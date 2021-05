Tous les systèmes vont? Voici comment investir dans l’action RKT

Les missions passées ont été abandonnées. Et les prévisions selon diverses autorités semblent discutables. Mais quand il s’agit d’aujourd’hui Fusée (NYSE:RKT), les actions sont-elles sur une plate-forme de lancement digne pour les bénéfices boursiers à proximité et à plus long terme? Voyons ce qui se passe sur et sur le graphique des prix de l’action RKT, puis proposons une détermination bien alignée et ajustée au risque.

Source: Lori Butcher / Shutterstock.com

Les mots «Houston, nous avons décollé» ainsi que «Houston, nous avons un problème» viennent à l’esprit lorsque l’on regarde la brève vie de la société de services hypothécaires Rocket en tant que société cotée en bourse. En moins d’un an depuis leurs débuts en août dernier, les actions se sont échangées aussi bas que 16,22 $ et aussi haut que 41,10 $. De plus, la gamme a été tout sauf linéaire avec de multiples cas de pics de prix et de plantages dans le stock RKT.

Une grande partie de l’action boursière de RKT a été tirée par les publications de résultats qui, d’un trimestre à l’autre, ont induit des baisses et des haussiers. Plus récemment, ce sont les baissiers et les intérêts courts assez élevés d’environ 15% qui ont profité des résultats trimestriels de Rocket publiés plus tôt ce mois-ci.

RKT Stock et les gros titres

En un mot, les bénéfices et les revenus globaux du premier trimestre de RKT ont offert une croissance exceptionnelle et sans précédent. En chiffres, Rocket a dégagé un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars, qui a bondi de 170% par rapport à l’année précédente. Dans le même temps, les revenus de 4,6 milliards de dollars ont grimpé de 236%. Bonne droite?

Mais la direction a prudemment révisé ses perspectives à la baisse étant donné la probabilité croissante d’une hausse des taux hypothécaires. Le plus troublant pour les taureaux RKT était la marge de gain sur les ventes prévue de la société, qui représente le profit brut que Rocket capture sur chaque prêt. Au deuxième trimestre de l’année dernière, le chiffre était de 5,19%. Aujourd’hui, il continue à évoluer dans la mauvaise direction.

Si les prévisions de RKT sont correctes, une fourchette de 2,65% à 2,95% marquera un nouveau plus bas d’un an pour sa marge de gain sur vente. Plus problématique, combinée à une baisse prévue du volume de production, Rocket pourrait faire face à une baisse de 32% de ses marges brutes. Sur ce front, Mark Hake d’InvestorPlace voit la juste valeur des actions de RKT à 11 $. Mais y a-t-il une chance que les ours soient trop optimistes et que les taureaux RKT soient trop myopes? Peut-être.

Les prêts à l’achat d’un logement sont moins sensibles aux taux que le refinancement direct des prêts hypothécaires existants. C’est une bonne nouvelle pour Rocket. De plus, la tendance actuelle des prix records des logements signifie que le refinancement de la valeur nette du logement est en augmentation. Et en gardant cela à l’esprit, RKT estime qu’environ 50% de ses prêts ne sont pas négativement entravés par les craintes de taux actuelles.

Autant et étant donné ce qui pourrait être plus de la proposition commerciale 50/50, le moment est peut-être venu de voir si tous les systèmes sont inscrits sur le graphique des cours de l’action RKT pour les investisseurs haussiers.

Tableau des prix hebdomadaires de Rocket

Source: Graphiques par TradingView

Comme décrit ci-dessus, depuis son introduction en bourse l’été dernier, le stock de RKT a connu sa part de décollages et d’échecs. L’incident le plus récent, comme le décrit l’hebdomadaire fourni, a eu lieu plus tôt cette année.

En seulement six sessions à partir de la fin du mois de février, les actions ont grimpé d’un peu plus de 125%, passant d’un creux de 17,87 $ à un sommet semblable à une orbite de 41,10 $. Encore plus rapidement, les actions ont ensuite chuté de plus de 40% en trois séances de trading.

L’annulation de cours la plus récente des actions Rocket a été explicitement la plus violente de l’histoire de l’action. Mais comme l’atteste le graphique, les acheteurs devraient sans doute être préparés à un comportement ultra-volatile et à un dérapage indésirable s’ils sont pris du mauvais côté de l’action RKT.

La bonne nouvelle aujourd’hui est que RKT est stationné juste à côté du support technique pour promouvoir un triple ou quadruple fond. Cela pourrait se transformer en une rampe de lancement significative pour un cycle haussier plus durable.

La stratégie

Quant à profiter des prix plus élevés chez Rocket, le conseil est simple. Investissez pour le potentiel de hausse de RKT, mais ne vous laissez pas emporter par ce qui pourrait être un piège de valeur sous le soutien des prix à long terme. Il y a toujours le risque que les ours aient raison.

Cela étant dit, un moyen plus intelligent et plus sûr d’exploiter cette approche consiste à utiliser une stratégie de placement marié.

Le put marié se compose d’un long put et d’une position de stock long regroupés selon un ratio de un pour un. Ce type de spread offre une protection contre les chocs, ainsi qu’un profil de profit ouvert en cas de décollage des actions de RKT. La combinaison de 18,89 $ de janvier pour environ 21,25 $ par spread est l’un de ces put mariés qui semble approprié pour l’achat, à la fois sur et sur le tableau des prix.

A la date de publication, Chris Tyler ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.