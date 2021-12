Tous les téléphones et marques Snapdragon 8 Gen 1 confirmés jusqu’à présent

Qualcomm a annoncé cette semaine son processeur phare 2022, surnommé le Snapdragon 8 Gen 1. Et il y a quelques mises à niveau intéressantes ici, telles que les cœurs de processeur ArmV9, le GPU amélioré habituel et certaines fonctionnalités de caméra bienvenues.

Inutile de dire que de nombreuses marques Android ont confirmé qu’elles offriraient le chipset. Mais qui s’est inscrit pour le SoC et quels téléphones l’auront ? Nous avons ce qu’il vous faut avec notre liste de téléphones et de fabricants confirmés de Snapdragon 8 Gen 1.

Requin noir

Le fabricant de téléphones de jeu affilié à Xiaomi a confirmé qu’il utiliserait effectivement le Snapdragon 8 Gen 1 pour ses nouveaux téléphones de jeu Black Shark. La société a également une vidéo sur le site Web de Qualcomm où elle divulgue ces informations, mais nous n’avons aucun mot sur une fenêtre de lancement approximative ou sur le nom du téléphone.

Néanmoins, Digital Chat Station a déjà affirmé que le nouveau chipset atterrirait dans la série Black Shark 5. Ce nom semble aller de soi, car les Black Shark 4S et 4S Pro étaient les derniers téléphones commercialisés par la société. Si les nouveaux téléphones ressemblent à leurs prédécesseurs, nous pouvons nous attendre à des déclencheurs physiques d’épaule, à une charge rapide et à un écran 144 Hz+.

Honneur

Robert Triggs / Autorité Android

L’ancienne marque Huawei s’est lancée seule et a produit cette année ses premiers téléphones phares Snapdragon dans la série Honor Magic 3. Il s’en tiendra à cette stratégie l’année prochaine, car il a annoncé dans une vidéo que le « phare Honor de nouvelle génération » utilisera également le Snapdragon 8 Gen 1 en 2022.

Honor n’a donné aucun autre détail concernant ce nouveau produit phare. Néanmoins, nous nous attendons à ce que la gamme Magic 4 obtienne ce chipset. Cependant, Honor a déjà proposé des puces de niveau phare dans sa série de numéros et sa gamme View (bien que les SoC Kirin).

Motorola

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La société appartenant à Lenovo s’est adressée à Weibo pour annoncer qu’elle proposera en effet très bientôt le Snapdragon 8 Gen 1 dans un smartphone. Plus précisément, le prochain Moto Edge X30, qui sera lancé le 9 décembre, proposera le SoC.

Vraisemblablement, il s’agit de l’événement de lancement chinois plutôt que d’une révélation plus large, vous devrez donc peut-être attendre la nouvelle année pour une disponibilité mondiale.

Nubie

Gary Sims / Autorité Android

Nubia est une autre marque qui a confirmé qu’elle utilisera le processeur Snapdragon 8 Gen 1 en 2022. Elle a déclaré dans une vidéo sur le site Web de Qualcomm qu’elle proposera un téléphone avec le chipset « dès que possible » et qu’il sera disponible bientôt.

Alors à quel téléphone faut-il s’attendre ? La société a spécifiquement utilisé les téléphones de jeu Red Magic et la série Nubia Z comme exemples de son partenariat avec Qualcomm. Nous supposons donc que ce sont les séries qui adopteront le nouveau processeur. En fait, le Red Magic 7 non annoncé a récemment été repéré dans une liste de certification avec un support de charge de 165 W.

Oppo

Eric Zeman / Autorité Android

La société appartenant à BBK a également jeté son chapeau dans l’arène Snapdragon 8 Gen 1, affirmant qu’elle sera l’un des premiers fabricants à proposer des téléphones avec le nouveau processeur. C’était également l’une des rares entreprises à proposer une fenêtre de sortie approximative, affirmant que son premier téléphone avec le Snapdragon 8 Gen 1 (vraisemblablement le Find X4 Pro) arrivera sur le marché au premier trimestre 2022.

Oppo a également fait référence à la fusion de OnePlus avec la société dans une vidéo publiée sur le site Web de Qualcomm. Il va donc probablement sans dire que la série OnePlus 10 proposera également le nouveau processeur.

Vrai moi

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Realme a déjà proposé des appareils phares, tels que le Realme X50 Pro et le Realme GT, mais il s’agissait généralement de produits phares abordables plutôt que d’appareils haut de gamme comme la gamme Galaxy Ultra et la série OnePlus Pro.

Maintenant, Realme a annoncé que son premier appareil Snapdragon 8 Gen 1, surnommé le Realme GT 2 Pro, sera également le modèle « le plus haut de gamme » de l’histoire de Realme. Les spécifications récemment divulguées indiquent un écran OLED QHD + 120 Hz et un système de triple caméra capable (principal 50MP, ultra-large 50MP, téléobjectif 8MP).

Tranchant

Le fabricant japonais Sharp propose des produits phares de la série Aquos R depuis plusieurs années maintenant, et il est vraiment dommage que l’Aquos R6 de 2021 ne soit pas arrivé sur les marchés mondiaux. Sharp a annoncé son intention d’adopter également le Snapdragon 8 Gen 1, mais n’a fourni aucun détail à moins de 2022. Vraisemblablement, c’est pour l’Aquos R7.

Le Sharp Aquos R6 offrait des fonctionnalités exceptionnelles comme un capteur de caméra d’un pouce, un écran OLED de 240 Hz, une batterie de 5 000 mAh et un port de 3,5 mm. On suppose donc qu’une suite aurait beaucoup de points communs avec l’appareil actuel.

Vivo

Hadlee Simons / Autorité Android

La dernière marque appartenant à BBK sur la liste, Vivo, a adopté les SoC phares de Snapdragon depuis 2013. Il n’est pas surprenant d’apprendre qu’elle a alors confirmé l’utilisation du Snapdragon 8 Gen 1.

Mais la firme a cependant annoncé qu’elle lancerait bientôt « plusieurs smartphones » alimentés par le nouveau processeur. Nous supposons que la série Vivo X, la famille Nex et/ou la gamme Iqoo auront des modèles Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi

Luke Pollack / Autorité Android

Xiaomi utilise du silicium Snapdragon haut de gamme depuis le début, il n’est donc pas surprenant d’apprendre qu’il s’est engagé à adopter également le Snapdragon 8 Gen 1.

Cependant, la société a affirmé qu’elle serait la première à lancer un téléphone avec le nouveau chipset, à savoir la série Xiaomi 12. Les rumeurs indiquent une date de lancement le 12 décembre, ce qui signifierait en fait que le Moto Edge X30 pourrait le dépasser de quelques jours. Là encore, il est possible que Xiaomi annonce ses produits phares plus tôt.

Dans tous les cas, Redmi GM Lu Weibing a également confirmé pour l’essentiel que Redmi proposera également des produits Snapdragon 8 Gen 1. Nous pensons que les premiers téléphones tomberont sous la bannière de la série Redmi K50.

ZTE

Eric Zeman / Autorité Android

La dernière entreprise confirmée sur la liste est ZTE, et un représentant de l’entreprise a souligné que l’Axon 30 Ultra serait alimenté par le silicium phare de Qualcomm en 2021. Vous devez donc supposer que le Snapdragon 8 Gen 1 arrivera dans un autre appareil de la série Axon.

Qui d’autre?

Les principaux fabricants de puces mobiles demandent généralement à leurs partenaires d’appareils s’ils peuvent être mentionnés publiquement, et il n’est pas rare que certains partenaires disent non. Il va donc de soi qu’il existe d’autres sociétés produisant des téléphones Snapdragon 8 Gen 1 qui n’ont pas été mentionnées.

Asus, Samsung et Sony sont trois noms notables absents de cette liste. Samsung et Sony ont généralement hésité à accepter d’être nommés au cours des deux dernières années, mais il est presque garanti que nous verrons le Snapdragon 8 Gen 1 dans la série Galaxy S22 et les produits phares Xperia. Et nous attendons certainement de nouveaux téléphones Zenfones et ROG l’année prochaine.

Huawei est une autre entreprise qui ne figure pas sur la liste, mais nous nous attendons à ce que ses produits phares 2022 (s’il en lance un) proposent une version 4G du Snapdragon 8 Gen 1. Après tout, c’était le cas pour la série Huawei P50, qui était disponible avec un chipset Snapdragon 888 4G.

Google est une autre entreprise absente de la liste, mais c’est parce qu’elle devrait utiliser son processeur Tensor interne pour les produits phares, comme elle l’a fait avec la série Pixel 6.

