statue de la Liberté dans la bande-annonce No Way Home 2, tenant le cube magique. Source de l’image : Sony

Tobey Maguire et Andrew Garfield ont divulgué des photos qui, selon Sony, contenaient des échafaudages. La vidéo de Garfield avait la même structure. Et ce n’est qu’il y a quelques jours que le monde a vu Holland, Maguire et Garfield en costume de Spider-Man au sommet d’un échafaudage. La bande-annonce 2 confirme pratiquement tous ces gros spoilers, ce qui implique que les fuites de Spider-verse étaient toutes exactes.

Une version visible de Spider-Man (à gauche) se lance vers trois méchants (à droite) dans la scène de la bande-annonce 2 de No Way Home. Aussi, tant d’échafaudages. Source de l’image : Sony

Si vous avez suivi tous les spoilers de Spider-Man: No Way Home jusqu’à présent, alors vous avez probablement remarqué toutes les confirmations qui sont tombées avec la bande-annonce 2. En d’autres termes, Sony et Marvel n’ont même pas besoin de montrer Maguire et Garfield dans ces clips marketing. C’est parce que de nombreux autres détails de la bande-annonce suffisent à tout confirmer.