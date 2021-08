Tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad doivent installer cette mise à jour de sécurité immédiatement ; Voici pourquoi

Le bug est présent dans l’IOMobileFrameBuffer d’iOS et iPadOS

Mise à jour urgente iOS : L’organisation officielle indienne de sécurité informatique CERT-In ou l’équipe indienne d’intervention en cas d’urgence informatique a demandé aux utilisateurs d’iPad et d’iPhone de mettre à jour d’urgence leurs appareils avec les dernières mises à jour logicielles iOS et iPadOS. Ces mises à jour – iOS 14.7.1 et iPadOS 14.7.1 – ont été publiées par Cupertino la semaine dernière pour corriger certains bogues critiques de la version précédente. Une vulnérabilité zero-day de corruption de mémoire a été corrigée dans la mise à jour, et ce bogue a été confirmé par le gouvernement pour être exploité activement par les attaquants. Avertissement aux utilisateurs, CERT-In a déclaré que si les attaquants parviennent à exploiter ce bogue avec succès, l’attaquant pourrait exécuter un code arbitraire et obtenir des privilèges élevés sur l’appareil ciblé.

Lire aussi | Twitter paiera jusqu’à 3 lakh aux pirates qui trouvent un biais dans son algorithme de recadrage d’images

En conséquence, l’organisation a émis l’alerte de sécurité pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad, leur demandant de mettre à jour le système, car le bogue affecte tous les iPhones, y compris les versions 6 et ultérieures, tous les modèles d’iPad Pro, iPad Air 2 et versions ultérieures, et iPad appareils de cinquième génération et versions ultérieures. En dehors de ceux-ci, l’iPad Mini 4 et les modèles ultérieurs, l’iPod Touch (7e génération) ainsi que les appareils macOS Big Sur ont également été affectés. La mise à jour macOS Big Sur 11.5.1 contient également le correctif.

Si elle n’est pas mise à jour, la vulnérabilité peut être utilisée par l’attaquant pour exécuter un code malveillant et accéder à l’appareil à distance, a déclaré le CERT-In.

Le bogue est présent dans IOMobileFrameBuffer d’iOS et d’iPadOS en raison d’un problème de corruption de la mémoire sans gestion adéquate de la mémoire. L’organisation de cybersécurité a déclaré que les attaquants disposant de privilèges de noyau pourraient l’exploiter à l’aide d’une application malveillante.

La mise à jour peut être installée sur les iPhones et iPads en allant dans Paramètres, puis dans l’onglet Général. Dans ce cas, les utilisateurs pourraient accéder à l’onglet Mise à jour logicielle, puis vérifier manuellement la mise à jour qu’ils souhaitent installer. Pendant ce temps, les utilisateurs de Mac peuvent accéder aux Préférences Système dans le menu et cliquer sur Mise à jour logicielle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.